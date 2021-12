Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 13 a domenica 19 dicembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Con l’ingresso di Marte dal Sagittario (da martedì), si intravede un super momento di ripresa ! Grazie a lui, avrete modo di vivacizzare il vostro intenso e dirompente desiderio di emozioni. La complicità nella coppia, registrerà un netto miglioramento: sarete più propensi a donare che a pretendere. Gli affetti e le amicizie, si rinnoveranno nella lealtà per rinforzarsi nella stima. Ai cuori solitari, nati alla fine di marzo, si presenteranno delle buone occasioni per fare l’incontro giusto. Ma ricordate: sarà la convinzione che metterete nelle vostre intenzioni a determinarne il successo. Per le unioni che sono ancora in crisi, invece, ci penserà Venere contro dal Capricorno a sistemarle come si deve. Grazie a lei, sarete attrezzati per sciogliere le incomprensioni che si trascinano oppure chiuderla, sotto il segno della pace. La Luna che – venerdì, sabato e domenica – si fa Piena dai Gemelli, vuole dire la sua fornendovi l’energia giusta per prendere di petto i problemi e risolverli. Cogliete l’attimo per spezzare le catene dei legami che vi svuotano. Nel lavoro, sembra esserci ancora un certo rallentamento nelle iniziative e nei progetti ma niente paura, riuscirete ad arginare le interferenze. Ben motivati da Marte, non solo gli impegni incominciano a girare al meglio .. ma vi sarà data anche una chiara visione sugli obiettivi che volete conquistare. La Luna Piena è super per chiudere importanti accordi .soprattutto con il “lontano”.

TORO

Finalmente ! Con Marte contro fuori dai giochi, l’atmosfera – come per incanto – incomincerà ad alleggerirsi regalandovi più spensieratezza e armonia. Molti fra voi avranno modo di fare pace con la vita ! Ora, con Venere dal Capricorno, libera di dare il suo totale contributo stellare .. si intravede un super momento per “muovervi” con più disinvoltura verso l’’amore e gli affetti. Martedì, mercoledì e giovedì, vogliono essere le giornate migliori che la settimana vi regala. Nel rapporto di coppia – che resiste alle provocazioni – si profilano non pochi momenti di autentica e rassicurante intesa. Le relazioni in crisi, si troveranno ad affrontare ancora delle prove. In questo caso, non lasciatevi sopraffare dalla litigiosità e tantomeno dalla testardaggine. O fate i bravi e vi mordete la lingua .. oppure chiudetela senza rancori di alcun genere. Per chi è solo, invece, si intravedono delle fertili opportunità per fare incontri interessanti .. ma ricordatevi che con Saturno contro, ogni vostra scelta sarà sottoposta al suo severo esame .. che ne comproverà l’effettiva autenticità. Nel lavoro, grazie all’ingresso di Mercurio dal Capricorno (da martedì), si intravedere una fase decisamente fertile, per uscire dalle crisi delle ultime settimane, nonché per rilanciare la vostra collocazione .. con successo.

GEMELLI

La dispettosa collocazione astrale di Marte dal Sagittario, implica dei chiarimenti .. nelle vostre relazioni. Grazie a lui, avrete la possibilità di scoprire chi è davvero meritevole del vostro amore .. e chi ricambia adeguatamente la vostra dedizione nel lavoro. Forse ci sarà da mettere in preventivo un qualche episodio di ribellione e di insoddisfazione .. che vi spingerà a rifuggire le limitazioni, i condizionamenti e le responsabilità. Le Stelle non sono punitive .. ma danno il via a una serie di indispensabili verifiche (che per ora coinvolgeranno solo i nati a fine maggio). Se il vostro legame affettivo è ben assortito nella sua complicità, non avrete nulla da temere, anzi .. vi sarà data la possibilità di rinnovare le vostre promesse, rinforzandole con un’audace e spumeggiante trasgressione. Se, invece, la vostra relazione fa fatica a reggersi in piedi, con ogni probabilità sarete motivati a rottamarla per un qualcosa di più appagante e coinvolgente .. ma non dimenticatevi di raggiungere un accordo costruttivo con l’altra parte, per garantirvi un pacifico addio. La Luna che – da venerdì a domenica – si fa Piena nel vostro segno, vi aiuterà ad aprire gli occhi. Idem nel lavoro ! Marte non si dimenticherà di “testare” le vostre collaborazioni .. compreso il modo in cui le gestite. Probabilmente qualcuno si opporrà alle vostre idee .. obbligandovi a rivedere gli obiettivi che volete perseguire. Usate sempre la testa .. se non volete incorrere in qualche errore di valutazione o scatenare ingarbugliate controversie.

