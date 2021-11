Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Grazie al Sole che, da lunedì, risplende dal Sagittario, la settimana vi regala l’opportunità di recuperare una relazione che è in crisi. Avrete modo di ristabilire il giusto ordine nella confusione che si è venuta a creare. Infatti, la meravigliosa Luna che – mercoledì, giovedì e venerdì – si illumina dal Leone, promette un incantato momento per dichiarare il vostro amore al partner .. e per ritrovare “insieme” quella fiducia che effettivamente, negli ultimi tempi, è venuta a mancare. La complicità nella coppia si rinfrescherà nella sensualità. Per i cuori solitari e per chi è uscito malconcio da qualche irrecuperabile delusione, si intravede un eccellente momento per innamorarsi dell’amore. Non fatevi trovare impreparati, perché c’è la possibilità di “vivere” indimenticabili innamoramenti dal sapore esotico. Nel lavoro, tranne lunedì e martedì che si annunciano dispersivi e poco generosi di soddisfazioni, si apre un super momento per “ottimizzare” la gestione degli impegni. Approfittatene per dare vita a una vera e propria rinascita professionale. Le idee si moltiplicheranno così come le azzeccate opportunità per metterle in pratica. Ora siete (o dovreste essere) più consapevoli che dalle vostre decisioni dipendono delle realtà ben precise .. perché avete scoperto che l’ingenuità, l’impazienza e lo stress, vi hanno indotto a fare scelte avventate .. e sbagliate.

TORO

Grazie a Venere che farà di tutto per proteggervi dal Capricorno, c’è la possibilità di contrastare – o perlomeno ammorbidire – i colpi maldestri di un Marte furioso. Lunedì e martedì, oltre ad aiutarvi a recuperare l’armonia nella convivenza .. vi suggeriranno cosa dovete fare per sciogliere le paturnie e le incomprensioni che la minacciano. Approfittatene per trovare la soluzione che possa mettere la parola fine al malcontento e alla sensazione di solitudine .. perché, subito dopo, le Stelle cercheranno di insinuare sospetti e gelosie, anche dove non hanno un reale motivo di essere. Usate la testa e sfoderate la pazienza .. se volete evitare di battibeccare col mondo intero. Fate i bravi e aspettate che passi la tempesta. Infatti, nel fine settimana, grazie alla superlativa Luna dalla Vergine, vi ritornerà la voglia di favorire l’armonia in casa e recuperare la complicità nella coppia. Per chi è solo, ci sono delle buone nuove che lasciano ben sperare. Nel lavoro, è tempo per dare vita a quei miglioramenti o cambiamenti .. da tempo desiderati e ricercati. Non aspettate che la situazione precipiti, ma rimboccatevi le maniche per tentare di imprimere una svolta al vostro operato. Il weekend porta Fortuna !

GEMELLI

Le Stelle sono davvero ideali per revisionare le vostre relazioni. La sincerità si rivelerà la chiave giusta che apre le porte al chiarimento. Se tutto fila liscio, non dovrete temere nessuna crisi, anzi .. Ma se le cose non dovessero essere come volete, allora si prospettano due soluzioni : cercare di portare alla luce il malcontento per chiarirvi, laddove è possibile farlo .. e sforzarsi di vedere la realtà con occhi obiettivi, per poter meglio giudicare chi veramente ha ragione e chi ha torto. In entrambi i casi, vi sarà data la possibilità di capire meglio voi stessi, di conoscervi a fondo .. nel tentativo di poter trasformare i vostri difetti in pregi. Scegliere di isolarsi, significherà sprecare l’opportunità di fare chiarezza nel vostro cuore .. e sciupare l’occasione di esprimere, finalmente, tutto quello che non siete stati capaci di dire prima. Sfruttate la complice Luna che, da mercoledì a tutto venerdì, vi protegge dal Leone .. per consultare gli amici di sempre .. perché grazie ai loro consigli potrete trovare le risposte che andate cercando. Nel lavoro, avrete modo di progettare al meglio la gestione degli impegni .. ma cercate però di non trascurare anche il più piccolo dettaglio. E già che ci siete, prendete in seria considerazione anche le idee e le opinioni di chi collabora con voi .. se non volete scatenare inutili dispute e imbarazzanti controversie. La buona Luna dal Leone, è perfetta se dovete consultare un qualche esperto .. e se volete rilanciare azzeccate trattative di affari e chiudere interessanti accordi.

CANCRO

La super carica energetica che Marte dallo Scorpione porta con sé, vi aiuterà a prendere in mano la vostra vita affettiva e sentimentale .. per condurla verso la felicità che si merita di avere. Venere, dal canto suo, vi spingerà a cercare gli altri, per dimostrare tutto il vostro amore e la vostra ineccepibile dedizione. Vi accorgerete che il desiderio di “donarvi” senza riserve, è dovuto principalmente dal bisogno di amare .. e di lasciarsi amare .. e non certo da una sensazione di insicurezza interiore. Venere, però, può avere un effetto non esattamente costruttivo nelle persone che vivono chiuse in se stesse. Occhio, perché, in questo caso, è facile perdere la bussola. I capricci sono all’ordine del giorno, la possessività viene gonfiata e la gelosia rischia di prendere il sopravvento .. fino a impedire alla persona che avete accanto, di gioire della compagnia di altre persone. Fate i bravi e non cadete in questo trabocchetto. Il fine settimana è perfetto per stemperare gli animi, perché vi regalerà un mondo di rassicuranti complicità .. da degustare in un unico abbraccio. Per chi è solo, ci sono buone nuove all’orizzonte. Nel lavoro, le idee e le iniziative riacquistano vigore. Questa coinvolgente determinazione vi permetterà di centrare, magari non al primo tentativo, l’obiettivo prescelto. Vi accorgerete che siete più forti delle vostre paturnie.

LEONE

Le Stelle, capitanate da quell’antipatico Marte dallo Scorpione, continuano imperterrite a insinuare dubbi e suscitare malcontento. E. ovviamente, questo stato d’animo vi rende più che mai ribelli e intolleranti. Certo è che il vostro rinomato orgoglio è stato messo davvero “sotto torchio” .. ma da lunedì, grazie al provvidenziale Sole che brilla dal Sagittario, non solo vi sarà più facile far valere i vostri diritti .. ma sarete capaci di far scivolare, sul nascere, quelle provocazioni che tentano ancora di mettervi a KO. Grazie a lui, avrete modo di individuare la strada maestra che vi permetterà di contrastare le interferenze .. nonché a esorcizzare le paturnie del momento. La Luna che, da mercoledì fino a tutto venerdì, risplende fiera e orgogliosa nel vostro segno, è perfetta per mettere in pratica i vostri irremovibili ideali : onore, rispetto e lealtà. Chi vi ama e vi stima sul serio, sarà capace di assecondarli e coltivarli .. come meritano. Gli altri, saranno lasciati andare al loro inevitabile destino, senza remore o rimpianti di alcun genere. Trovate, dentro di voi, la forza per reagire : lo sapete bene che è impossibile, neutralizzare un autentico Leone ! Idem nel lavoro. Le Stelle sembreranno far nascere ancora solo incomprensioni e malintesi .. ma in realtà, non è affatto così. Non fatevi distrarre da niente e da nessuno, se ritenete che il vostro operato è perfetto. Se così non fosse, allora datevi da fare per scoprire cosa deve essere cambiato .. per fare meglio.

VERGINE

Un favoloso intreccio di Stelle, vuole colorare la vostra settimana di amore e spensieratezza. La complicità nella coppia, sarà ringiovanita nella sensualità. Gli affetti beneficeranno della vostra disponibilità, perché non vi risparmierete nel farli sentire unici e speciali .. come del resto si meritano. Certo è che l’ideale sarebbe quello di ritagliarvi una pausa dagli impegni, di concedervi una rigenerante vacanza, fosse anche di un solo giorno .. ma questa volta però cercate di organizzarla all’ultimo minuto .. se volete piacevolmente sorprendere la persona che volete coinvolgere nei vostri programmi di relax e divertimento. Per chi è solo, sono molteplici le occasioni per conoscere una persona speciale .. e, se avete fortuna, avrete modo di incontrare proprio l’anima gemella. Il momento è ideale, anche per risolvere tutte quelle problematiche che non facilitano più un’armoniosa convivenza. Vi sarà data la possibilità di sciogliere le incomprensioni .. nonché di ristabilire il giusto ordine delle cose. Nel lavoro, la gestione degli impegni procede per il verso giusto .. regalandovi meritate gratificazioni. Se giocate bene le vostre chance, avrete modo di riscoprirvi piacevolmente e produttivamente coinvolti in nuovi progetti .. differenti dai soliti. Non fatevi trovare impreparati, perché ci sono promettenti occasioni finanziarie .. all’orizzonte.

