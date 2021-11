Photo by Eye for Ebony on Unsplash

Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 15 a domenica 21 novembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Venere, vi suggerisce di concentrarvi (e di concedervi) di più sulle persone che fanno parte della vostra vita affettiva .. nel tentativo di farle sentire uniche e speciali. Cercate però di non diventare troppo possessivi .. quasi soffocanti .. nei loro confronti. E, per il rovescio della medaglia, adoperatevi per far sì che anche gli altri non diventino troppo “protettivi” con voi. Il lato più costruttivo della Stella dell’amore, anche quando vi osserva “di traverso”, è dato dalla possibilità di “rinforzare” un rapporto .. che ha sofferto. La musica cambia, se avete a che fare con un unione che non vuole riprendersi. Fate appello all’amore e alla lealtà che offrite .. e che ricercate in una relazione. Il fine settimana è perfetto se volete viverlo in compagnia di chi più vi fa stare bene .. concedendovi una rigenerante pausa lontano dallo stress. Per chi è solo, ci potrebbero essere delle piacevoli novità .. grazie a uno spostamento, forse per motivi di lavoro. La gestione degli impegni promette più soddisfazione, rispetto a qualche settimana fa. Lunedì, martedì, sabato e domenica, sono le giornate più interessanti che la settimana vi offre .. per trasformare un’idea o un’iniziativa in un gratificante successo. Sfruttatele, se volete allacciare delle buone relazioni che, in un secondo momento, potranno garantirvi dei buoni affari.

TORO

Con Marte che fa di tutto per esasperare la vostra pazienza, il rischio di dire tutto ciò che vi frulla per la testa .. è incontenibile. Cercate di non fare il suo gioco .. soprattutto se non volete urtare irrimediabilmente la sensibilità di chi vi sta accanto. L’Eclissi della Luna che si fa Piena che, da mercoledì fino a tutto venerdì, si verifica proprio nel vostro segno, rappresenta una vera e propria sfida .. che oltre a mettere alla prova la vostra personale capacità di reagire agli imprevisti .. vi spinge ad agire ancor più in maniera impulsiva, senza curarvi minimamente delle reazioni che potete scatenare. Le Stelle indicano .. ma non determinano ! Adesso che lo sapete fate di tutto per “esorcizzarla” .. magari incominciando a concentrarvi maggiormente sui pregi della vostra vita sentimentale, piuttosto che dare libero sfogo solo ai difetti. Per fortuna che nel Cielo c’è una provvidenziale Venere dal Capricorno, che vi aiuterà a scoprire quanto è importante avere al proprio fianco qualcuno su cui contare .. senza ma e senza se. Idem nel lavoro. Le Stelle mettono alla prova l’attendibilità e la praticità del vostro operato .. incominciando dalle collaborazioni. La regola è chiara : tutto ciò che è affidabile, si rinnoverà e si rinforzerà .. mentre tutto ciò che non lo è, sarà penalizzato.

GEMELLI

Le Stelle, vi aiuteranno a rinforzare la complicità negli affetti, matrimonio compreso. Ovviamente sarà solo l’amore vero e i sentimenti autentici, ad essere premiati. Ostinarsi a tenere in piedi una relazione che va avanti per inerzia, non fa bene a nessuno. Lunedì e martedì, sono perfetti per fare il punto della situazione .. nel tentativo di scoprire chi vi fa stare bene .. e smascherare chi invece vuole solo condizionare la vostra felicità. Quando la Luna si fa Piena, c’è la possibilità che vengano alla luce delle rivelazioni improvvise di segreti, cose nascoste, comprese vere o presunte macchinazioni contro di voi .. magari anche da parte di persone insospettabili. E per il rovescio della medaglia, è possibile anche che chi vive con voi, possa scoprire i vostri “scheletri nell’armadio”. Sabato e domenica, sono due giornate davvero significative , se volete affrontarli e risolverli .. una volta per tutte. Gli amici di sempre e chi vi ama sul serio, vi aiuteranno a sciogliere le paturnie. Cogliete l’attimo, se volete riscoprirvi felici. Nel rapporto di coppia, avrete la possibilità di scoprire quanto sia importante “fare l’amore” – e non fare sesso – col partner. Per chi è solo, il fine settimana diventa strategico per trasformare una bella amicizia .. in un appagante storia d’amore. Nel lavoro, la quasi totalità della settimana, vi esorta a far valere le vostre ragioni .. a battervi per il riconoscimento dei vostri meriti. Il momento è perfetto, se volete chiedere un prestito o un finanziamento .. laddove ne avete la necessità.

