Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

Venere che vi guarda di traverso dal Capricorno, tenterà di alimentare i battibecchi, gonfiando le incomprensioni .. ma solo dove regna l’incertezza e il malcontento. In questo caso, sarete spinti a confrontarvi con il partner, motivati da una certa tendenza a volerlo dominare .. quasi a sottometterlo. Oppure per il rovescio della medaglia, sarà proprio la persona amata a voler dominare voi. Marte complice dal Sagittario, vi aiuterà a valutare bene le vostre intenzioni e la loro validità/utilità .. prima di dare inizio o NO alla battaglia .. e mettere la parola fine a un rapporto che non ha nessuna speranza di riprendersi. Dategli retta, se non volete scatenare fastidiosi conflitti che, tra le altre cose, non portano a nulla di buono .. solo perché siete abbagliati dalla convinzione di ottenere (a tutti i costi) ciò che volete .. senza soffermarvi minimamente sulle conseguenze. Se non vi sentite al top, prendetevi del tempo .. e rimandate le decisioni importanti. Se, invece, le cose dovessero trascendere, allora chiedete aiuto e consigli a chi ne sa più di voi .. e può valutare le cose con più obiettività. Martedì e mercoledì, sono le giornate giuste per farvi “illuminare” sul da farsi. Per le unioni solide, non accadrà nulla di spiacevole, anzi .. saranno rinforzate sempre più, diventando praticamente inattaccabili. Godetevi l’Epifania con chi vi fa stare bene .. alla faccia di chi vi vuole male ! Nel lavoro, sarete favoriti a individuare nuove scelte di percorso .. che profumano di rivincita.

TORO

Le Stelle – capitanate dalla super Venere dal Capricorno – hanno una gran voglia di illuminarsi di amore .. per risplendere di serenità ! Starà solo a voi far sì che questo possa accadere. Date retta alla rassicurante Stella dell’amore, che vuole suggerirvi come esorcizzare la Luna storta dall’Acquario che, martedì e mercoledì, tenterà di far lievitare le paturnie e le delusioni che appartengono al passato. Niente panico, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione. Giovedì e venerdì, lasciatevi coccolare da un’altra Luna, stavolta più benefica e protettiva dai Pesci .. per digerire il mal torto e trovare le conferme che andate cercando. Festeggiate la Befana, perché vi porta in dono la forza che riaccende la speranza ! Giove dai Pesci, ci metterà del suo .. regalandovi la voglia di rialzarvi, per raccogliere tutto il bello e il buono che il Cielo ha in progetto per voi. Gli affetti di una vita e gli amici di sempre .. si riveleranno la chiave giusta per aprire le porte alla serenità, che vi spetta di diritto. Nel lavoro, la determinazione e la tenacia, si riveleranno fondamentali per partire col piede giusto. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate migliori su cui fare affidamento .. ancor più se per i vostri impegni avete a che con altre città, l’estero e il mondo dei social. Potenziate il gioco di squadra .. se volete andare lontano.

GEMELLI

L’armonioso sostegno astrale che la Luna vi offre .. dapprima dall’Acquario (martedì e mercoledì), dopodiché dall’Ariete (sabato e domenica) .. lascia intravedere un favorevole momento per brindare alla spensieratezza. Starà solo a voi saper esorcizzare tutte le paturnie che Marte contro dal Sagittario continua a gonfiare. Se ci riuscite, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, si arricchirà di armonia .. e con la persona amata ci sarà un suggestivo feeling. Per chi è solo, ci possono essere molteplici opportunità per incontrare una persona speciale : fidatevi esclusivamente dell’essenza .. piuttosto che farvi abbagliare dall’apparenza. Fate i bravi quando arriva la Befana, anzi .. accoglietela .. per premiare chi alimenta la gioia di vivere e allontanare chi invece la spegne. Infatti la dispettosa Luna dai Pesci (giovedì e venerdì), se presa per il verso giusto, vi aiuterà a mettere la parola fine in tutti quei rapporti che vi hanno deluso. Nel lavoro, grazie a Mercurio che vi ispira dall’Acquario, assisterete a un gran rifiorire di idee geniali .. che possono aprire nuove scelte di percorso, da inaugurare al più presto. Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse per “revisionare” tutte le vostre collaborazioni. Le buone nuove arrivano dal “lontano”.

