Ancora temporali al Nord, sereno sul resto d'Italia: il meteo del 2 e 3 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per oggi venerdì 2 agosto in Italia.

Nord: molto nuvoloso o coperto su Alpi occidentali, Piemonte centrosettentrionale, Lombardia e Triveneto con rovesci e temporali isolati sul Piemonte, da sparsi a diffusi sulle restanti aree, localmente anche di forte intensità e accompagnati da colpi di vento e grandine; i fenomeni saranno più frequenti a ridosso della aree alpine e prealpine mentre nel corso della tarda mattinata si estenderanno anche alle aree di pianura, all'Appennino ligure e all'Emilia Romagna. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite dal Nord Ovest si estenderanno gradualmente alla Lombardia e a Trentino Alto Adige e settori settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sull'isola ma con nuvolosità in rapida diminuzione nel corso del mattino; sulle regioni peninsulari parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi in prevalenza medio-alte e stratiformi con qualche locale piovasco sulle regioni peninsulari e possibilità di isolati temporali in transito fra Toscana, alto Lazio e Umbria. Fra tarda mattinata e pomeriggio schiarite sulle aree tirreniche mentre isolati rovesci potranno interessare le aree interne del settore adriatico con nubi in ulteriore aumento, dalla serata, a partire dalle Marche.

Sud e Sicilia: condizioni di cielo in prevalenza sereno o al più con una parziale nuvolosità medio-alta in transito.

Temperature: massime in diminuzione al Nord, su Sardegna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, aree interne dell'Abruzzo, aree costiere ioniche e Sicilia meridionale; in aumento sul resto del Centro-Sud; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per domani sabato 3 agosto in Italia. Nord: inizialmente cielo da poco a parzialmente nuvoloso salvo residua instabilità sulle coste romagnole. Seguirà dalla tarda mattinata un temporaneo sviluppo di nubi cumuliformi sul Triveneto, specie aree alpine e prealpine, con associati locali rovesci o temporali. In serata generale prevalenza di sereno.

Centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Dal pomeriggio miglioramento a partire dalle Marche in estensione serale anche alle aree costiere dell'Abruzzo.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi su Molise e Puglia, con occasionali rovesci o temporali in miglioramento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione salvo formazione di nubi basse lungo la costa tirrenica della Calabria.

Temperature: minime in aumento al Sud e iN Liguria, in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento su Valle d'Aosta, Liguria e regioni centrali tirreniche peninsulari, in diminuzione altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata