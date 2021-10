Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 1 a domenica 7 novembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Con Marte contro, ufficialmente fuori dai piedi, il Cielo lascia ben sperare in un buon momento per ricaricare il corpo, la mente e lo spirito. Come per incanto, tutto incomincerà ad addolcirsi, regalandovi più armonia. Forse martedì e mercoledì, lasciano presagire ancora un po’ di maretta, quel famoso ultimo colpo di coda, di una fase che è stata davvero battagliera, ma che però vi ha permesso di ricostruire un’unione, laddove era possibile .. o liberarvi dei pesi, laddove era necessario farlo. L’inizio della settimana, vi invita a cercare da chi amate quel senso di sicurezza e di protezione .. che negli ultimi tempi vi è venuto a mancare. Chi vi ama e vi stima veramente, saprà “compensare” questo vuoto, gli altri, quelli fasulli, lo esaspereranno sempre più. Il fine settimana, si annuncia generoso di spensieratezza e di serenità. Preparatevi a raccogliere una rigenerante botta di vita, da condividere con chi lo merita. Per i cuori solitari o per chi è fresco di delusione, ci sono buone nuove che riaccendono il sorriso e risvegliano la speranza. Nel lavoro, sarà la seconda parte della settimana, che moltiplicherà le idee e favorirà i progetti. La gestione degli impegni sarà portata avanti con l’atteggiamento giusto. Le buone nuove arriveranno a voi, soprattutto da altre città, dall’estero e dai social.

TORO

C’è baruffa nell’aria! Un particolare disegno del Destino, capitanato da un battagliero Marte dallo Scorpione, si “attiva”, per mettere in discussione l’effettiva autenticità delle fondamenta che tengono in piedi una relazione .. tanto nei sentimenti, quanto nelle collaborazioni di lavoro. E con lo zampino astrale di Saturno contro, solamente le unioni traballanti, incontreranno più problemi e incomprensioni .. fino a parlare di separazione. Per le unioni solide, invece, non si profila nessuna crisi di rilievo .. se non qualche acceso chiarimento che però le rinnoverà, rinforzandole nella comprensione. Certo è che fino a pochi giorni fa, le Stelle vi hanno solo invitato a revisionare i vostri rapporti .. da adesso in poi, sarete obbligati a farlo. È arrivato il momento giusto per svuotare il sacco, tirando fuori ciò che non va e che non vi fa più dormire sonni tranquilli .. nel tentativo di rendere più limpida e armoniosa la relazione che deve essere esaminata. In ogni caso, cercate di evitare di scatenare delle controversie tipo legale .. e laddove fosse possibile, cercate un dignitoso compromesso per evitare procedimenti dispendiosi e inutili. Nel lavoro, vale la stessa regola : la sincerità, l’affidabilità e la serietà, saranno premiate .. mentre la falsità, la superficialità e le lusinghiere scorciatoie, saranno fortemente penalizzate.

GEMELLI

La settimana – magari, facendo finta che inizia da martedì – si annuncia particolarmente favorevole per andare a divertirvi, svagarvi e prendervela comoda, per le responsabilità, ci sarà tempo più avanti. Martedì e mercoledì, vogliono essere due giornate pazzesche, per intrecciare nuove amicizie, recuperare chi avete trascurato, favorire una costruttiva complicità con chi vive con voi e sperimentare nuove tecniche di seduzione con il partner. Per chi è solo, ci sono delle buone premesse per fare di un incontro, una romantica storia d’amore. Per chi ha a che fare con una relazione che fa acqua da tutte le parti, o è imprigionato in uno stile di vita che invece di alimentare la passione, la spegne. Venere, anche se appare malandrina, si rivelerà un efficace messaggera di buone nuove, che vi aiuteranno ad appianare le incomprensioni, sciogliere le interferenze e far sì che nessuno dei due partner senta il bisogno di litigare. Occhio alla Luna che illumina il vostro fine settimana perché vuole essere più che “birbante” ! Nel lavoro, le vostre riserve di energia sono ancora in fase di recupero. La prima parte della settimana è perfetta se volete farvi avanti .. l’ingegno, la creatività e la fortuna del momento, lasciano ben sperare in fruttuose gratificazioni. E se giocate bene le vostre chance, potreste far lievitare le entrate di denaro.

CANCRO

Finalmente l’inferno è finito ! La dipartita stellare di Marte contro dalla Bilancia, lascia presagire un eccellente momento per favorire una rigenerante rinascita .. in tutto e per tutto. Come per magia, ogni cosa incomincerà a girare per il verso giusto. Cogliete l’attimo per favorire l’armonia nella convivenza. Ora, grazie a Marte, che non è più un dispettoso nemico, ma è diventato un efficiente alleato dallo Scorpione .. la complicità con il partner pretenderà di illuminarsi di intrigante, audace e insaziabile trasgressione. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli per lasciarvi avvolgere e coccolare dall’amore. Cupido si darà un gran da fare per sorprendere, con le sue incantate frecce, chi fra voi è solo .. o è fresco di delusione. Ci sono delle buone premesse per dare vita a un’avvincente storia d’amore. Chi è intrappolato in un’unione che è in crisi .. e non riesce a decollare .. avrà modo di trovare le ispirazioni giuste capaci di addolcire le incomprensioni, sciogliere le interferenze .. e recuperarla alla grande. Ma se non c’è trippa per gatti, allora si avrà la forza per mettere la parola fine. Nel lavoro, dopo un momento che è stato battagliero e decisamente avaro di soddisfazioni ora si apre un periodo che vuole essere più che favorevole e fortunato. Le buone idee si moltiplicheranno, così come le azzeccate opportunità per metterle in pratica non si faranno attendere.

LEONE

La settimana si apre sotto il segno dell’amore per proseguire sotto il segno della fortuna ! Martedì e mercoledì, lasciano intravedere quelle favorevoli coincidenze e quelle strategiche circostanze, che se acchiappate al volo, vi consentiranno di dare alla vostra vita (sentimentale o professionale che sia), quella rigenerante botta di vitalità che si merita. Venere, vi aiuterà a trascorrere indimenticabili momenti con chi più amate .. nonché aiutare chi, fra voi, è ancora incasinato in una relazione che sembra non voler decollare. Se lasciate in disparte l’orgoglio ferito, avrete modo di appianare divergenze e incomprensioni .. nonché restituire lustro e concretezza a quella relazione che sta soffrendo. Non perdete tempo, se volete sistemare ciò che non va .. perché con Marte che inizia a guardarvi di traverso dallo Scorpione, le opportunità per tentare di salvare il salvabile .. scarseggeranno. Occhio alla Luna che, giovedì e venerdì, si fa Nuova dallo Scorpione, perché basta un’innocua battuta fuori luogo per scatenare l’inferno. E poi, le gelosie e i sospetti che si verranno a creare, alla fine della fiera, non portano a niente. Idem nel lavoro. Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete che le vostre indiscusse (e invidiate) capacità organizzative possano aiutarvi a inaugurare nuove scelte di percorso. Avrete modo di far chiarezza laddove si sono venuti a creare solo malintesi .. tra l’altro non causati da voi.

VERGINE

Le Stelle, capitanate da un super Marte dallo Scorpione, sono perfette per recuperare il buonumore .. nonché per favorire quell’intrigante serenità che ha il potere di “vivacizzare” la complicità con il partner. Grazie a lui, avrete modo di affrontare tutte quelle interferenze che hanno minacciato il quieto vivere in casa .. ma anche sul lavoro. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che vi saranno offerte, per “fare nuove tutte le cose”. Saprete esattamente chi o cosa andare a cercare per sentirvi felici e appagati come desiderate. Cogliete l’attimo per far ringiovanire il vostro cuore .. e già che ci siete, anche il vostro portafoglio ! I cuori solitari, saranno più intrepidi nel corteggiamento .. e magari l’amore potrebbe sorprendervi grazie a uno spostamento dell’ultimo minuto. Le sorprese non sono finite qui .. perché da sabato avrete un’altra efficiente alleata celeste che vuole il vostro bene .. e che farà di tutto per esaudire il vostro desiderio di felicità : Venere dal Capricorno. Grazie a lei, ritornerete a innamorarvi dell’amore .. forse come non accadeva da tempo. Ma Venere non parla solo di amore .. Nel lavoro, si intravede un fertile momento per chiudere importanti accordi e seminare azzeccate iniziative .. il buon raccolto non si farà attendere. La gestione degli impegni sarà più sbrigativa. Avrete le idee chiare sul da farsi .. nonché per risolvere i grossi problemi. Per chi cerca lavoro, ci sono delle buone nuove.