CANCRO

L’inizio della settimana, cercherà di rendervi poco socievoli, quasi antipatici, nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. Forse è l’umore ballerino che prende il sopravvento .. o forse sarà quella fasulla sensazione che vi spinge a credere che non vi sentite amati e compresi, ad averla vinta ?! Fate i bravi, prima di agitare le acque .. per niente. Puntate il tutto per tutto, sulla magica Luna che, da mercoledì fino a tutto venerdì, si fa Piena dal Toro, per fare il pieno di coccole .. e per scoprire che siete amati di più di quello che pensate. La complicità nella coppia, si rinnoverà nella comprensione .. per potenziarsi nell’intrigante, ardimentoso e sensuale gioco della trasgressione. La vostra Stella preferita .. la Luna .. si rivelerà efficace, per aiutare chi, recentemente, si è trovato ad affrontare una crisi difficile da digerire .. perché concorrerà a rendervi più disponibili, comprensivi, saggi .. e decisamente meno ansiosi. Per chi è solo, c’è la possibilità di fare un incontro, perlopiù inaspettato, capace di sconvolgere la vostra vita .. ovviamente nel senso più piacevole del termine. Nel lavoro, la seconda parte della settimana, lascia intravedere un terreno fertile, per seminare importanti iniziative .. il buon raccolto non si farà attendere. L’Eclissi parziale della Luna Piena, affina le idee e moltiplica le opportunità per metterle in pratica .. con successo.

LEONE

La settimana si apre sotto il segno dell’armonia .. ma occhio perché il Cielo non è poi così libero da nuvole minacciose. Marte contrario e contrariato dallo Scorpione, infatti, porta con sé una parentesi di insoddisfazione e irritabilità .. che rischia di scatenare litigi e contrasti. Cercate di cogliere il suo lato più costruttivo, per scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco .. è davvero quella che fa per voi. Le relazioni traballanti, avranno a che fare con un momento che appare più che impegnativo .. ma in realtà sarà solo chiarificatore, rigenerante e forse anche liberatorio. La Luna che, da mercoledì a tutto venerdì, si fa Piena dal Toro, contribuirà a rendere ancor più “pesante” il momento. Questa non deve essere vissuta come una punizione, ma deve essere gestita, invece, come una di quelle irripetibili opportunità che vi aiuta a “vederci chiaro”. Utilizzatela, per effettuare il cosiddetto “taglio dei rami secchi” .. per dare linfa a quelli nuovi. Cercate però di usare la testa .. senza dare retta all’orgoglio ferito .. e tantomeno senza farvi prendere dall’emotività del momento. Il fine settimana è perfetto per far ringiovanire il vostro desiderio di emozioni. Per chi è solo, ci sono delle novità .. senza escludere il ritorno di un amore dal passato. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia frenetica e snervante. Avrete modo di scoprire se è tutto ok .. o se dovete cambiare qualcosa. Ovviamente se la vostra vita è immune agli imprevisti e alle avversità, non avete nulla da temere .. se non qualche indispensabile, ma vivace, chiarimento.

VERGINE

La perfetta sinergia astrale che si viene a creare fra Venere dal Capricorno e Marte dallo Scorpione, vi permetterà di riscoprire la gioia e l’appagamento che solo l’amore autentico e gli affetti più sinceri possono donare. Grazie a loro, potete contare su molteplici opportunità per dare vita a una vera e propria rinascita sentimentale. La Luna che – da mercoledì fino a tutto venerdì – si fa Piena in Toro, lascia ben sperare in un super momento per ravvivare l’intesa con il partner, favorire l’armonia nella convivenza .. e ritrovare la spensieratezza con gli amici di sempre. La vostra riservatezza caratteriale, lascerà il posto a un audacia che promette scintille .. e soddisfazioni ! Per i cuori solitari, si apre la stagione degli amori .. ma quelli veri però. Il fine settimana, si preannuncia intrigante .. per diventare complice per chi vuole colorare la complicità con la persona prescelta di intrigante, seducente e piccante trasgressione. Nel lavoro, le idee e i progetti che elaborerete saranno baciati dalla Fortuna .. e questa è una promessa delle Stelle, che si fanno in quattro per voi. L’Eclissi parziale della Luna Piena, lascia ben sperare in un fruttuoso momento per chiudere importanti accordi .. ancor più se avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social.

