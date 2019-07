Al Nord arrivano i temporali e calano le temperature: le previsioni del 2 e 3 luglio

Le previsioni del tempo per oggi e domani dell'Aeronautica militare

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia: al nord parzialmente nuvoloso su Alpi e prealpi con addensamenti associati ad isolati rovesci temporaleschi che si intensificheranno nel corso della giornata; sereno o parzialmente nuvoloso altrove ma con annuvolamenti in sviluppo diurno che daranno luogo ad isolati rovesci temporaleschi, più frequenti a ridosso delle aree prealpine, in estensione alla Pianura padana centro-orientale.

Al centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi abruzzesi con brevi ed isolati rovesci, in attenuazione serale.

Al sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con addensamenti in sviluppo pomeridiano a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sul versante adriatico; massime in lieve calo sul nordest, stazionarie altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani in Italia. Nord: molte nubi con rovesci e temporali associati con forti colpi di vento. I temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige potranno risultare localmente di forte intensità. Dalla sera generale attenuazione dei fenomeni pur con qualche persistenza sulla pianura padana.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, a parte debole instabilità diurna limitata ai rilievi appenninici.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento, ad eccezione di annuvolamenti più consistenti sui rilievi appenninici durante le ore più calde con isolati rovesci e temporali.

Temperature: minime in diminuzione al Nord, stazionarie al Centro ed in aumento al Sud; massime in sensibile calo al Nord e sulle Marche; stazionarie altrove.