BILANCIA

Il Sole amico dal Sagittario, si rivelerà un efficace toccasana per rinforzare la complicità negli affetti, matrimonio compreso. Venere contro, dal canto suo, vi offre una moltitudine di opportunità per premiare i sentimenti più autentici. La Stella dell’amore, è superlativa per far ringiovanire la complicità nelle relazioni che sono stabili e collaudate dal tempo .. per diventare addirittura antipatica, in quelle unioni dove la complicità ha lasciato il posto al malcontento e al risentimento. Da mercoledì a tutto venerdì, le Stelle lasciano intravedere un favorevole momento per trascorrere indimenticabili e rigeneranti momenti di pura spensieratezza .. e spassarvela con chi più vi fa stare bene. Sta solo a voi far sì che tutto questo possa realmente accadere. Avrete modo, se lo volete fare, di recuperare quelle relazioni che magari avete trascurato per mille motivi .. nonché di chiudere definitivamente una storia che è giunta al capolinea. Per chi è solo, ci sono delle super opportunità che lasciano ben sperare .. dove non si esclude la possibilità di trasformare una bella amicizia in un qualcosa di più intenso. Nel lavoro, le vostre potenzialità si risvegliano .. aiutandovi a rinnovare la gestione degli impegni. Una ritrovata e coinvolgente fiducia nelle vostre capacità, vi aiuterà a inaugurare tutti quei cambiamenti che custodiscono il seme della rivincita. Cogliete l’attimo per “potenziare” il lavoro di squadra .. circondandovi di collaboratori seri e volenterosi.

SCORPIONE

Gli amanti dello Zodiaco – Venere dal Capricorno e Marte nel segno – sono pronti a risvegliare il vostro conturbante e insaziabile desiderio di emozioni. Lunedì e martedì, sono due giornate speciali, per ravvivare la complicità nella coppia e rinforzare la disponibilità negli affetti. Fermi tutti, quando la Luna – da mercoledì fino a tutto venerdì – diventa antipatica dal Leone .. se non volete diventare degli incalliti Sherlock Holmes della situazione .. e rischiare di bruciare tutta questa incantata magia. Occhio, perché la gelosia e il sospetto divampano .. stuzzicando la tentazione di “sbirciare” il telefonino del partner, quando magari è sotto la doccia. Fate i bravi .. se non volete creare imbarazzanti inconvenienti. Il fine settimana, riporta il buonumore nella convivenza .. e alimenta l’intrigante gioco della seduzione nella coppia. I cuori solitari, avranno a disposizione molteplici opportunità per vivere indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Nella gestione degli impegni, un’indomabile perseveranza produrrà effetti spettacolari. Occhio solo a non esagerare, perché, a volte, l’energia di Marte è davvero ingestibile. Il rendimento nel lavoro si prospetta più intenso del solito : usate con intelligenza le energie. Cercate di portare a termine un’iniziativa, prima di passare alla successiva. Fate vostro il motto : “aiutati che il Ciel ti aiuta” !

SAGITTARIO

L’ingresso del Sole nel vostro segno, oltre a ricordarvi che sta per arrivare il compleanno, lascia ben sperare in un fruttuoso momento per “fare nuove” tutte le cose. Innanzitutto avrete modo di ricaricare le vostre energie .. per affrontare al meglio i giorni che saranno. Dopodiché sfruttate il momento per dedicarvi ad una sana e quanto mai indispensabile introspezione .. che vi consentirà poi di offrire a chi amate e anche a chi collabora con voi, il meglio ritrovato di voi stessi. Sfruttate l’occasione per capire cosa volete dalla vita e scoprire di cosa avete bisogno .. per riscoprirvi appagati e completi. La meravigliosa Luna che, da mercoledì fino a tutto venerdì, si illumina dal Leone, vi aiuterà a vederci chiaro sul da farsi. Avrete la possibilità di mettervi in luce .. così come sarà messo in evidenza il desiderio di farvi più belli, magari rinnovando il vostro look, seguire una dieta o frequentare una palestra, per esempio. Cogliete l’attimo per volervi più bene. Nel lavoro, si prospettano nuove responsabilità a cui far fronte e nuovi traguardi da conquistare .. ma non prima di aver attuato tutti quei miglioramenti o cambiamenti che ne favoriranno la perfetta risoluzione pratica. Avrete modo di “ravvivare” la gestione degli impegni .. così come avrete voglia di far vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare. Questo è un buon momento per mettere in pratica il detto : “impara l’arte .. e mettila da parte”.

