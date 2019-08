Ancora qualche pioggia al Centronord poi venerdì bello ovunque: il meteo dell'8 e 9 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi giovedì 8 agosto in Italia.

Nord: nuvolosità variabile anche intensa su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di ponente, in miglioramento già durante la mattina e con schiarite sempre maggiori da metà giornata; diffusa nuvolosità sul resto del nord con locali piogge o temporali tra notte e primo mattino su centro-est Liguria, confinante appennino emiliano e Friuli-Venezia Giulia mentre isolati rovesci o temporali saranno possibili da metà giornata e fino la prima serata su Emilia-Romagna, specie settore appenninico, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto, in un contesto che vedrà schiarite sempre più ampie da ovest già da metà giornata e con cielo generalmente poco nuvoloso per fine giornata.

Centro e Sardegna: molte nubi su Toscana, Umbria e Marche con isolate piogge o locali temporali nella notte e al mattino sulla Toscana, mentre nel pomeriggio locali rovesci o temporali saranno possibili su umbria e aree interne e appenniniche di Toscana e marche e schiarite anche ampie interesseranno le rimanenti aree; nuvolosità irregolare sul resto del centro, con addensamenti più consistenti fino metà giornata su Lazio e Sardegna occidentale ma in diradamento da ovest con schiarite sempre maggiori dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: tempo stabile su tutte le regioni, con nubi medio-alte in transito da ovest sulle regioni peninsulari solo occasionalmente più estese e consistenti durante le ore centrali. Tendenza a formazione di nubi basse sulle coste tirreniche calabresi per fine giornata.

Temperature: minime in calo su Valle d'Aosta e Sardegna centro-occidentale, in aumento su nord Sicilia e regioni centro-meridionali tirreniche, stazionarie sul resto d'Italia; massime stazionarie su Trentino-Alto Adige, Calabria, Basilicata, Campania e settori meridionali di Sicilia, Puglia e Lazio, in aumento anche deciso su Sicilia settentrionale, Piemonte e Valle d'Aosta, in calo sul restante territorio specie su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Sardegna centro-occidentale, coste e immediato entroterra di Molise e Puglia garganica.

Le previsioni del servizio meteorologico dell' Aeronautica militare per la giornata di domani venerdì 9 agosto in Italia

Nord: bel tempo salvo sviluppo di nubi cumuliformi, con associati locali temporali, a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, con formazione di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia e quelle adriatiche pugliesi.

Temperature: minime in lieve aumento al nord ovest, su sardegna occidentale e Sicilia meridionale; in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica ed aree costiere tirreniche meridionali; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Puglia, Calabria e Sicilia; in generale aumento sul resto della penisola, più marcato al nord est ed in Toscana.