CANCRO

La complicità astrale che si viene a creare fra Venere (Capricorno) e Giove (Pesci), lascia intravedere uno strategico momento per appianare le incomprensioni .. che si nascondono nelle vostre relazioni. Sarete perlopiù motivati a cercare la compagnia di chi amate per dimostrargli tutto il vostro amore e dedizione .. anche perché vi sarà (quasi) impossibile aver voglia di battibeccare. Se volete tentare una riconciliazione, anche con chi vi stava sulle scatole .. questo è un buon momento per farlo. La Befana vi porta in dono un regalo davvero speciale : vi farà capire quanto avete bisogno di avere qualcuno al vostro fianco, per riscoprirvi appagati e completi .. come desiderate e sperate. Per chi è solo ci possono essere delle super chance, che lasciano ben sperare nell’incontro decisivo. Scegliere di isolarsi, non solo significherà sprecare le buone opportunità che ci saranno .. ma alimenterà, sempre di più, la sensazione di vuoto e di solitudine. Nel lavoro, la gestione degli impegni dovrebbe procedere per il verso giusto .. regalandovi un buon raccolto. Se avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social .. sarete ancor più beneficiati. Tutte le iniziative e i progetti che coinvolgono il “lontano”, saranno baciati dalle Stelle. Sfruttate giovedì e venerdì, se volete far sì che le intuizioni possano centrare l’obiettivo prescelto. Revisionate il lavoro di gruppo. Circondatevi di collaboratori efficienti e volenterosi. Lasciate a casa, chi si lamenta per ogni stupidata : alimenterebbe solo le vostre ansie.

LEONE

Con Marte che farà di tutto per proteggervi dal Sagittario, vi sarà data la possibilità di conquistare punti preziosi negli affetti. Non sprecatela, perché magari siete accecati dall’orgoglio ferito .. perché così facendo, non farete altro che darvi la zappa sui piedi .. allontanando chi invece vuole rassicurarvi col suo affetto. Martedì e mercoledì, le incomprensioni e le delusioni del passato si riaffacciano. Cercate di non dare troppa importanza a queste paturnie .. ma sfruttatele, semmai, per scoprire cosa volete dalla vita (e da chi avete scelto di avere al vostro fianco) per riscoprirvi felici e completi .. come desiderate e sperate. Tenete bene a mente che Saturno contro, mette in discussione anche i rapporti meglio riusciti .. figuriamoci quelli che traballano. Non esagerate a “mettere alla prova” il vostro partner .. perché nessuno è jeeg robot d’acciaio. La Befana vi aiuterà a trovare le risposte che andate cercando .. sempre se nel rapporto sotto esame, c’è ancora un barlume di speranza .. che lascia presagire una rigenerante ripresa. Se c’è ancora trippa per gatti, allora sarete agevolati a sciogliere le interferenze e a scongiurare complicate controversie legali .. che poi faranno male soprattutto a voi stessi. Idem nel lavoro ! Le Stelle vi aiuteranno a chiudere con le collaborazioni che non portano a niente di buono .. e a premiare quelle che, invece, possono aiutarvi a mettere in risalto le vostre ineccepibili potenzialità. Sabato e domenica, sono le giornate migliori che la settimana vi regala.

VERGINE

Le Stelle si annunciano armoniose e goderecce .. per rivelarsi battagliere e decisive. Venere (Capricorno) è perfetta per vivacizzare la complicità nella coppia .. e rinfrescare l’intesa con gli affetti di una vita. Marte (Sagittario), invece, tenterà di alimentare un’irrefrenabile voglia di scatenare l’inferno .. soprattutto laddove non c’è più armonia e rispetto. Certo è che non è bello tenersi tutto dentro .. c’è il rischio di mangiarsi il fegato per niente. Se riuscite a decifrare le intenzioni di Marte contro, avrete modo di revisionare quei rapporti che devono essere revisionati .. nonché di chiudere quelli che non offrono più nessuna speranza di ripresa. Grazie a lui, riuscirete a scoprire chi è davvero meritevole del vostro amore. Se avete i nervi a fior di pelle, cercate di sfogare lo stress e l’accumulo di energie .. facendo un qualcosa di costruttivo. Magari, cogliete l’attimo per rendere la vostra casa come la volete, incominciando a svuotare il garage o la cantina .. e buttare via le cose che non vi servono più. Non fate la guerra .. non ne vale la pena ! Nel lavoro, la settimana non offre un granché (tranne lunedì) .. e il ritmo degli impegni si preannuncia piuttosto frenetico. Fate il punto della situazione, vi aiuterà a scoprire cosa fare per sbloccare le situazioni che fanno fatica a riprendersi.

