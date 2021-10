Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana che vi spetta, magari facendo finta che martedì e mercoledì non esistono, lascia presagire un buon momento per favorire una vera e propria rinascita sentimentale. Grazie alla super Venere (dal Sagittario), avrete modo di sistemare tutto ciò che “deve essere sistemato”, nel tentativo di favorire la riconciliazione .. laddove è ancora possibile farlo. Questa è l’ultima settimana che vede Marte contro scatenarsi. Mettere la parola fine a un’unione (sentimentale o professionale che sia) che è giunta al capolinea, non è sempre un’impresa tanto facile da farsi .. ma se avete ancora dei dubbi sul da farsi, allora aspettate che il Cielo si rasserena .. prima di prendere delle decisioni avventate che poi risulterebbero essere difficili da digerire e da far digerire. Giovedì, venerdì e sabato, sono tre giornate pazzesche .. per recuperare l’armonia e brindare all’amore. Per chi è solo, ci sono delle inebrianti opportunità per dare vita a indimenticabili innamoramenti, senza precedenti. Domenica, preparatevi a festeggiare Halloween .. perché porta in dono un graditissimo regalo : la dipartita stellare di Marte contro, che finalmente smette di dichiararvi guerra aperta. Nel lavoro, nonostante una nevrotica gestione degli impegni .. avrete modo di raccogliere tutte quelle strategiche opportunità per azzittire chi ha tentato di opporsi al vostro operato o ha avuto la malaugurata idea di controbattere le vostre idee.

TORO

Le Stelle, con il Sole dallo Scorpione in pole position, vi offrono l’opportunità di effettuare la cosiddetta “prova del nove” su tutte le vostre relazioni (sentimentali e professionali). Avrete modo di scoprire chi merita di essere salvato, protetto e premiato .. e di smascherare chi, invece, deve essere lasciato andare al suo inevitabile destino. Martedì e mercoledì, sono le giornate più propizie per inaugurare una vera e propria rinascita. Non fatevi trovare impreparati, se volete dare alla vostra esistenza quella sostanziale svecchiata che si merita. Certo è che la vostra proverbiale ostinazione pretenderà di manifestarsi in tutto il suo splendore. Cercate di utilizzarla per costruire o ricostruire.. e non certo per distruggere. Diventare polemici e litigiosi non porta a nulla. Datevi da fare per cambiare le vostre Stelle .. ancor più quando la dispettosa Luna dal Leone – da giovedì a sabato – farà lievitare le magagne e le problematiche che ancora non sono state risolte. Nel lavoro, il periodo non è dei migliori per inaugurare nuovi rapporti di collaborazione o prendere importanti decisioni in materia di alleanze. Approfittatene per rivedere gli obiettivi che volete perseguire o conquistare .. lontano dallo stress e da occhi invidiosi.

GEMELLI

La settimana si apre sotto i migliori auspici .. per proseguire all’insegna della spensieratezza. La Luna che, lunedì, si congiunge al vostro Sole natale, vi suggerisce cosa dovete fare per riscoprirvi felici e appagati, fin nel profondo del vostro cuore. Giovedì, venerdì e sabato, non vedono l’ora di incendiare la complicità con il partner di intrigante, sensuale e suggestiva trasgressione. Occhio a non strafare .. perché la malandrina, seppur seducente, Venere che vi stuzzica dal Sagittario, potrebbe trasformarvi in splendide farfalle .. pronte a volare di volare di fiore in fiore. Le Stelle si riveleranno una vera e propria miniera di piacevoli occasioni di divertimento, di simpatiche amicizie e di inusuali attrazioni sensuali. Infatti per chi è solo (e libero da responsabilità), non mancheranno le opportunità per dare vita a insaziabili e ardimentosi innamoramenti .. senza precedenti. Nel lavoro, l’intera settimana è congeniale per fare progetti e stilare programmi .. oltre che prendere delle importanti decisioni che coinvolgono il vostro futuro professionale. Cercate solo di non cadere nell’errore di sottovalutare le idee di chi vi stima e il parere di chi collabora con voi. Se giocate bene le vostre chance, avrete modo di prendervi delle belle rivincite su chi ha tentato di ostacolarvi in tutti i modi.