CANCRO

Ora che non c’è più Marte dallo Scorpione a difendervi le magagne vengono facilmente a galla. Infatti, Venere contro dal Capricorno – con lo zampino della Luna storta dall’Ariete (di lunedì) – tenterà di ingarbugliare il legame con la persona amata e la convivenza in famiglia .. alimentando un’inspiegabile insofferenza che, oltre a rendervi poco disponibili a chiarire i malintesi, rischia di allontanarvi dagli obblighi e dalle responsabilità. Queste interferenze stellari, però non faranno altro che mettere l’accento sui problemi, che magari non volete vedere .. compresa la qualità delle vostre relazioni. Niente panico, perché – da martedì fino a tutto giovedì – la rigenerante Luna dal Toro, è sorprendente per riportare il sereno .. laddove prima c’era il temporale. Grazie a lei, avrete modo di rinforzare la complicità negli affetti .. rinnovandola nella fiducia e nella comprensione. Se non riuscite a trovare le risposte ai mille dubbi che vi perseguitano, provate a chiedere aiuto agli amici di sempre .. ma non esitate a farlo, magari perché vi vergognate di essere giudicati. Chi vi vuole bene, saprà rispettare le vostre ansie. Anche nel lavoro, ci sarà qualcuno che tenterà di ostacolare il vostro operato. Affidatevi alle giornate favorevoli che vi spettano, se volete potenziare il gioco di squadra .. e portare a casa i risultati sperati.

LEONE

Finalmente .. le tribolazioni hanno le ore contate ! Il rigenerante ingresso di Marte dal Sagittario, concorrerà – col vostro impegno, si intende – a risvegliare e ravvivare il vostro intenso, coinvolgente e protettivo desiderio di emozioni. Il rapporto di coppia – capace di reggere ai colpi maldestri di un momento NO – risplenderà di ardente complicità. Le intenzioni e le attenzioni che rivolgerete al vostro partner, andranno diritte allo scopo .. facendolo sentire unico, amato e sempre desiderato. E considerato che per voi è (quasi) indispensabile sentirvi speciali .. sarete ampiamente accontentati. I complimenti nei vostri confronti non si risparmieranno, la vostra compagnia sarà richiesta da più parti .. e la cerchia degli ammiratori si allargherà. Per le unioni che, invece, sono in crisi, ci penserà la dispettosa Luna dal Toro a dire la sua. Infatti, da martedì fino a tutto giovedì, si intravedere un momento da prendere con le pinze. Ma se riuscirete a “cambiare” queste Stelle, magari trasformando le crisi in opportunità .. avrete modo di recuperare chi merita ancora il vostro amore. Se non c’è più trippa per gatti, allora preparatevi a lasciare andare al suo inevitabile destino, chi non è più degno di ricevere un bel niente. Nel lavoro, si apre un super momento di ripresa .. che profuma di rivincita ! La gestione degli impegni promette gratificanti ricompense .. ancor più se riuscite a dimenticare il mal torto subito. La Luna che, da venerdì a domenica, si fa Piena dai Gemelli, si rivelerà particolarmente illuminante !

VERGINE

Da adesso in avanti, sarete contesi da due Stelle .. dominanti e decisive ! La prima è Venere che, dal Capricorno, si darà un gran da fare per regalarvi una felice parentesi per i sentimenti, le amicizie e gli affetti. Infatti la complicità con chi amate, si potenzierà (o dovrebbe potenziarsi) nelle certezze .. senza disperdersi nei ma, nei se e nei forse. Grazie a lei, avrete modo di vivere l’amore senza esitazioni o tentennamenti di alcun genere. Martedì, mercoledì e giovedì, sono le giornate più favorevoli e ricche di opportunità .. che la settimana vi può offrire. Per chi è solo, ci sono delle buone chance che lasciano ben sperare. La seconda Stella è Marte che, dal Sagittario, rappresenta una sfida per il quieto vivere .. ma solo se siete intrappolati in uno stile di vita che non vi calza a pennello. Infatti, grazie a lui, tutte le problematiche irrisolte vengono a galla. Marte può trasformarsi in un efficace aiuto, se dovete chiudere una relazione che non rappresenta più nessuna certezza di serenità .. ma non prima di averle tentate tutte, nella speranza di recuperarla. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia frenetica e un pochino snervante. La voglia di darsi da fare si amplifica. Cercate di usare con intelligenza le energie, dedicandovi a un progetto alla volta .. solo così non sprecherete le buone opportunità. L’insidiosa Luna Piena dai Gemelli, non scombussola l’affidabilità !

BILANCIA

Il vigoroso sostegno astrale che Marte dal Sagittario è pronto a offrirvi, oltre che permettervi di riprendere in mano le redini della vostra vita affettiva, matrimonio compreso .. apre una felice stagione per gli innamorati. Il rapporto di coppia si alimenterà nell’entusiasmo .. per rinforzarsi nell’erotismo. Negli affetti, vi ritornerà la voglia di prendervi cura di loro. La super Luna che, da giovedì a domenica, si fa Piena dai Gemelli .. lascia presagire un’incantata parentesi da condividere con chi vi fa stare bene .. avvolti nell’affetto e motivati dalla stima. Per chi è solo, ci possono essere delle sorprendenti novità che lasciano ben sperare. Venere contro dal Capricorno, dal canto suo, vuole attirare la vostra attenzione su ciò che non funziona come dovrebbe. Fate vostro il famoso detto : “aiutati che il Ciel ti aiuta” .. se volete recuperare una storia che merita di essere protetta e migliorata .. ma ancor più se volete chiudere con chi spegne la vostra vitalità, disseminando incomprensioni e musi lunghi a tutto spiano. Nel lavoro, le Stelle tenteranno di rallentare l’andamento dei vostri impegni, fomentando qualche preoccupazione di troppo che vi lega al vostro privato. Niente panico, Marte si rivelerà un efficiente messaggero di buone nuove .. quelle azzeccate idee che possono aiutarvi a sciogliere le paturnie e a rilanciare il vostro operato.

La meravigliosa Luna Piena, si rivelerà una fonte certa di super opportunità, che riportano il buonumore e riaccendono la speranza nel domani.

SCORPIONE

Con Marte che non prende più le vostre difese, Saturno contro dall’Acquario si riattiva .. per alimentare un non giustificato malcontento e un’irrefrenabile sensazione di ribellione verso tutto ciò che rappresenta un obbligo, un dovere e una responsabilità. Ma tutto questo accadrà .. solo e se la vostra relazione non è più capace di garantirvi nessun genere di appagamento. Grazie a lui, strano da dirsi ma vero nei fatti, troverete la forza in voi per spezzare le catene che vi tengono imprigionati. Il Signore del Destino, non toccherà con un dito quei rapporti che sono ben assortiti nella reciproca complicità e lealtà. Martedì, mercoledì e giovedì .. sono tre giornate decisive per ristabilire il giusto ordine nel gran caos che si trascina da tempo o che si viene a creare. Venere propizia dal Capricorno, vi aiuterà a farvi capire se chi avete al vostro fianco è davvero la persona giusta che fa per voi. Anche se è doveroso sottolineare che un vero Scorpione difficilmente si adagia in una relazione, anzi .. quando le cose procedono a gonfie vele, non riesce a resistere all’idea di metterle in difficoltà .. anche se vuole solo testarne l’effettiva validità. Ecco perché Venere vi aiuterà a non esagerare ! Nel lavoro, la settimana non concede giornate eclatanti .. ma non per questo gli impegni non produrranno gli effetti sperati. L’ingresso di Mercurio dal Capricorno (da martedì), lascia ben sperare in quelle fortunate circostanze e coincidenze .. che possono aiutarvi a dare una decisiva spinta al vostro operato, carriera compresa.

SAGITTARIO

La super congiunzione astrale di Marte al vostro Sole natale, lascia ben sperare in una vera e propria botta di vita .. che concorrerà – col vostro impegno ovviamente – a rinforzare l’entusiasmo e a ravvivare il desiderio. Lunedì, è la giornata migliore che la settimana vi concede, per fare di ogni ora, un’insaziabile festa per gli innamorati. Il rapporto di coppia si arricchirà di sensualità .. perché avrete voglia di donare, donare e ancora donare. Con tutte queste ardenti premesse, la complicità con il partner non può che colorarsi di intrigante, suggestiva e piccante trasgressione. Occhio quando, da venerdì a domenica, la Luna si fa Piena dai Gemelli, se non volete sciupare tutta questa magia .. magari lanciandovi fra le braccia di qualcuno che forse sarebbe meglio lasciare lì dove si trova. Non perdete la bussola, ma cercate invece di sfruttare questa malandrina Luna .. per scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona giusta che fa per voi. Per i cuori solitari, lunedì è perfetto per fare colpo .. al primo tentativo. Nel lavoro, tranne lunedì che vuole essere superlativo, non ci sono altre giornate eclatanti da spremere al massimo .. ma non per questo i vostri impegni saranno fermati, anzi .. Basterà solo saper dosare le dirompenti energie di Marte, senza strafare. Se ci riuscite, sarete in grado di stravincere nelle competizioni, sbaragliare la concorrenza e falciare gli ostacoli. Fermi tutti .. quando c’è la Luna Piena.

CAPRICORNO

La settimana, magari facendo finta che inizia con martedì, è perfetta per risvegliare il vostro riservato (e selettivo) desiderio di emozioni. Infatti grazie alla godereccia Luna che, da martedì a tutto giovedì, vi fa l’occhiolino dal Toro, il vostro proverbiale autocontrollo lascerà il posto a un’ardimentosa determinazione .. che promette scintille ! Il rapporto di coppia, si arricchirà di audace complicità e di spensierata sensualità. Per i cuori solitari, queste tre giornate, si riveleranno decisive per trovare l’anima gemella. E questa è una concreta promessa di Venere, che comanda fiera e orgogliosa, nel vostro segno ! Ma starà solo a voi, far sì che questo magico incantesimo possa realmente avverarsi. Si sa che le Stelle indicano, ma non determinano. Se, invece, siete intrappolati in una relazione che è in crisi, il momento diventa strategico per tentare una riappacificazione .. o, se fosse il caso, di chiuderla definitivamente, senza rimpianti o sensi di colpa. Nel lavoro, avrete modo di farvi valere ! La gestione degli impegni, si arricchirà di geniali e creative ispirazioni .. quelle azzeccate intuizioni che possono aiutarvi a raccogliere i risultati sperati. Da martedì, grazie all’ingresso di Mercurio, straordinario messaggero di buone nuove, anche lui nel vostro segno .. avrete davanti a voi un terreno a dir poco fertile, per seminare innovative iniziative e ambiziosi progetti .. il buon raccolto non si farà attendere.

ACQUARIO

Finalmente ! Con Marte che ha fatto le valigie, per traslocare altrove .. l’atmosfera incomincerà ad alleggerirsi. Ora, che siete e sarete protetti da un altro Marte, stavolta decisamente complice dal Sagittario, si amplifica l’ottimismo, si rinforza la vitalità .. e si riaccende (di ardente sensualità) il vostro disinibito desiderio di emozioni. Il rapporto di coppia, ben assortito, vedrà rinnovarsi nella complicità .. rinforzandosi nell’erotismo. La Luna che, da venerdì a domenica, si fa Piena dai Gemelli, diventa un efficace e potente talismano .. per riscoprirvi innamorati dell’amore ! Per i cuori solitari, si intravedono delle generose opportunità per vivere indimenticabili e trasgressivi innamoramenti. E se saprete giocare bene le chance che il Cielo vi regala, potreste anche fare l’incontro determinante del Destino ! Da martedì a giovedì, la dispettosa Luna che vi guarda di traverso da Toro, riporta a galla le interferenze e moltiplica le incomprensioni .. laddove però sono già presenti da tempo. Cercate di farvela amica .. magari vi suggerirà cosa dovete fare per mettere la parola fine in quel legame che non ha più niente di buono da offrirvi. Nel lavoro, avrete modo di rendere le idee produttive, le iniziative vincenti, e le trattative convincenti. La ritrovata fiducia in voi stessi e nelle vostre geniali potenzialità, vi aiuterà a prendere quelle coraggiose decisioni che custodiscono il seme di un luminoso rinnovamento.

PESCI

L’ingresso di Marte dal Sagittario, non è così tremendo come appare, anzi .. Se riuscite a“decifrare” i suoi messaggi, avrete dalla vostra un valido sostenitore astrale che può aiutarvi tanto. Utilizzatelo, se volete chiudere un rapporto che è in crisi da tempo .. anche se la vostra capacità di giudizio e le vostre intenzioni possono non essere così lucide e decisive. Non potrete mentire e tantomeno barare .. perché le Stelle ci vedono bene ! Marte, mette in discussione l’attendibilità dei vostri sentimenti .. senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Ve ne accorgerete quando, da venerdì a domenica, arriverà la Luna Piena dai Gemelli. Non disperate ! Avete dalla vostra una splendida Venere che, dal Capricorno, farà di tutto per proteggervi dalle insidie. Grazie a lei, sarete motivati, sempre se lo volete fare, a organizzare un’autentica rinascita .. capace di aprire le porte alla serenità. E qui entra in gioco la super Luna che, da martedì a giovedì, vi ispira dal Toro .. lasciando intravedere un eccellente momento per mettere a frutto i vostri intenti. Idem nel lavoro ! Le Stelle, specialmente quando c’è la Luna Piena, non solo tenteranno di indebolire l’attenzione e la concentrazione richieste nell’esercizio della professione .. ma concorreranno anche a rendere frenetico il ritmo del lavoro. Se non vi sentite al top, rimandate le decisioni importanti. Fra non molto, arriva Giove a trovarvi nel vostro segno. Grazie a lui, tutto incomincerà a brillare di luce propria !