Le vostre idee non sono male .. è solo il momento che non è dei migliori per metterle in luce, come meriterebbero.

BILANCIA

Grazie a Marte, che risplende fiero e orgoglioso dal Sagittario, vi sentirete in armonia con voi stessi, deliziosamente pacifici, accomodanti .. e affettuosi con tutti. Una sorta di incantesimo !? Le responsabilità, i malumori e le insoddisfazioni che Venere contraria dal Capricorno porta con sé, sembreranno non intaccare minimamente il vostro buonumore. Riuscirete ad accantonarle per favorire il relax e lo svago .. che andate cercando. La vostra piacevole e coinvolgente compagnia sarà reclamata da più parti. Non sciupate questa incantevole magia, anzi .. assecondatela e condividetela, per festeggiare l’Epifania, con tante bollicine .. ovviamente in compagnia di chi vi fa stare bene. Occhio alla Luna balorda di sabato e domenica, che tenterà di sciupare tutto il bello e il buono che avete potuto raccogliere fin qui. Non cadete nel suo tranello .. così facendo diventerete antipatici, mal mostosi e addirittura egoisti. Non vi si addice ! Nel lavoro, puntate tutto sulla magnifica Luna che, martedì e mercoledì, alimenta i buoni propositi dall’Acquario .. per rendere più convincenti le vostre idee e trasformare le intuizioni in una redditizia gratificazione. Il buon Mercurio, straordinario messaggero di buone nuove anch’esso dall’Acquario, ci metterà del suo .. lasciando intravedere nuove scelte di percorso che profumano di rivincita.

SCORPIONE

La settimana si apre sotto il segno della sfida ! La Luna balorda di martedì e mercoledì, lascia presagire un certo malcontento, perlopiù gonfiato, che rischia di ingarbugliare il quieto vivere nella convivenza. Non cadete nel suo trabocchetto, perché così facendo si rischia di scatenare la guerra anche con chi non centra niente. Sfruttatela, semmai, per tirare fuori tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. o chiudere una storia che ormai fa acqua da tutte le parti. Anno nuovo .. vita nuova ! Non cedete alle provocazioni .. e aspettate che se ne vada il prima possibile. Infatti subito dopo (giovedì e venerdì) arriva un’altra Luna, stavolta più benevole e rigenerante, a farvi compagnia dai Pesci .. che non vede l’ora di regalarvi una straordinaria Befana, ricca di spensieratezza e generosa di armonia. Guardate bene nella sua calza, perché potreste trovare le ispirazioni più intriganti che vi permetteranno di colorare la complicità con il partner di ardimentosa, sensuale e piccante trasgressione. Per i cuori solitari, ci sono tutte le premesse per incontrare una persona affascinante e speciale .. proprio come voi. Venere propizia dal Capricorno, ci metterà del suo .. per esaudire i vostri desideri. Nel lavoro, la gestione degli impegni rischia di procedere al rallentatore, ma procederà. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più interessanti che vi saranno date .. per rendere le intuizioni azzeccate e particolarmente redditizie .. alla faccia di Saturno contro.

SAGITTARIO

Le Stelle – con Marte nel segno, in pole position – stimolano la vitalità ! La congeniale Luna che, martedì e mercoledì, si illumina dall’Acquario, lascia intravedere un buon momento per andare a cercare nuove sensazioni che possano coinvolgere sia la mente che le emozioni. Vi darete un gran da fare per cercare il confronto .. con chi può tenervi testa. La complicità nella coppia, si potenzierà nell’erotismo .. e gli affetti riceveranno una vigorosa carezza dal vostro rinnovato e sempre più coinvolgente entusiasmo. Occhio all’altra Luna che, giovedì e venerdì, diventa antipatica dai Pesci .. perché tenterà di annuvolare i festeggiamenti che la Befana porta con sé, alimentando un insolito malcontento e un’ingiustificata irritabilità. Contate perlomeno fino a dieci (se ci riuscite) prima di rispondere a chi, magari senza volerlo, può farvi saltare i nervi .. anche per evitare di sbranarlo inutilmente. Fate i bravi e aspettate che arrivi la magnifica Luna dall’Ariete. Infatti sabato e domenica, sono due giornate pazzesche, che vogliono spingervi a far pace con la vita ! Nel lavoro, grazie al super messaggero Mercurio dall’Acquario, avrete modo di elaborare una vera e propria rinascita professionale. Le idee si moltiplicheranno .. così come le buone occasioni per metterle in pratica non tarderanno a manifestarsi. Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete fare centro .. al primo tentativo.