BILANCIA

La settimana lascia intravedere molteplici giornate ideali per l’amore, lo svago e i piaceri. Venere che vi protegge dal Sagittario, metterà la sua dorata e romantica cornice a ogni vostra iniziativa indirizzata a far star bene sia voi che le persone che fanno parte della vostra vita. Questa è l’ultima settimana che vede la Stella dell’amore prendersi cura di voi. Quindi approfittatene, come se non ci fosse un domani, perché dalla settimana prossima, Venere diventerà capricciosa, volubile e quasi antipatica dal Capricorno. Prendete tempo al tempo, se volete trascorrere non pochi momenti in compagnia di chi amate .. per ritrovare “insieme” quell’affiatamento che fa battere forte il cuore. Avrete modo di prendere di petto tutte quelle situazioni stagnati che necessitano di una profonda revisione e di un indispensabile cambiamento. Non sarete trattenuti dalle vostre incertezze caratteriali. Per chi sé solo, ci sono delle gradevoli sorprese. Nel lavoro, la settimana è generosa per chiudere importanti trattative di affari, rilanciare nuovi progetti .. e portare a casa gratificanti riconoscimenti. Gli studenti che devono sostenere importanti verifiche .. chi deve affrontare concorsi .. e chi vuole fare una buona attraverso una prova di lavoro .. saranno particolarmente favoriti e beneficiati.

SCORPIONE

Grazie a Marte, che vuole dire la sua transitando nel vostro segno, sarete attrezzati al meglio per controbattere quel dispettoso Saturno con tutte le sue estenuanti e demotivanti prove. Il livello di energia salirà alle Stelle, cercate di dosarlo sapientemente .. se volete costruire o ricostruire .. e non certo per distruggere (anche se la tentazione sarà davvero incontenibile). Utilizzate il possente e vigoroso Marte, se volete ristabilire quella perfetta e intensa complicità che tanto vi piace. Certo è che la capacità di dire tutto ciò che vi frulla per la testa, si amplificherà .. ma occhio, perché c’è anche il rischio di urtare irrimediabilmente la sensibilità di chi vi sta accanto in quel momento. È vero che per voi l’amore non è bello, se non è litigarello .. ma quando è troppo è troppo anche per voi. Lunedì, giovedì e venerdì, vogliono essere tre giornate spensierate e più che generose di intriganti emozioni. La complicità nella coppia si rinforzerà nell’insaziabile gioco della trasgressione. per chi è solo, ci sono delle audaci opportunità per dare vita a indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Nel lavoro, la settimana, con le sue giornate favorevoli, lascia ben sperare in un fruttuoso momento per porvi delle mete .. e per darvi da fare per conquistarle. La vostra mente si rivelerà una vera e propria fonte di idee geniali .. e di ispirazioni azzeccate, che profumano di rivincita. Aspettate a prendere quelle importanti decisioni .. sfruttate il momento per “acquisire le informazioni” che state cercando.

SAGITTARIO

Venere, nelle giornate favorevoli che la settimana vi regala, porta con sé una rigenerante ventata di amabilità che vi renderà deliziosamente “morbidi” nel relazionarvi con le persone che fanno parte della vostra vita. Sarete naturalmente predisposti a esprimere amore e affetto .. e chi vi ama, vi ricambierà in egual misura. Questo è un super momento per risolvere gli eventuali problemi che esistono nelle vostre relazioni .. perché riuscirete ad appianare divergenze e incomprensioni con la mente serena e in piena serenità. La complicità nella coppia, si arricchirà di particolare creatività, per potenziarsi nel’ardente gioco della seduzione. I cuori solitari, saranno più che motivati a cercare l’amore : è molto probabile che farete centro al primo tentativo. È un fertile momento anche per rinfoltire la cerchia delle amicizie, facendone entrare delle nuove, più grandi di età rispetto alla vostra e che rappresentano un esempio da seguire. Nel lavoro, le Stelle sono entusiasmanti per chiudere importanti transazioni affaristiche. Nelle giornate di martedì, mercoledì, sabato e domenica, è particolarmente favorito il commercio e/o la compravendita di creazioni artistiche e prodotti per la cura del corpo. Sono favorite anche tutte le attività creative, specialmente quelle che richiedono una particolare attenzione e cura del dettaglio.

