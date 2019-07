Bel tempo al Centronord, pioggia al Sud, il meteo del 16 e 17 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per ogg martedì 16 luglio

Al Nord: ampio e prevalente soleggiamento, con addensamenti a evoluzione diurna sui rilievi in genere e qualche nube in più al primo mattino sulla Romagna.

Al Centro e Sardegna: sulla Sardegna residue precipitazioni al mattino sul settore orientale e ampie schiarite su quello occidentale in rapida estensione a tutta l'isola; residue precipitazioni possibili su Marche e Abruzzo fino metà giornata/primo pomeriggio, ampie schiarite su Toscana, Umbria e alto Lazio in estensione pomeridiana a tutto il centro peninsulare.

Al Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni anche intensi su Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale. Generale miglioramento serale a eccezione di Sicilia tirrenica e settore meridionale e Jonico della Calabria dove locali precipitazioni rimarranno possibili fine a termine giornata.

Temperature: minime in calo su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia meridionale, Umbria, Marche, Toscana e settore orientale dell'Emilia-Romagna, in aumento su Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte; massime in netto calo su Calabria, Basilicata, Puglia, centro-sud Campania e, in misura minore, su Sicilia, coste orientali sarde e immediato entroterra, stazionarie su molise e nord Campania, in marcato aumento sul resto d'Italia.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani mercoledì 17 luglio sull'Italia:

Al Nord al primo mattino cielo in generale poco nuvoloso o velato. Dalla seconda parte della mattinata addensamenti cumuliformi su Alpi, prealpi e sulla Liguria centroccidentale, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in parziale attenuazione dalla serata.

Al Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con tendenza ad un progressivo aumento della nuvolosità alta e sottile.

Al Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime in aumento sulle regioni centro occidentali del nord, sulla Sardegna orientale e sul Trentino-Alto Adige, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento su tutto il paese, più marcato sulle regioni ioniche.