CAPRICORNO

L’incantata congiunzione astrale di Venere al vostro Sole natale, lascia presagire un gran (e piacevole) fermento nelle vostre relazioni sentimentali. La Stella dell’amore, si rivelerà altamente rigenerante per tutte quelle relazioni in cui regna l’armonia e il rispetto tra i partner .. senza tralasciare anche quelle che, invece, hanno bisogno di una “spinta” per riprendere quota. Grazie a lei, avrete modo di tentare una riconciliazione che vi sta particolarmente a cuore. Per le festività dell’Epifania (giovedì e venerdì), la meravigliosa Luna che vi protegge dai Pesci, lascia presagire una parentesi particolarmente rivitalizzante nella coppia : vi accorgerete che la compatibilità andrà perfettamente d’accordo con la sensualità. Festeggiate la Befana circondati dall’affetto dei vostri cari .. con tante bollicine. Fermi tutti quando, sabato e domenica, arriva la balorda Luna dall’Ariete .. se non volete mandare in frantumi tutta la magia che avete potuto assaporare fin qui. Il lavoro promette bene. Lunedì, giovedì e venerdì .. vogliono essere tre giornate perfette per “progettare”. Le idee che volete mettere in pratica e le iniziative che volete far partire, si arricchiranno di genialità. Il vostro formidabile fiuto per i buoni affari si manifesterà in tutto il suo splendore .. nei negoziati, nelle trattative e nelle transazioni commerciali

ACQUARIO

Il provvidenziale sostegno astrale di Marte dal Sagittario, regala una rivitalizzante botta di vita per le questioni di cuore ! Grazie al lui, riuscirete a trovare le argomentazioni giuste per prendere quelle decisioni che custodiscono il seme di una vera e propria rinascita. Le unioni solide si rinnoveranno nell’amicizia .. per rinforzarsi sempre più nella rispettiva fiducia. Per le relazioni in crisi e che sembra non vogliano decollare per alcun motivo, avrete il coraggio di metterci la parola fine .. ma non prima di averle tentate tutte per cercare di rianimarle. E qui Saturno nel segno ci sguazza che è un piacere. Starà solo a voi, saper e voler “ricostruire le vostra felicità” ! La Befana è perfetta per essere festeggiata con chi non vedete da tempo. Per chi è solo, ci sono buone nuove all’orizzonte .. e non si esclude la possibilità di “rivalutare” un amore del passato. Il fine settimana vi invita a organizzare un bel viaggetto fuori casa .. laddove fosse possibile farlo, per evidenti motivi. In ogni caso la propizia Luna che si illumina dall’Ariete, vi spinge a ricercare il relax, lo svago e il divertimento. Nel lavoro, puntate il tutto per tutto sulle molteplici giornate favorevoli che vi saranno accordate .. se volete portare a casa i risultati sperati. Martedì, mercoledì, sabato e domenica .. lasciano ben sperare nel momento propizio tanto atteso.

PESCI

Le Stelle – capitanate dal super Giove che comanda nel segno – sono perfette per fare il pieno di rassicuranti coccole .. alla faccia di Marte contro con tutti i suoi insidiosi sgambetti. Lasciatevi abbracciare dalla Stella della Fortuna e ispirare dalla provvidenziale Venere dal Capricorno, se volete trascorrere una splendida settimana .. ricca di armonia e generosa di spensieratezza. La complicità nella coppia si incendierà nell’intrigante e suggestivo gioco della trasgressione. Con gli affetti sarete ineccepibili .. e sempre più premurosi. Festeggiate la Befana come si deve .. in compagnia di chi vi merita ! Infatti, la magica Luna che, giovedì e venerdì, si congiunge al vostro Sole natale, vi spingerà a ricercare esclusivamente tutto ciò che vi fa stare bene. Per chi è solo, non mancheranno le opportunità di “vivere” indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più interessanti che vi saranno concesse. Nel lavoro, si intravedono delle favorevoli opportunità che, se non lasciate inascoltate, vi consentiranno di elaborare nuove strategie .. che potrebbero aiutarvi a rendere più efficace e produttiva la gestione degli impegni. Marte contro dal Sagittario, vi aiuterà a far uscire allo scoperto chi trama alle vostre spalle. Non tutto il mal viene per nuocere ! Infatti avrete modo di contrastare le loro malefatte .. preparando come si deve, una rigenerante rivincita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata