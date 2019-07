Ancora caldo e qualche pioggia al nord: il meteo del 31 luglio e del 1/o agosto,

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per oggi mercoledì 31 luglio in Italia.

Nord: da parzialmente a molto nuvoloso sulla Liguria con nubi solo in temporaneo diradamento durante le ore centrali della giornata; nuvolosità irregolare a tratti intensa su Alpi e Prealpi, con occasionali precipitazioni al mattino su nord Piemonte e Alpi lombarde, mentre da metà giornata e fino la tarda serata isolati rovesci o temporali interesseranno il Trentino-Alto Adige e i settori nord di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Prevalente soleggiamento sul resto del Nord salvo addensamenti nel pomeriggio sui restanti rilievi, specie quelli prealpini orientali.

Centro e Sardegna: ampio e prevalente soleggiamento su tutte le regioni, salvo nubi basse che indugeranno fino metà giornata sulla toscana settentrionale.

Sud e Sicilia: nubi basse anche estese sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria fino la tarda mattina/metà giornata e in successivo diradamento; cielo pressochè sereno sul resto del Sud con qualche nube in più nel pomeriggio su Basilicata e Appennino campano e molisano.

Temperature: minime in aumento anche marcato sulla Sardegna e, in misura minore, su Sicilia e Campania, senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio. Massime in calo su nord Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, stazionarie sul resto del Nord e sui settori nord di Umbria e Toscana, in aumento sul resto d'Italia specie su Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata e centro-nord Puglia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per domani giovedì 1 agosto in Italia.

Nord: molte nubi sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali, in locale sconfinamento nella prima parte della giornata anche sulle pianure lombarde e romagnole; nella sera i fenomeni saranno più diffusi e frequenti su Piemonte settentrionale e Lombardia, mentre si esauriranno sui rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Cielo generalmente poco nuvoloso altrove, ma con copertura in sensibile intensificazione da fine giornata sulle regioni centrorientali.

Centro e Sardegna: transito di nubi poco consistenti sull'isola e bel tempo sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: giornata estiva con nuvolosità scarsa o del tetto assente, a parte qualche innocuo annuvolamento basso e stratiforme atteso al primo mattino lungo le coste campane, nonchè su Basilicata e Calabria tirreniche.



Temperature: minime in lieve flessione su aree alpine di Lombardia e Trentino-Alto Adige, coste romagnole e nord Marche; in tenue rialzo su pianura piemontese, regioni meridionali adriatiche, Basilicata e Calabria e sulle due isole maggiori; stazionarie altrove. Massime in aumento su gran parte del Nord, Sardegna centroccidentale, Toscana, Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia; in lieve diminuzione sul restante territorio sardo, nonchè lungo le coste marchigiane, abruzzesi e molisane; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata