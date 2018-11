Ancora qualche pioggia e cielo coperto: il meteo dell'8 e 9 novembre

per giovedì 8 novembre sull'Italia.

Al nord: cielo in genere nuvoloso o molto nuvoloso sul settore. Le precipitazioni da isolate a sparse su Piemonte, Liguria e settori occidentali della Lombardia risulteranno, localmente, anche a carattere di rovescio o temporale. Piogge persistenti sulla Liguria nel corso del giorno. Sulle restanti zone del nord isolate e deboli precipitazioni nel corso del giorno.

Al centro e Sardegna: sulle regioni tirreniche ed Umbria cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con maggiore nuvolosità nella prima parte del giorno quando isolate e deboli precipitazioni saranno scarsamente probabili su aree costiere toscane, Sardegna e Lazio settentrionale. Diradamento delle nubi dal pomeriggio. Sul resto del centro cielo generalmente sgombro da nubi con qualche locale annuvolamento sulle marche nella prima parte del giorno.

Al sud e Sicilia: al mattino addensamenti nuvolosi su Puglia, Sicilia settentrionale e parte tirrenica della Calabria, con possibilità di isolate precipitazioni e locali temporali sulla Puglia meridionale; dal pomeriggio atteso un veloce diradamento della nuvolosità con ampi spazi di sereno. Sulle restanti aree del sud cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in aumento su Sardegna e Liguria; in diminuzione sulle regioni centromeridionali; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo su Piemonte e Puglia meridionale; generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti: generalmente deboli variabili su tutto il paese; tendenti a provenire dai quadranti settentrionali al sud con locali rinforzi. Mari: poco mossi l'Adriatico e il Tirreno centrale; generalmente mossi i restanti bacini.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per venerdì 9 novembre sull'Italia.

Al nord: estesa copertura nuvolosa su tutte le regioni, con rovesci sulle aree centroccidentali. In particolare sulla Liguria le piogge risulteranno persistenti e abbondanti con locali temporali.

Al centro e Sardegna: al mattino nubi compatte su Toscana, Lazio settentrionale e Sardegna meridionale con deboli piogge lungo le coste della Toscana; dal pomeriggio attesi fenomeni a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna, in particolare sulle aree occidentali.

Al sud e Sicilia: annuvolamenti localmente compatti su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Sulle restanti regioni cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti serali sulle zone costiere della Campania e Basilicata meridionale. Peggiora dalla notte sulla Sicilia occidentale.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo o al più in lieve calo sulle aree adriatiche. Massime stazionarie o senza variazioni di rilievo. Venti: deboli meridionali sulla Sardegna; generalmente deboli di direzione variabile al sud e sul restante centro; in prevalenza deboli orientali al nord. Mari: molto mossi il mare e canale di Sardegna; mossi il mar Ligure, stretto di Sicilia e Tirreno settore ovest; poco mossi i restanti bacini.

