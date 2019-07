Ancora variabile al Nord e sereno sul resto d'Italia: il meteo di giovedì 18 e venerdì 19 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia: al Nord molto nuvoloso su Alpi e prealpi con associati rovesci temporaleschi che si intensificheranno durante la giornata; parzialmente nuvoloso altrove con annuvolamenti intensi sul settore occidentale con associate precipitazioni anche temporalesche che si intensificheranno durante il giorno estendendosi anche alle rimanenti aree, in successiva attenuazione serale.

Al Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sull'isola con nuvolosità in generale attenuazione; sereno o velato altrove ma con annuvolamenti cumuliformi in sviluppo diurno con brevi ed isolati rovesci temporaleschi pomeridiani sui rilievi appenninici specie tra basso Lazio ed Abruzzo, in dissolvimento serale.

Al Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso; nel corso della giornata nuvolosità in aumento sui rilievi delle regioni tirreniche e sulla Sicilia orientale con brevi ed isolati rovesci temporaleschi pomeridiani, in attenuazione serale.

Temperature: senza apprezzabili variazioni; massime in diminuzione sul nordest, in lieve aumento su Abruzzo, Molise e Puglia, stazionarie altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani venerdì 19 luglio sull'Italia: al Nord addensamenti cumuliformi su Alpi, prealpi e rilievi appenninici con deboli precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in generale assorbimento dalla serata; altrove cielo poco nuvoloso o velato.

Al Centro e Sardegna: locali addensamenti cumuliformi a ridosso della dorsale appenninica con deboli rovesci e qualche occasionale temporale attesi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, su Lazio meridionale e rilievi abruzzesi, ma in successivo assorbimento serale; sul resto del centro cielo sereno o al più velato.



Al Sud e Sicilia: ancora annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulle aree interne tirreniche, rilievi appenninici e sulla Sicilia orientale che saranno in grado di produrre qualche locale rovescio, comunque in esaurimento nella sera; bel tempo sul restante meridione.

Temperature: minime in tenue rialzo sulle regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e Calabria ionica centromeridionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggera diminuzione sulle zone pianeggianti del Piemonte; stazionarie sul restante territorio piemontese, Sardegna orientale, Umbria e Lazio settentrionali, regioni centromeridionali adriatiche, Calabria meridionale e Sicilia; in aumento sul resto del paese, più deciso in Pianura padana.