BILANCIA

Le Stelle, vi aiuteranno a ritrovare la forza dei sentimenti .. potenziando la fiducia in voi stessi. Potrete contare su una moltitudine di opportunità, per prendere di petto tutte quelle situazioni stagnanti che necessitano di un indispensabile cambiamento .. nonché di una rigenerante revisione. Non sarete più trattenuti dalle vostre incertezze caratteriali .. ma sarete decisamente più “morbidi” nei confronti delle esigenze e richieste di aiuto che provengono dal privato, dalla famiglia. La “quadratura” astrale di Venere dal Capricorno, vi aiuterà a volervi più bene ! Incomincerete a colorare la vostra vita con i colori della spensieratezza, dell’armonia e della speranza .. sempre e solo se lo volete fare. Vi sarà concessa la forza di recuperare una relazione che ha sofferto e che merita ancora di essere protetta e migliorata .. nonché di chiudere un rapporto che non vuole essere salvato. Il fine settimana riporta il buonumore e accende il desiderio .. anche per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, la settimana non concede delle giornate eclatanti su cui fare totale affidamento .. ma non per questo la gestione degli impegni non garantirà i risultati sperati, anzi .. Puntate tutto su sabato e domenica, se volete trasformare un’idea o un’intuizione .. in un concreto e tangibile successo. Le iniziative indirizzate a “perfezionare” il vostro operato, saranno accolte e favorite da questo generoso momento.

SCORPIONE

Grazie a Marte, la vostra Stella preferita, avrete a portata di mano quelle azzeccate chance, per fare di ogni giorno un indimenticabile e quanto mai trasgressiva festa per gli innamorati. Venere, strategica complice, dal Capricorno, oltre a mettere la ciliegina sulla torta .. vi aiuterà a smussare i lati più spigolosi del vostro carattere. Occhio, quando la Luna, da mercoledì a tutto venerdì, si fa Piena dal Toro .. perché basta un’innocua battuta fuori luogo, per scatenare l’inferno. Avete presente la goccia che fa traboccare il vaso ? Certo è che non permetterete a niente e a nessuno di mettere il naso nella vostra vita. Fate i bravi, perché al limite si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Le Stelle, anche se sono “malandrine”, sono perfette per aiutarvi a risolvere tutti quei problemi, che non sono mai stati affrontati .. anche perché ritorneranno prepotentemente a galla , indipendentemente da come la pensate. Se non vi sentite al top, sarà più saggio rimandare le decisioni importanti .. in un secondo tempo. Nel lavoro, la voglia di “combattere” per i vostri meriti si farà sentire .. così come l’istinto competitivo salirà alle Stelle. La settimana non offre delle super giornate da sfruttare .. ma cercate ugualmente di utilizzare, sapientemente, questo super potenziale energetico, per far vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare. E già che ci siete .. per scoprire chi vi rema contro.

SAGITTARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’amore .. per risplendere di fortuna ! Lunedì e martedì, sono due giornate che vogliono essere pazzesche .. per trascorrere non pochi momenti di intrigante e insaziabile passione. La complicità nella coppia si arricchirà nel corteggiamento .. per ringiovanire nell’erotismo. Negli affetti sarà impossibile trattenere le emozioni, anzi sarà un errore provare a nasconderle. Le Stelle risvegliano l’istinto di proteggere i vostri cari, alimentando il desiderio di prendervi cura di loro. Non sarà trascurato nessuno .. nemmeno chi si trova in un momento di difficoltà. Ma se, a qualcuno tutte queste vostre ineccepibili premure dovessero dare solo fastidio .. allora forse non è il caso di insistere, nel continuare a tenere in piedi questa unione. Occhio a non diventare possessivi e soffocanti. Per chi è solo, Cupido non esiterà a scoccare le sue incantate frecce. Il weekend può essere rigenerante, così come può provocare sbalzi nell’umore .. ma di sicuro si rivelerà decisivo per scoprire se per voi è più importante la carriera o la famiglia. Nel lavoro, sarà la prima parte della settimana a essere strategica, gratificante e redditizia per la gestione degli impegni. Ci sono delle buone occasioni finanziarie da non farsi scappare .. perché tratterete con le persone giuste, che possono aiutarvi a realizzare le vostre aspettative. Fate attenzione a non spendere e spandere ..

CAPRICORNO

Nel Cielo c’è un perfetto mix di Stelle, che non vede l’ora di regalarvi amore, spensieratezza e fortuna ! Le avversità e le incomprensioni degli ultimi tempi, stanno lasciando il posto a un super periodo di ripresa. Venere, che comanda nel vostro segno – e che per ora, coinvolge soprattutto chi è nato alla fine di dicembre – si prenderà cura della vostra felicità. Lasciatela “lavorare” .. se volete scongelare le emozioni che trattenete nel vostro impenetrabile cuore .. e se volete riscoprire un nuovo modo di vivere l’amore : ricco di intensità e generoso di passione. La magia non è finita qui .. perché con Marte che vi protegge (e vi ispira) dallo Scorpione, sarà una missione impossibile resistervi. Da mercoledì a tutto venerdì, l’Eclissi della Luna Piena in Toro, lascia ben sperare in un “fertile” momento per innamorarvi dell’amore. La complicità nella coppia, avrà modo di colorarsi di intrigante, ardimentosa e piccante trasgressione. Per chi è solo, ci sono tutte le premesse, per incontrare l’amore di una vita. Certo è che le Stelle non danno niente a chi non fa niente ! Quindi datevi da fare, se volete che il Cielo sia davvero generoso .. con voi. Nel lavoro, assisterete a un netto miglioramento del vostro operato. Mercoledì, giovedì e venerdì, sono le giornate più “fruttuose” da spremere .. per fare di un’idea un autentico successo .. e per trasformare un’intuizione, dell’ultimo minuto, in una redditizia sorpresa.

ACQUARIO

Con Marte di traverso dallo Scorpione, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita sarà profondamente rinnovata. Cercate di cogliere il suo lato più costruttivo, per ricostruire la vostra felicità .. ancor più se siete imprigionati in una relazione che non vi fa più stare bene. Nei rapporti dove già c’è crisi, ci sarà da mettere in preventivo un qualche episodio “vivace” che tenterà di comprometterne la stabilità. E questo potrebbe accadere, in particolar modo, quando, da mercoledì fino a tutto venerdì, la Luna si fa Piena dal Toro. Cercate di esorcizzare quella particolare tendenza di ribellione che si viene a creare .. e che non solo vi allontanerà da chi vuole rassicurarvi .. ma cercherà anche di spingervi a vedere solo quello che volete vedere. L’ideale sarebbe quello di “utilizzare” questa voglia di isolarvi .. dedicandovi a una sana, e quanto mai indispensabile, introspezione .. che vi consentirà di offrire, agli altri, il meglio ritrovato di voi stessi. Il fine settimana, farà al caso vostro .. perché le Stelle ammorbidiscono le paturnie. Cogliete l’attimo per scoprire che cosa significa amare .. e lasciarsi amare. Per chi è solo, ci sono delle rigeneranti opportunità che lasciano ben sperare .. Occhio al ritorno di fiamma. Nel lavoro, lunedì e martedì, sono da sfruttare a più non posso .. se volete snellire la gestione degli impegni e chiudere importanti accordi di lavoro. Il fine settimana porta Fortuna !

PESCI

Gli amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – agevolano e stuzzicano il vostro sensuale desiderio di emozioni. Le relazioni, d’amore o di amicizia che siano, che meritano di ricevere la vostra ineccepibile dedizione, si arricchiranno di concretezza .. per rinnovarsi nella comprensione. La complicità nella coppia, risplenderà nell’intrigante gioco della seduzione. La Luna che, da mercoledì fino a tutto venerdì, si fa Piena dal Toro, farà al caso vostro .. perché lascia ben sperare in un super momento da dedicare a chi vi fa stare bene .. per riscoprirvi appagati e completi, come desiderate. Per chi è solo, ci sono delle strategiche chance per innamorarsi dell’amore .. e ve ne accorgerete perché i vostri occhi brilleranno di luce propria. Se volete, il momento è congeniale, anche, per ricucire un rapporto che è in crisi .. perché avrete modo di farlo ringiovanire nelle certezze, senza più permettergli di disperdersi nelle ipotesi. Il fine settimana, si annuncia intrigante, accattivante e suadente .. cercate solo di non diventare delle splendide farfalle, che non vedono l’ora di volare di fiore in fiore. Nel lavoro, da mercoledì fino a tutto venerdì, avrete modo di far brillare le vostre iniziative .. nonché di chiudere importanti trattative di affari. Anche il lavoro di squadra vi consentirà di portare a casa quei gratificanti riconoscimenti che si merita di avere .. ma circondatevi di volenterosi collaboratori.