CAPRICORNO

Nel Cielo c’è una sfavillante congiunzione astrale, capitanata da Venere che comanda nel segno, che tenterà di scombussolare la vostra inamovibile prudenza e il vostro imperturbabile sospetto .. che abitualmente sfoggiate quando si parla d’amore. E con Marte che ci mette il suo vigoroso zampino .. sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi ! La complicità nella coppia, si rinforzerà nella sensualità. Per chi è solo, o meglio per chi ha paura di sbagliare se abbassa le difese, ci sono delle super opportunità da sfruttare .. per riscoprirsi innamorato dell’amore. Non sarà facile resistere alla tentazione. Voglio proprio vedere se ci sarà ancora qualcuno che osa dire che siete degli iceberg dal cuore di ghiaccio ! Il fine settimana fa al caso vostro, perché lascia ben sperare in un generoso momento per fare colpo .. al primo tentativo. Sempre e solo se lo volete fare. Magari qualcuno fra voi, scoprirà che dietro a una bella amicizia ci può essere un grande amore .. l’amore di tutta una vita. Nel lavoro – magari facendo finta che lunedì e martedì non esistono – le idee, le iniziative e i progetti che volete inaugurare, risplenderanno di luce propria. È un eccellente momento per porvi delle mete e per darvi da fare per raggiungerle. La parola chiave che vi accompagnerà lungo l’autostrada del successo è : lavoro di gruppo. Cercate i collaboratori giusti, quelli efficienti e volenterosi .. se volete sbancare il tavolo.

ACQUARIO

Per effetto di Marte contrario e contrariato dallo Scorpione, lo stress e le preoccupazioni che provengono da o per il lavoro, rischiano di ingarbugliare la convivenza. Cercate di smorzare, sul nascere, la tentazione di prendervela col mondo intero .. figuriamoci con chi non centra nulla. Sforzatevi ad essere più tolleranti e comprensivi. Certo è che la vostra nota impazienza si farà sentire .. spingendovi a reclamare tutto e subito. Da mercoledì fino a tutto venerdì, sarà il momento più delicato, da prendere con le pinze. Fate i bravi, anche perché alla mal parata, si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Occhio a non dare adito a imbarazzanti litigate .. per poi pentirvi. Cogliete l’attimo per “revisionare” tutte le relazioni .. al fine di testarne l’affidabilità e, senza offesa, l’utilità. Le unioni solide si rinnoveranno nell’intesa, rinforzandosi sempre di più nella reciproca comprensione. Le storie che, invece, traballano, saranno accompagnate al capolinea .. senza tentennamenti e rimpianti. Gli amici di una vita, si riveleranno l’ingrediente fondamentale, che vi aiuterà a vederci chiaro sul da farsi. Nel lavoro, le responsabilità si moltiplicano, così come lo stress per gestirle si farà sentire. Prendete tempo al tempo, se dovete decidere sul vostro futuro professionale .. prima di gettare alle ortiche anni e anni di dedizione e accurata preparazione. Quando il gioco si fa duro .. solo i più coraggiosi si mettono in discussione.

PESCI

Le Stelle si metteranno d’accordo, per consentirvi di stabilire quel perfetto feeling che lascia ben sperare in un’intrigante, ardimentosa e quanto mai sensuale ventata di trasgressione. Lunedì e martedì, sono le giornate più “magiche” che vi saranno concesse .. per trascorrere indimenticabili momenti di incantata complicità. L’intesa nella coppia, si ravviverà nell’erotismo. Venere prepara il terreno .. e Marte vi sprona a mettere in risalto tutto il buono e tutto il bello che c’è nelle vostre relazioni. Il vostro ammirevole istinto protettivo si manifesterà in tutto il suo splendore, coinvolgendo quanti avranno l’onore di riceverlo. Vi farete in quattro per “ascoltare” chi si trova in difficoltà. Avrete modo di allargare la cerchia delle amicizie. Per i cuori solitari, si apre la stagione degli amori .. sarà impossibile resistere al vostro penetrante sguardo. Magari qualcuno fra voi, potrebbe accorgersi di provare dei sentimenti per un amico o un’amica .. e far nascere una magica storia d’amore, con tutte le carte in regola. Nel lavoro, è il momento giusto per realizzare i vostri sogni ! Non rimandate a domani quello che potete (e dovete) fare oggi. Le persone che contano, potrebbero aiutarvi a trasformare le vostre aspettative in concrete realtà. Non esitate a “bussare” alla loro porta, avete l’atteggiamento giusto per farlo.