CAPRICORNO

Grazie a Marte che, da acerrimo nemico dalla Bilancia, ritorna ad essere un efficiente complice dallo Scorpione, tutto come per magia incomincerà a girare per il verso giusto regalandovi quelle soddisfazioni e quella serenità, che forse, negli ultimi tempi, vi sono venute a mancare. Grazie a lui, sarete motivati a recuperare quelle relazioni che, per mille motivi, avete trascurato un po’. La complicità nella coppia si rinnoverà nell’amicizia e le amicizie (quelle vere però) si rinforzeranno sempre più nella reciproca lealtà. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi offre, per conquistare punti preziosi sia in amore che negli affetti. Per chi è solo, non mancheranno le opportunità per scoprire l’amore .. e non si esclude la possibilità di trasformare una bella amicizia in un’appagante relazione amorosa. Poi, vi anticipo che sabato arriva una graditissima amica a farvi visita: Venere. La Stella dell’amore, rimarrà a casa vostra per ben 4 mesi. Le Stelle, vi aiuteranno a prendere in mano le redini della vostra vita .. per darle quella rigenerante svecchiata che si merita .. al fine di renderla più viva e decisamente più gratificante. E questo vale anche per il lavoro. La settimana è proficua per buttarsi a capofitto in un ambizioso progetto. Circondatevi di persone energiche e volenterose, se volete portare a casa i risultati che andate cercando. Il vostro infallibile fiuto per i buoni affari, si risveglia .. regalandovi inaspettate gratificazioni e redditizie conferme.

ACQUARIO

La settimana, lascia intravedere qualche nuvoletta minacciosa all’orizzonte, che tenterà di farvi scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità. Marte contrario e contrariato dallo Scorpione, cercherà di disseminare malcontento e insoddisfazione ma solo e se siete “imprigionati” in una relazione che non è più capace di farvi sorridere di serenità. C’è da dire che, per uno strano meccanismo del Destino, le relazioni traballanti riceveranno un sonoro altolà .. mentre quelle che reggono ancora bene, si rinforzeranno sempre di più, rinnovandosi attraverso indispensabili, seppur vivaci, chiarimenti. Venere che, ancora per pochi giorni, vi protegge dal Sagittario .. vi aiuterà ad ammorbidire i colpi maldestri di una fase che appare delicata .. ma che in realtà, si rivelerà altamente costruttiva, rigenerante e forse anche liberatoria, sotto tutti i punti di vista. Cercate di non vedere solo quello che volete vedere .. ma sforzatevi, invece, a condividere le ansie e i timori che si vengono a creare, con chi vi vuole davvero bene .. per essere rassicurati, come meritate. Idem nel lavoro. Se volete esorcizzare le dispute e gli sgambetti sul lavoro, cercate il sostegno di validi collaboratori e di sinceri amici : l’unione fa la forza ! Martedì, mercoledì, sabato e domenica .. sono le giornate più favorevoli che vi saranno concesse, se volete trasformare le interferenze in una potente forza produttiva.

PESCI

L’ingresso di Marte dallo Scorpione, lascia ben sperare in un super momento di ripresa .. perché vi aiuterà a stroncare le problematiche che magari hanno tentato di ingarbugliare l’armonia e il quieto vivere con gli affetti di sempre. La complicità nella coppia, riacquisterà un nuovo e intrigante mordente .. che si potenzierà nella sensualità. Per chi è solo, la Luna Nuova di giovedì e venerdì, si rivelerà particolarmente generosa di super opportunità .. che vi consentiranno di fare colpo, al primo tentativo. E non è finita qui .. perché a partire da sabato, grazie a Venere che si illumina per voi dal Capricorno, avrete al vostro fianco una sorprendente e rigenerante alleata stellare, che non vede l’ora di colorare le vostre giornate di amore, armonia e spensieratezza. Si sta per aprire uno strepitoso momento, circa 4 mesi, per innamorarvi dell’amore ! Nel lavoro, le vostre idee saranno alimentate da una sorprendente determinazione che ne garantirà il buon esito. Anche il vostro infallibile intuito, si risveglierà .. permettendovi di individuare gli affari propizi e smascherare quelli fasulli. Se volete perfezionare la vostra personale collocazione professionale, dedicandovi a corsi di aggiornamento .. questo è un buon momento per farlo. Idem per chi deve sostenere importanti esami, colloqui di lavoro e vuole studiare lingue straniere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata