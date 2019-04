Arrivano i temporali: il meteo del 3 e 4 aprile

Le previsioni per oggi in Italia a cura dell'Areonautica militare. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più frequenti su Liguria e settori alpini/prealpini, dove saranno nevose oltre i 1200-1500 metri, con fenomeni in generale intensificazione dal tardo pomeriggio/sera, specie su Liguria ed aree settentrionali di Piemonte e Lombardia dove localmente potranno anche essere a carattere temporalesco di forte intensità. quota neve in calo dalla sera fino ai 600 metri sul Piemonte settentrionale.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna nuvolosità irregolare a tratti intensa con locali rovesci o temporali dalla tarda mattina e nel pomeriggio specie sulle aree centro-orientali; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari, con precipitazioni sparse anche temporalesche su Toscana, Umbria e Lazio in parziale attenuazione serale specie sull'Umbria mentre i fenomeni su Marche e Abruzzo saranno del tutto occasionali e limitati alle ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso su Molise e Puglia ma con nubi in rapido aumento e isolati piogge o locali temporali da meta' giornata e fino la prima serata; nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del Sud con precipitazioni sparse anche temporalesche dal mattino sulle regioni peninsulari e in miglioramento serale mentre sulla sicilia locali rovesci o temporali interesseranno il settore tirrenico da metà giornata e nel pomeriggio con qualche piovasco che raggiungerà le aree orientali in serata.

Temperature: minime in aumento sulla Puglia e sulle pianure di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto ed est Piemonte, in calo su Liguria e appennino toscano e stazionarie sul rimanente territorio; massime in aumento sulla Sardegna e sulle coste orientali e settentrionali siciliane, stazionarie sul resto della Sicilia e sulla Calabria centro-meridionale e in sensibile sul calo sul resto d'Italia.

Le previsioni per domani. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno intense al mattino su Liguria di levante, Valle d'Aosta ed aree alpine di Piemonte e Lombardia. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si intensificheranno su triveneto

mentre si attenueranno sulle restanti regioni con schiarite a partire da ovest. Quota neve generalmente oltre i 1000 metri, localmente fino a 800-900 metri al mattino.



Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche con piogge e temporali associati, in estensione pomeridiana alle restanti regioni ed in

intensificazione su Toscana e Lazio. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sulle aree appenniniche a quote superiori ai 1000 metri, localmente in discesa fino agli 800 metri sul versante tirrenico. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità a partire dall'isola, nel pomeriggio, ed in serata su Toscana e Lazio settentrionale.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche con associate precipitazioni, localmente anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni su Campania, Calabria centromeridionale e sulle aree interne di Molise, mentre è atteso un parziale miglioramento sull'isola. Sul resto del Sud cielo parzialmente nuvoloso con successivo aumento della copertura nuvolosa e fenomeni sparsi dal tardo pomeriggio.



Temperature: in calo sulle aree alpine occidentali e sulle regioni adriatiche; in lieve aumento su Toscana, Umbria, Lazio settentrionale ed isole maggiori, stazionarie altrove; massime in generale calo al Nord, eccezion fatta per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, su Toscana, Umbria, Lazio ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo altrove sulle restanti regioni.

