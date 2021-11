Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Martedì 2 e mercoledì 3 novembre sono giornate fortunate per i Gemelli e la Bilancia. Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 1 a domenica 7 novembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

GEMELLI

Le Stelle si illuminano di fortuna… per risplendere di redditizie gratificazioni.

Le idee si moltiplicheranno… così come le super opportunità per metterle in pratica si manifesteranno a voi.

BILANCIA

Un’incontro inaspettato con una donna, si rivelerà altamente proficuo, sotto tutti i punti di vista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata