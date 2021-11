Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 29 a domenica 5 dicembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Le Stelle lasciano intravedere una fase costruttiva per ristabilire il giusto feeling in tutte le vostre relazioni .. ancor più in quelle che hanno sofferto. Starà solo a voi, cogliere l’attimo per ritornare a sorridere in amore .. e per scoprire se tutte le vostre scelte di percorso in campo sentimentale poggiano davvero su basi solide. Certo sarà che il livello di energie è in gran recupero .. e questo vi permetterà di sciogliere tutto lo stress che avete accumulato. E già che ci siete, cercate di fare un attento esame, che sia però critico e non impulsivo, di tutto ciò che non ha funzionato come sperato .. anche per vedere se è ancora possibile recuperare un qualcosa o prepararsi a ricominciare tutto da zero. L’Eclissi totale del Sole dal Sagittario, dovrebbe fare al caso vostro .. sia per brindare alla felicità conquistata .. e sia per fare le pulizie di fine anno. Idem per chi è solo o è rimasto solo .. sfruttate le giornate di venerdì e sabato, per dare il via a fiammeggianti innamoramenti, senza precedenti. Nel lavoro, le ritrovate energie vi consentiranno di fare tutto ciò che volete fare. La gestione degli impegni si preannuncia più scorrevole per diventare più semplice da perseguire. L’entusiasmo, l’intraprendenza e una coinvolgente fiducia nelle vostre potenzialità, vi guideranno verso nuove e azzeccate scelte di percorso .. che profumano di rivincita.

TORO

Marte che litiga animatamente con Saturno, lascia intravedere un periodo impegnativo che rischia di scatenare una qualche conflittualità .. che, se non esorcizzata come si deve, potrebbe addirittura ritorcersi contro. Cosa fare per controbattere queste insidiose provocazioni stellari ? Cercate, o perlomeno sforzatevi, di digerire tutti i torti (e parlo di quelli di vecchia data) che magari avete ricevuto da chi vi sta accanto .. senza tralasciare anche gli sgambetti che vi ha fatto qualcuno che lavora (o lavorava) con voi .. se volete evitare di dare libero sfogo a un insolito desiderio di prevaricare su di loro .. dando vita a ingarbugliate e complicate controversie, anche di tipo legale, che poi risulterebbero essere difficili da sanare. Occhio, perché ci vuole un attimo per passare dalla ragione al torto. Tenete a freno l’orgoglio ferito e controllate la vostra imperturbabile ostinazione che quando parte .. parte. Lasciatevi guidare dalla super Venere che, dal Capricorno, vuole aiutarvi ad uscire dal tunnel delle paturnie. Grazie a lei, e al vostro impegno, avrete modo di raccogliere una ricompensa .. che non ha prezzo, per quanto appagante potrà essere. Nel lavoro, la settimana non offre delle giornate eclatanti su cui fare totale affidamento .. cercate di non vedere nei vostri collaboratori, solo dei nemici pronti a rubarvi la scena.

GEMELLI

La settimana si apre sotto il segno della spensieratezza e dell’armonia. Approfittatene per sorridere all’amore e per farvi coccolare dagli affetti .. perché quando, venerdì e sabato, si viene a creare l’Eclissi totale del Sole dal Sagittario, ci vuole un attimo per sciupare tutta questa incantata magia che si viene a creare .. e scatenare l’inferno. Cercate di non diventare polemici, dispettosi, capricciosi e litigiosi .. non vi si addice ! Cogliete l’attimo, anche se appare turbolento, per fare il punto della situazione e scoprire cosa non funziona come dovrebbe. Dopodiché, cercate di riesaminare l’ordine nelle vostre priorità .. e scegliere se conviene pensare solo al lavoro o forse è più appagante dedicarsi a chi vive con voi. Effettivamente non c’è una risposta ben precisa a questo dilemma. Ma se giocate bene le vostre chance, che in questo momento sono davvero irripetibili, riuscirete a decifrare il significato più nascosto che queste Stelle lasciano intravedere .. riuscendo a far combaciare e conciliare perfettamente sia gli impegni di lavoro che la vita di tutti i giorni, amore e affetti compresi. Nel lavoro, è la prima parte della settimana che vuole essere più produttiva e ricca di redditizie novità. La gestione degli impegni sembrerebbe essere movimentata, in una direzione che, in un primo momento, potrebbe far nascere solo incomprensioni e malintesi. Non fatevi scoraggiare, perché le vostre idee saranno azzeccate e i vostri progetti si riveleranno vincenti.

CANCRO

La settimana si apre con la Luna storta ! Fate scivolare le provocazioni che non tarderanno a punzecchiarvi .. e cercate di non farvi condizionare dagli umori ballerini. Il super Marte dallo Scorpione, ce la metterà tutta per favorire l’armonia negli affetti e l’intrigante complicità in amore. Venere, che sembra solo fare i capricci dal Capricorno, si rivelerà, invece, un efficiente messaggera di opportunità, sia per sciogliere le incomprensioni .. che per farvi uscire, alla velocità della luce, da tutte le crisi e le delusioni degli ultimi tempi. Per un bizzarro gioco del destino, sia Marte che Venere, sono ideali per rendere più “viva” e completa la vostra vita sentimentale, convivenza e rapporto di coppia compresi. Mercoledì e giovedì, vogliono essere due giornate pazzesche per riscoprirvi innamorati dell’amore. Anche i cuori solitari, potranno contare su intriganti opportunità che lasciano ben sperare .. Nel lavoro, sarà l’intuito la carta vincente per sbancare il tavolo. Sfruttate le giornate favorevoli che la settimana vi concede, se volete trasformare un’intuizione in un gratificante riconoscimento .. e in un’inaspettata e quanto mai redditizia sorpresa. Sfruttate il momento per “rivedere” le vostre collaborazioni, al fine di renderle più produttive. E già che ci siete, date un occhio al gioco di squadra .. per renderlo decisamente più competitivo.

LEONE

La settimana si apre sotto il segno di gradite sorprese .. per proseguire sotto il segno della Fortuna ! Le Stelle, Eclissi totale del Sole compresa, sono davvero il top, se volete controbattere quell’antipatico di Marte, che continua imperterrito a punzecchiarvi dallo Scorpione .. disseminando ancora prove e incomprensioni a tutto spiano. Ma questa volta, però, avete dalla vostra degli efficienti alleati astrali, che vi aiuteranno a rinnovare tutto ciò che deve essere rinnovato .. e a lasciare andare al suo inevitabile destino, tutto ciò che effettivamente non merita più un bel niente da voi. Lunedì, martedì, venerdì e sabato, sono le giornate più ricce di prosperità che la settimana vi regala .. per rinforzare la complicità con chi la merita .. e per trasformare un’idea o un’intuizione, in un redditizio raccolto. Avrete la forza per riprendere in mano la vostra vita .. per darle quella “sonora svegliata” che si merita di avere. Così come avrete la forza per riprendervi quella persona che vi ha deluso .. anche senza volerlo. Il rapporto di coppia, che ha superato indenne tutte le interminabili prove, si rinnoverà nella complicità per rinforzarsi nella sensualità. Nel lavoro, le idee si moltiplicano così come le buone opportunità per metterle in pratica. Le giornate top sono da spremere .. per rilanciare la vostra immagine e collocazione professionale. La vostra mente sarà libera da nuvole minacciose, ancor più nei confronti degli obiettivi che volete conquistare da qui .. in avanti.

VERGINE

Chi nasce sotto il Segno Zodiacale della Vergine, appare riflessivo, diffidente e in qualche modo selettivo .. quando si parla d’amore. Per questo, spesso e volentieri, viene accusato di aver paura dei sentimenti .. ma, invece è tutto il contrario. Infatti, grazie a Marte e a Venere, sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi ! La vostra rinomata ritrosia caratteriale, che vi crea non pochi problemi quando dovete relazionarvi con la vostra metà della mela .. lascerà il posto ad un’ardimentosa audacia che promette fantasiose e indimenticabili complicità. Per chi è solo, si intravedono delle intriganti conquiste. E non è finita qui, perché non vi risparmierete a trovare le risorse giuste per soddisfare i desideri di chi vive con voi. Mercoledì, giovedì e domenica, sono le giornate più generose che vi saranno concesse. Fate i bravi, quando c’è l’Eclissi totale del Sole dal Sagittario, perché basta poco, per spezzare questo rigenerante incantesimo. Provate a cambiare il corso delle cose .. magari facendo vedere a chi amate che non vivete solamente per il lavoro. Ritagliatevi del tempo per rimanere in vostra compagnia, al fine di effettuare un’indispensabile introspezione : vi servirà per ritrovare una nuova forza dentro di voi. Nel lavoro, vi sarà difficile rimanere inattivi. Se riuscirete a gestire un’insolita frenesia, avrete modo di portare a casa quei gratificanti riconoscimenti che vi spettano.

BILANCIA

La dispettosa collocazione astrale di Venere dal Capricorno, vi invita – se non vi obbliga – a liberarvi di tutto ciò che, in un certo qual modo, “condiziona” il vostro desiderio di libertà e di serenità. Cogliete l’attimo, perché grazie a lei, riuscirete ad individuare chi o cosa vi trattiene dall’essere felici. E già che ci siete, non sciupate il tempo .. ma gettate acqua sul fuoco, se volete spegnere quelle paturnie che, alla fine della fiera, non hanno un reale motivo di essere, ma però ci sono. Andate a cercare chi vi fa stare bene, per dare affetto e ricevere quella comprensione che vi manca .. per riscoprirvi completi. L’Eclissi totale del Sole in Sagittario, farà al vostro caso .. ancor più se avete voglia di inaugurare una nuova storia d’amore. Le Stelle amplificano il desiderio di circondarvi di armonia e bellezza .. a tal punto che sarete anche propensi a spendere dei soldi, per rendere la vostra casa più briosa e gioiosa di quello che già è. Occhio però a non esagerare, perché poi sarà il vostro conto in banca a soffrirne. Nel lavoro, il buon Mercurio, straordinario messaggero di buone nuove dal Sagittario, si rivelerà decisivo per le scelte di percorso. Drizzate bene le antenne, se non volete farvi scappare quelle strategiche circostanze e quelle fortunate coincidenze che possono aiutarvi a chiudere importanti accordi .. nonché mettervi nella condizione di trovare le persone giuste per mettere in pratica le vostre azzeccate idee.

SCORPIONE

Il vigoroso Marte nel segno e la strategica Venere dal Capricorno, si daranno un gran da fare, per far sì che il vostro conturbante e carismatico desiderio di emozioni possa incontrare un terreno fertile .. per manifestarsi in tutto il suo splendore. Sarà davvero una missione impossibile resistere al vostro intrigante e irresistibile corteggiamento ! Avrete modo, sempre e solo se lo volete fare, di recuperare un rapporto in crisi e che merita ancora di ricevere le vostre ineccepibili premure. O dentro o fuori .. sarà il vostro motto ! Mercoledì, giovedì e domenica, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi offre .. per vivacizzare la complicità nella coppia .. nonché per favorire la riconciliazione, laddove, appunto, è ancora possibile. I cuori solitari, avranno modo di scegliere chi, dove e quando .. incontrare l’amore. Nel lavoro, sfruttate le giornate buone che vi spettano, se volete rendere competitivo e produttivo il vostro operato .. nonché per revisionare profondamente le vostre collaborazioni. E già che ci siete, se volete fare nuovi incontri e chiudere interessanti trattative di affari .. che possono influenzare, propiziamente parlando, le vostre entrate. Il vostro intuito, non solo vi accompagnerà verso traguardi appetibili .. ma vi permetterà anche di controbattere gli ostacoli e le interferenze che osano intromettersi nei vostri piani.

SAGITTARIO

La settimana si pare sotto il segno dell’amicizia ! Approfittatene per mettere più amicizia nella convivenza e favorire più comprensione nelle amicizie. Le Stelle sembreranno stimolare un irrefrenabile impulso ad abbandonare la routine di tutti i giorni .. spingendovi a cercare altrove lo svago e il divertimento. L’idea di ritagliarvi una vacanza o una pausa dal lavoro, non sarà poi così avventata, anzi .. Frequentare nuovi ambienti e vedere nuove facce, non solo vi aiuterà a rompere la monotonia .. ma vi permetterà anche di tirare fuori tutta la sensibilità, la cordialità e la simpatia, che vogliono uscire. Sarete accomodanti con tutti .. anche con chi, magari tenta di spegnere questo vostro coinvolgente entusiasmo. L’Eclissi totale del Sole, che si verifica proprio nel vostro segno, è perfetta per fare il pieno di coccole, per tentare una riconciliazione .. e per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, la quasi totalità della settimana si candida al meglio per fare progetti, stilare programmi e prendere importanti decisioni. Gli obiettivi si fanno nitidi nella vostra mente .. e lo farete capire a tutti quelli che lavorano con voi. Occhio solo a non urtare la loro sensibilità, perché siete così gasati e intraprendenti, da non prestare la minima attenzione e comprensione nei confronti dei loro consigli e suggerimenti. Non fate questo errore, altrimenti le Stelle lasciano presagire solo dispute .. difficili da digerire.

CAPRICORNO

Le Stelle si metteranno d’accordo per rendervi particolarmente intraprendenti nel corteggiamento .. senza dimenticarsi anche di chi vuole credere (o ricredere) nell’amore. Vi siete accorti che da qualche giorno a questa parte, i complimenti nei vostri confronti sono aumentati ? Complice di tutto questo è Venere che, nel vostro segno, vi rende più belli, affascinanti e carismatici .. in poche parole, più irresistibili agli occhi di chi vi guarda. La Stella dell’amore, vi sprona ad esprimere l’amore e l’affetto con più disinvoltura .. e chi ha il privilegio di riceverlo, non potrà esimersi nel ricambiarvi con la stessa intensità. Grazie a lei, avrete modo di risolvere, con piena serenità, le problematiche e le incomprensioni che minacciano le vostre relazioni. Le amicizie si moltiplicano .. e magari tra queste ci può essere l’amore di tutta una vita. Quindi cuori solitari, messaggio recepito .. non fatevi trovare impreparati e soprattutto smettetela di “fare la tac” ad ogni presunto corteggiatore o corteggiatrice. Nel lavoro, la gestione degli impegni sarà favorita da una particolare chiarezza di vedute .. e da una produttiva voglia di mettersi in luce. Mercoledì e giovedì, sono due giornate pazzesche per rilanciare azzeccate iniziative .. nonché per elaborare grandiosi progetti, meritevoli di attenzione. Con tutta questa magnificenza astrale, sarà impossibile che qualcuno possa ostacolare la vostra personale scalata al successo .. ma scegliete le persone giuste.

ACQUARIO

La settimana si apre sotto il segno della spensieratezza .. per proseguire sotto il segno dell’armonia. Sta solo a voi, far sì che tutto questo possa realmente accadere. Infatti nel bel mezzo della settimana, sarete ancora disturbati da quell’antipatico di Marte, che farà di tutto per farvi cambiare vita ! Questa non è una cattiva idea, se la vostra relazione sentimentale o professionale che sia, non è più fonte di appagamento e serenità. Cercate sempre e comunque, di non farvi prendere dall’impazienza e tantomeno lasciarvi guidare da un’ingigantita (e forse ingiustificata) insoddisfazione .. se non volete cadere dalla padella nella brace. Per fortuna che, dalla vostra, avete una superlativa congiunzione astrale che vuole proteggervi dal Sagittario. Infatti grazie a lei – che vi parla attraverso gli amici di una vita – avrete modo di vederci chiaro .. sul da farsi. L’Eclissi totale del Sole, farà al caso vostro .. perché si rivelerà una vera e propria fonte di idee geniali e di intuizioni azzeccate che aprono a nuove realtà .. e che vogliono mettere la parola fine alle crisi degli ultimi tempi. Per chi è solo, ci sono buone possibilità che lasciano ben sperare. Nel lavoro, è probabile che qualcuno possa opporsi al vostro operato. Ma questa volta, però, non gli sarà così facile ostacolarvi ! Le Stelle, vi aiuteranno a recuperare terreno e a fronteggiare gli imprevisti. Vi divertirete a smascherare gli invidiosi .. ma con intelligenza.

PESCI

Le Stelle lasciano ben sperare in un rigenerante momento di spensieratezza, prosperità e serenità. La complicità con chi amate potrà fortificarsi. Mercoledì, giovedì e domenica, sono le giornate più favorevoli da sfruttare, per far ringiovanire le sensuali emozioni del vostro cuore. Per chi è solo, ci sono delle super opportunità che lasciano ben sperare. Quindi via libera per tutti i progetti e le iniziative volte a recuperare la spensieratezza .. che vi meritate di avere. Ma se le vostre intenzioni, dettate esclusivamente dal desiderio di creare armonia, dovessero fallire e creare solo conflittuali malintesi con chi vive con voi .. forse sarebbe il caso di mettere alla porta questa persona che non vi merita. E qui entra in gioco la dispettosa Eclissi totale del Sole dal Sagittario, che vi suggerisce che venerdì e sabato sono le giornate giuste per liberarsi dei pesi .. senza esitazione e tantomeno senza rimpianti di alcun genere. Nel lavoro, le Stelle dicono che questa è una buona settimana per fare programmi per il domani, coinvolgendo le persone che “tifano” per voi .. e trovare il modo migliore per portarli avanti. Certo è che chi di dovere, sarà avvertito dei vostri progetti che volete far partire. Sfruttate le giornate buone, per rimboccarvi le maniche, prendere i contatti giusti, allargare il raggio di azione e scambiare le opinioni sul da farsi. Il perfetto gioco di squadra, vi accompagnerà verso traguardi luminosi. Gli amici sinceri e i collaboratori affidabili, si riveleranno la chiave giusta per aprire le porte alla riuscita.

