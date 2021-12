Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 dicembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Venere che vi osserva con sospetto dal Capricorno, ritorna a provocarvi, insistendo a mettere in discussione la validità dei vostri sentimenti .. senza tralasciare anche quelli di chi dice di volervi bene. Il Destino vi chiederà se davvero siete soddisfatti della persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Niente panico, perché vi saranno concesse delle strategiche giornate che vi aiuteranno a vederci chiaro. Infatti martedì, mercoledì, la mattinata di giovedì e domenica, lasciano intravedere un buon momento per dare vita a indispensabili chiarimenti e rigeneranti cambiamenti, che vi consentiranno di scoprire esattamente cosa volete dalla vita .. per riscoprivi felici, appagati e completi. Gli amici di sempre, attraverso i loro sinceri consigli, si riveleranno la chiave giusta per sciogliere i dubbi che vi assillano. Nel lavoro, vi sarà data la possibilità di prendere di petto tutte quelle interferenze, comprese le maldicenze che circolano su di voi, che hanno tentato di rallentare la riscossione delle gratificazioni che vi spettano. Sarete esortati a gestire gli impegni con minore incertezza .. o perlomeno, con la convinzione che vi state muovendo su un terreno fertile. Il buon raccolto non si farà attendere. Chi cerca (o vuole cambiare) lavoro, si lasci trasportare dagli eventi.

TORO

La settimana si alterna a momenti rigeneranti con momenti battaglieri. Per addolcire la pillola, partiamo da quelli belli. Lunedì, il pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato .. lasciano presagire un momento di rassicurante armonia, che promette soddisfazione e facilita la comprensione. Il rapporto di coppia, se solido, si rinnoverà nella complicità .. per rinforzarsi nella sensualità. Anche l’intesa nelle amicizie (quelle sincere però), si rinnoverà nella lealtà. Approfittatene per fare il pieno di coccole e certezze. Veniamo ai momenti meno entusiasmanti. Infatti la Luna storta che – martedì, mercoledì e nella mattinata di giovedì – vi stuzzica dall’Acquario, lascia presagire non poche prove a cui far fronte, che faranno traballare le fondamenta di tutte le vostre relazioni .. ancor più, in quelle che sono in crisi da tempo. E qui, Saturno e Marte si riattivano .. non per penalizzarvi, ma per permettervi invece di “revisionarle” come meritano. La regola da rispettare, ormai la conoscete bene : le unioni ben assortite, si rinnoveranno nella complicità, rinforzandosi nella reciproca volontà di resistere alle provocazioni. Se invece, siete alle prese con una relazione che si è spenta .. e i tentativi per recuperarla sono falliti .. sarete invogliati ad accompagnarla al capolinea. Idem nel lavoro ! Sfruttate le buone giornate, per far girare gli impegni per il verso giusto. Dopodiché, tirate i remi in barca .. e aspettate che passi la tempesta. Le iniziative che state perseguendo, dovranno essere riviste e corrette.

GEMELLI

La settimana si profila intrigante e spensierata. Infatti martedì, mercoledì e la mattinata di giovedì, si prospettano avvincenti e rassicuranti .. sotto tutti i punti di vista. Il rapporto di coppia si arricchirà nella complicità, accendendosi di intrigante trasgressione. Vi farete in quattro per esaudire le esigenze di chi fa parte della vostra vita. Siate prudenti, quando la Luna, dal pomeriggio di giovedì fino a tutto sabato, diventa ballerina dai Pesci : c’è il rischio di esagerare con la spensieratezza. Occhio a non trasformarla in un’irrefrenabile “curiosità” .. che potrebbe spingervi tra le braccia di qualcuno, che forse è meglio lasciare là dove si trova. Non fatevi ammaliare dalle tentazioni .. seppur intriganti e accattivanti, come piacciono a voi .. perché il rischio di ricevere una sonora delusione, è davvero alto. Fate i bravi e aspettate che arrivi domenica, per rilassarvi nelle braccia giuste. Ovviamente per chi è solo, c’è la possibilità di trascorrere un’indimenticabile notte di passione .. che non ha nulla a che fare con l’amore di una vita. Nel lavoro, la gestione degli impegni sembrerà procedere al rallentatore .. ma procederà ! È molto probabile che qualcuno possa mettere in discussione il vostro operato. Cogliete l’attimo per effettuare un’indispensabile revisione, che rinnoverà le vostre idee, fortificandole sempre di più. Condividete i vostri dubbi con chi collabora con voi .. se volete essere sicuri di formare una squadra vincente.

CANCRO

Il vigoroso Marte dallo Scorpione non ved l’ora di regalarvi una quantità industriale di intrigante complicità .. ma Venere capricciosa dal Capricorno potrebbe rovinare questa sfiziosa opportunità. Infatti, la Stella dell’amore, tenterà di riportare a galla le problematiche e le interferenze che minacciano il buon andamento delle vostre relazioni sentimentali. Occhio perché queste cosiddette provocazioni, nella maggioranza dei casi, vi arrivano ingigantite. Se vi lascerete sopraffare dall’ansia, rischiate di ingarbugliare, ancor di più, la situazione. I cambiamenti sono ben accetti, ma il rischio di prendere delle decisioni avventate e drastiche .. è alto. Quindi fate i bravi e aspettate che arrivi la super Luna dai Pesci a portare l’equilibrio e favorire la serenità. Infatti sarà, dal pomeriggio di giovedì fino a tutto sabato, che avrete modo di trovare le risposte che andate cercando. Grazie a lei, la complicità nella coppia si colorerà di intrigante, suggestiva e sensuale trasgressione. Negli affetti, ritroverete quella comprensione che promette spensieratezza e regala appagamento. Nel lavoro, avrete modo di capire dove state sbagliando e scoprire cosa dovete modificare .. per fare sempre meglio. Puntate tutto sulla super Luna dai Pesci che, oltre a infondervi una grande energia, vi aiuterà a trasformare le vostre intuizioni in un inaspettato e redditizio raccolto. L’intuito, si rivelerà la chiave giusta .. per aprire le porte al successo.

LEONE

Le Stelle, capitanate da Saturno e Marte ancora contrari e contrariati, lasciano intravedere un momento impegnativo, che pretende di mettere alla prova tutte le vostre personali scelte di percorso. Infatti, quando ci sarà pure la Luna balorda dall’Acquario, che ci mette il suo zampino .. si salvi chi può ! Martedì, mercoledì e la mattinata di giovedì, rappresentano il momento cruciale, per scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco (o che volete al vostro fianco) è davvero quella giusta che fa per voi. Queste particolari giornate, cercheranno di suscitare un non ben definito malcontento e un’irrefrenabile emotività che, tra le altre cose, rischiano di farvi assumere degli atteggiamenti, a dir poco, di ribellione. Far funzionare un rapporto che è ormai “scaduto”, si rivelerà un’impresa ardua .. ma non impossibile però. Solamente le unioni ben assortite, non corrono rischi. In ambedue i casi, però ci sarà da mettere in preventivo, un susseguirsi di chiarimenti, perlopiù vivaci, che ne comproveranno l’effettiva validità .. e utilità. Per fortuna che c’è il Sole e Mercurio, che vogliono difendervi dal Sagittario .. spronandovi ad essere sempre e comunque “costruttivi” nelle decisioni. Idem nel lavoro. Le Stelle vi punzecchieranno, solo per farvi scoprire se siete veramente soddisfatti del vostro lavoro .. o magari dovete incominciare a guardare altrove, per riscoprirvi appagati e soddisfatti come meritate. Tenete botta, anche perché questa è l’ultima settimana da prendere con le pinze !

VERGINE

Gli amanti dello Zodiaco – Venere dal Capricorno e Marte dallo Scorpione – sono pronti a risvegliare la passione .. preparando il campo a intriganti e suggestivi giochi di seduzione. Una ritrovata carica erotica, farà da colonna sonora agli indimenticabili momenti che condividerete con la persona che amate. Sarete pronti a sbugiardare chi vi ha sempre giudicati freddi e distaccati. Questo rigenerante intreccio di Stelle, si rivelerà un vero e proprio toccasana, per consolidare quei rapporti che sono in crisi .. per risolvere le incomprensioni che hanno minato il quieto vivere nella convivenza .. e anche per chiudere quelle storie che non sono più capaci di rendervi felici. I cuori solitari, si lanceranno intrepidi fra le braccia di Cupido .. per dare vita a un’ardente trasgressione, che non farà prigionieri. Nel lavoro, la settimana non offre un granché di opportunità .. ma le Stelle appoggeranno i vostri progetti, rendendoli fruttuosi e vincenti. Avrete modo di elaborare delle idee geniali, destinate a fare la differenza. Il buon Marte, concorrerà a rendere più sbrigativa la gestione degli impegni. Lunedì è la giornata migliore su cui fare affidamento, anche perché lascia presagire uno strategico incontro che sarà il preludio di fortunati accordi .. cercate di esigere la sincerità, oltre che offrirla. Approfittatene, perché dalla prossima settimana la musica cambia .. e non è detto che cambi in meglio.

BILANCIA

La settimana, lunedì, si apre sotto il segno del malcontento. Quel genere di insoddisfazione che non solo incendia la personalità .. ma rischia anche di rendervi irritabili, polemici e facili al litigio. E come ben sapete, l’aggressività e l’insoddisfazione mal si addicono al felice andamento delle vostre relazioni sentimentali, convivenza compresa. Puntate fiduciosi, sulla magnanima Luna che – da martedì fino alla mattinata di giovedì – vuole sostenervi dall’Acquario .. per ritrovare quel buonumore e quella spensieratezza che hanno il potere di spazzare via tutti i ma, i se e i forse .. che vi perseguitano. Approfittate del suo candore, per cercare di risolvere le problematiche che non vi fanno dormire sonni tranquilli .. ancor più se queste problematiche vi sono state “imposte” da qualcuno, che sembra non volere la vostra felicità. Liberatevi delle imposizioni e dei condizionamenti .. ne va della vostra felicità. Ovviamente se la vostra vita di coppia è immune alle provocazioni, riuscirete ancor più a ravvivarla con un “ non so ché ” .. che promette fantasiose e irripetibili complicità. Nel lavoro, grazie al Sole e Mercurio, che vi sostengono alla grande dal Sagittario, avrete modo di rilanciare la vostra collocazione professionale. La super Luna dall’Acquario, vi aiuterà a trovare quelle azzeccate intuizioni che profumano di rivincita .. e che possono aprire a inaspettate e redditizie gratificazioni.

SCORPIONE

La settimana si profila dapprima elettrica .. per poi rivelarsi altamente appagante, sotto tutti i punti di vista. Nonostante qualche momento NO, le Stelle, sono pronte a regalarvi delle strategiche opportunità che possono permettervi di rinforzare la complicità con chi fa parte della vostra vita, partner compreso. Infatti, la prima parte della settimana – da martedì fino alla mattinata di giovedì – lascia intravedere una fase delicata, da prendere con le pinze .. che porta alla luce ciò che non funziona, nei vostri rapporti. La dispettosa Luna dall’Acquario, se presa per il verso giusto, vi aiuterà a sciogliere tutte le paturnie, reali o immaginarie che siano, che minacciano il quieto vivere, convivenza compresa. Cogliete l’attimo per revisionare profondamente ciò che deve essere revisionato. Dopodiché, rilassatevi in compagnia della meravigliosa Luna che vi sorride dai Pesci. Infatti, dal pomeriggio di giovedì fino a tutto sabato, si intravede un momento che vuole essere indimenticabile. Marte nel segno e Venere dal Capricorno, aprono le danze .. lasciando presagire un incantata parentesi, per riscoprirvi innamorati dell’amore. Per chi è solo, ci sono delle eccellenti chance .. che lasciano ben sperare. Nel lavoro, sarà la seconda parte della settimana, da sfruttare a più non posso .. per mettere a segno azzeccate intuizioni e chiudere importanti accordi. L’intuito “attira” il favore della Fortuna.

SAGITTARIO

Le Stelle concorreranno a rinforzare la vitalità e l’entusiasmo. Da martedì fino alla mattinata di giovedì, vi sarà data la possibilità di assaporare complicità che profumano di fiducia e amicizia .. proprio come piace a voi. Avrete modo di far ringiovanire l’intesa con le persone che fanno parte della vostra vita. Per chi è solo, ci sono delle super premesse che lasciano sperare in un fortunato incontro .. che forse si concretizzerà grazie a uno spostamento non programmato. Fermi tutti, quando la Luna diventa antipatica dai Pesci. Infatti dal pomeriggio di giovedì fino a tutto sabato, c’è il rischio che lo stress e le preoccupazioni possano lievitare più del dovuto .. annuvolando l’atmosfera. Non scappate a gambe elevate dalle responsabilità. Vi conviene attendere che passi il temporale .. e già che ci siete, aspettate che arrivi domenica. Sì perché la super Luna dall’Ariete, non solo vi risarcirà alla grande, per lo stress subito .. ma si rivelerà un’efficace complice, per brindare all’amore e alla felicità. Nel lavoro, la vostra mente sarà in continuo fermento : le idee sul da farsi, si moltiplicheranno. Sarete portati a stilare nuovi progetti e a porvi alcune mete da conquistare. Non dimenticatevi mai di controllare ogni più piccolo dettaglio, prima di partire a razzo nelle vostre imprese. Non permettete al vostro dirompente entusiasmo di trascinarvi in affari poco trasparenti, anche per scongiurare clamorosi abbagli e complicate controversie.

CAPRICORNO

La settimana parte col botto .. per proseguire con i fuochi d’artificio ! Le Stelle sono perfette per “scongelare” le emozioni del vostro cuore. Grazie alla preziosa Venere che continua (e continuerà per molto tempo) a proteggervi nel vostro segno, vi riscoprirete più affascinanti, più carismatici .. e decisamente più propensi a lasciarvi abbracciare dall’amore. Con Marte dallo Scorpione, al vostro fianco, sarete irresistibili nel corteggiamento ! Il rapporto di coppia si rinnoverà nella complicità, rinforzandosi sempre di più. Vi farete in quattro per assecondare le esigenze di chi amate. Se, invece, siete intrappolati un un’unione che non vi regala più serenità, allora sarete motivati ad accompagnarla al capolinea .. ma non dopo averle tentate tutte per cercare di recuperarla. Per chi è solo, ci sono delle eccellenti opportunità che lasciano ben sperare in un amore davvero speciale. Lunedì, il pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato .. sono le giornate più generose su cui sperare. Nel lavoro, sarete appoggiati e favoriti in tutte le vostre iniziative. Vi sarà data la possibilità di tirare fuori un’avvincente voglia di fare e una coinvolgente carica competitiva, destinate a raccogliere il successo che meritate. Le Stelle vi aiuteranno a prendere di petto tutte quelle situazioni e condizioni lavorative che non sono più capaci di ricambiare dignitosamente la vostra ineccepibile dedizione.

ACQUARIO

Marte contro dallo Scorpione – che ormai ha i giorni contati – lascia presagire un’altra settimana delicata da affrontare .. che però si rivelerà costruttiva, decisiva e finalmente liberatoria. La complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, sarà profondamente rinnovata .. consentendovi di dare vita a un nuovo legame, improntato al reciproco scambio di amicizia, senza condizionamenti o limitazioni di alcun genere. Martedì, mercoledì e la mattinata di giovedì, faranno al caso vostro .. per rinforzare quelle unioni che meritano di ricevere tutto il vostro amore .. e allontanare, se ancora non lo avete fatto nelle scorse settimane, tutte quelle persone che invece di alimentare la speranza, la spengono con disarmanti critiche e lamentele. Le propizie Stelle dal Sagittario, attraverso gli amici di sempre, vi aiuteranno a vederci chiaro sul da farsi .. regalandovi quelle giuste ispirazioni e quei provvidenziali consigli, che aprono a nuove e rigeneranti realtà. Nel lavoro – eventi, persone e circostanze, non esattamente benevole – cercheranno di mandare in tilt l’attenzione richiesta nell’esercizio della professione. Il battagliero Marte, con l’intercessione astrale di Saturno nel vostro segno, vi aiuterà a mettere la parola fine in tutte quelle collaborazioni che non sono più capaci di farvi sentire utili e completi. Niente di traumatico accadrà, a chi svolge un lavoro ben assortito nel dare e ricevere.

PESCI

Le Stelle, con Venere che ispira buoni sentimenti dal Capricorno e Marte che vi protegge dalle insidie dallo Scorpione, vi permetteranno di fare di ogni giorno .. una sensuale festa per gli innamorati. Lunedì, il pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato .. sarà impossibile resistere al vostro indiscutibile fascino. E si sa, quando un Pesci, vuole fare colpo sulla persona prescelta, sfodera con disarmante naturalezza la sua carta vincente : uno sguardo romantico e innamorato. Il rapporto di coppia si rinnoverà nella complicità, perché si rinforzerà nell’intrigante e seducente gioco della trasgressione. Se qualcuno di voi, fosse ancora intrappolato in una relazione che fa acqua da tutte le parti, avrà modo di volgere lo sguardo altrove .. senza remore e rimpianti di alcun genere. Le Stelle sono superlative per cambiare lo stato delle cose .. nel tentativo di ritornare ad essere gli indiscussi artefici della vostra felicità. Per chi è solo, si intravedono molteplici opportunità per farsi abbracciare da Cupido. Magari sarà proprio una bella amicizia che si trasformerà nell’amore di tutta una vita. La gestione degli impegni potrebbe incontrare un qualche momento di fiacca, che però non la pregiudicherà. La concentrazione, la determinazione e la pazienza, si riveleranno gli ingredienti fondamentali per esorcizzare la confusione .. e puntare dritti all’obiettivo prescelto. Perfezionate i vostri progetti .. lontano da occhi invidiosi.

