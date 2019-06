Ancora caldo ma arrivano nuvole e pioggia: il meteo del 21 e 22 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi, venerdì 21 giugno, sull'Italia.

Al Nord addensamenti compatti al primo mattino su Piemonte e Valle d'Aosta, con rovesci o temporali sparsi, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche al resto dell'area alpina e prealpina; estese velature sul resto del settentrione. Dal pomeriggio la nuvolosità e i fenomeni interesseranno occasionalmente anche le zone pianeggianti di Lombardia e Veneto e in serata diverranno intense sulla Val d'Aosta e sulle zone a nord e ad ovest del Piemonte.

Al Centro e sulla Sardegna bel tempo, salvo il transito di velature che sulla Sardegna saranno più spesse già dal mattino e tenderanno temporaneamente ad intensificarsi nel corso della giornata anche sulle zone peninsulari. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi nelle zone interne abruzzesi con locali piovaschi in miglioramento serale.

Al Sud e sulla Sicilia: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione.

Temperature: minime in aumento su isole maggiori, Calabria, Basilicata tirrenica e Campania meridionale più sensibile su Sicilia tirrenica; generalmente stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al centro-sud, sulla Liguria, Piemonte centrorientale e Valle d'Aosta, in diminuzione sul Piemonte occidentale, stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani, sabato 22 giugno, sull'Italia

Al Nord all'inizio cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali diffusi che dalle regioni alpine si estenderanno gradualmente anche all'Emilia-Romagna; attesi fenomeni anche di forte intensità su Valle d'Aosta, nord Piemonte, Lombardia occidentale e settentrionale e localmente sui rilievi altoatesini. Dal tardo pomeriggio graduale miglioramento sulle regioni occidentali ed Emilia con ampi spazi di ampi sereno, mentre residui, ma deboli rovesci si attarderanno nelle ore serali su Triveneto e Romagna.

Al Centro e sulla Sardegna: nubi in intensificazione un po ovunque con deboli rovesci sparsi e qualche temporale tra mattina e pomeriggio su Toscana, Marche, Umbria e rilievi abruzzesi; dal pomeriggio attese ampie aperture sull'isola in successiva estensione al settore peninsulare tirrenico, mentre fenomeni più diffusi interesseranno il settore marchigiano.

Al Sud e sulla Sicilia: cielo sereno o velato a parte qualche annuvolamento più consistente atteso al mattino sulle regioni tirreniche, dove sarà in grado di produrre locali piovaschi.

Temperature: minime in lieve flessione sulle aree pianeggianti piemontesi e lombarde, nonché lungo le coste occidentali della Sardegna; senza variazioni di rilievo sul resto del nord e lungo le aree costiere centromeridionali adriatiche; in rialzo altrove, più deciso sulla Sicilia tirrenica; massime in diminuzione al nord, Sardegna centroccidentale, Toscana, Marche, Umbria, nord Lazio e sui rilievi lucani; stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

