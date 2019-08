Bel tempo e temperature in aumento, il meteo del 9 e 10 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi venerdì 9 agosto in Italia

Nord: bel tempo tranne incremento di nuvolosità cumuliforme a ridosso dei rilievi montuosi e sul nord ovest nelle ore centrali della giornata, con associati locali temporali.

Centro e Sardegna: cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile su tutte le regioni tranne addensamenti di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria meridionale e Sicilia e un modesto sviluppo di attività cumuliforme sulle aree appenniniche nelle ore più calde della giornata.



Temperature: minime in lieve aumento al nord ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale; in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica ed aree costiere tirreniche meridionali; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Puglia, Calabria e Sicilia; in generale aumento sul resto della penisola, più marcato al nord est ed in Toscana.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domani sabato 10 agosto in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti sparsi sulle aree alpine, localmente compatti, con rovesci e temporali sparsi a ridosso dei rilievi.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno.

Sud e Sicilia: cielo sereno salvo locali annuvolamenti compatti lungo le coste tirreniche della Calabria al primo mattino ed in tarda serata.

Temperature: minime in lieve calo sulla Sicilia; in aumento sulle aree alpine e prealpine; stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su tutte le regioni, più marcato lungo le coste adriatiche.



