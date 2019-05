Ancora nuvole e rovesci: il meteo del 28 e 29 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia. Al nord: nuvolosità diffusa su tutto il nord con piogge e rovesci nella notte e al mattino su Lombardia, Emilia-Romagna e regioni nord-orientali mentre dal pomeriggio e in serata si avranno precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su tutte le regioni.

Al centro e Sardegna: nuvolosità variabile sulla Sardegna con qualche rovescio fino metà giornata sul settore occidentale e cui seguiranno ampie schiarite; molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale che si attenueranno in serata su Marche e Abruzzo mentre insisteranno ancora sull'alta Toscana, su tutto il restante settore appenninico e adiacenti aree interne, con fenomeni anche intensi sull'alta Toscana.

Al sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosità variabile a tratti intensa con isolati rovesci o temporali possibili fino alle prime ore del pomeriggio ma in rapido miglioramento da ovest a partire già dalla tarda mattina; molte nubi con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, solo in parziale attenuazione serale; nuvolosità più frammentata sul resto del sud con piogge e locali temporali possibili su Molise e centro-nord Puglia fino al tardo pomeriggio/prima serata.

Temperature: minime in lieve aumento su Sardegna e Sicilia, senza variazioni significative sul resto d'Italia; massime in lieve calo su Valle d'Aosta, Alto Adige, Umbria, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, stazionarie su Toscana, Salento e settori nord di Lazio e Campania, in generale aumento sul resto del paese anche marcato su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani sull'Italia. Al nord: molte nubi su triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia con precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità al primo mattino sui settori meridionali di Lombardia e Veneto, e su Emilia-Romagna, specie sulle aree centro occidentali della regioni. Parzialmente nuvoloso altrove con qualche annuvolamento più consistente su Levante ligure associati a rovesci sparsi e qualche temporale. Quota neve sull'arco alpino generalmente oltre i 1500 metri. Seguirà un generale miglioramento dal pomeriggio eccezion fatta per la Romagna dove, in serata, insisteranno ancora precipitazioni anche localmente intense.

Al centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolati piovaschi sull'area occidentale dell'isola al mattino con successivi ampi rasserenamenti. Molte nubi su Toscana, Umbria, Marche e Lazio con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, in particolare a ridosso delle aree appenniniche. Nel corso del pomeriggio miglioramento atteso sulle regioni tirreniche e Umbria ed estensione delle precipitazioni alle aree costiere abruzzesi.

Al sud e Sicilia: locali addensamenti compatti lungo le aree tirreniche, con precipitazioni sparse in attenuazione pomeridiana. Poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Temperature: minime in calo al nord, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio; stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni settentrionali, al centro e sul Molise, ed in modo più marcato sull'Emilia-romagna, in lieve aumento sulla Calabria, senza variazioni di rilievo altrove.