CANCRO

Grazie al Sole, che non vede l’ora di scaldare il vostro sensibilissimo cuore, dallo Scorpione, vi sentirete più liberi a esprimere emozioni e sentimenti. Questa “sincerità”, vi aiuterà a far ringiovanire le vostre relazioni .. nonché a mettere all’angolo quel dispettoso Marte con tutte le sue estenuanti e interminabili prove che porta con sé .. che, tra l’altro, ha pure le ore contate. Sì, da domenica, Marte smette finalmente di farvi la guerra .. per diventare un efficiente e rigenerante alleato dallo Scorpione. Nel frattempo, però, mettete in preventivo, che le unioni in crisi, si complicheranno sempre di più .. mentre quelle stabili, si rinforzeranno attraverso vivaci e indispensabili chiarimenti. La complicità con gli affetti .. e con i figli, in particolar modo .. sarà favorita. Riuscirete a coinvolgere quanti amate uscendo con loro .. per andare a divertirvi. Ma non dimenticatevi però, di lasciare a casa sua chi si lamenta per ogni sciocchezza. Nel lavoro, mettete in preventivo un qualche ritardo .. ma le Stelle si allineeranno per farvi arrivare dove desiderate arrivare ! Scegliete la compagnia di collaboratori energici e volenterosi, se volete perseguire le iniziative e i progetti che scegliete di portare avanti o far partire. Il perfetto (e profondamente rinnovato) gioco di squadra, vi aiuterà a portare a casa i gratificanti riconoscimenti che vi spettano di diritto.

LEONE

Nel Cielo, c’è un meraviglioso disegno del Destino che non vede l’ora di farvi innamorare dell’amore ! La settimana promette molteplici occasioni per raccogliere spensieratezza e favorire serenità. La dolcezza, la simpatia e la vostra protettiva disponibilità, vi permetteranno di rendere felici e appagate le persone che fanno parte della vostra vita : non vi risparmierete nel farle sentire uniche e speciali. Lunedì, mette l’accento sulle amicizie .. offrendovi la possibilità di rinfoltire la vostra rubrica del telefono, con l’arrivo di nuove e interessanti conoscenze. La Luna che – giovedì, venerdì e sabato – si illumina nel vostro segno, promette un universo di rassicuranti complicità .. da assaporare in un unico abbraccio. Se siete alle prese con una storia che fa acqua da tutte le parti, avrete a portata di mano tutte quelle rigeneranti ispirazioni che vi aiuteranno a rinverdirla come merita. E se non c’è più niente da tentare per recuperarla .. allora sarete motivati a rottamare il vecchio per il nuovo. Infatti per chi è solo, ci sono buone nuove .. che riaccendono il desiderio di amare e di lasciarsi amare. Nel lavoro, dopo aver fatto il punto della situazione sul da farsi .. se ancora non lo avete fatto .. avrete modo di rilanciare azzeccate iniziative e mettere in pratica redditizie ispirazioni. Il buon raccolto non si farà attendere .. così come una rigenerante rivincita è a portata di mano.

VERGINE

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza .. per poi proseguire sotto il segno della spensieratezza. Lunedì, la dispettosa Luna dalla Vergine, stimola il desiderio di proteggere i vostri cari, ma vi spinge però a diventare capricciosi e troppo possessivi. Dai, fate i bravi, alla mal parata, si tratterà solo di pochissime ore di agitazione e niente più. Martedì e mercoledì, invece, non vedono l’ora di rendervi molto più morbidi .. e alquanto motivati a favorire la serenità. Si intravede un buon momento per organizzare una rimpatriata con gli amici di sempre. Qualcuno avrà modo di “ascoltare” le confidenze di un amico che magari si trova in difficoltà. Il rapporto di coppia si rinforzerà nella complicità .. quella perfetta intesa che parla di comprensione. Per chi è solo, c’è una bella sorpresa che l’attende .. e che magari si nasconde proprio dietro a una bella amicizia. La notte di Halloween, si rivelerà generosa di intriganti sorprese. C’è la possibilità di scoprire che ci sono delle inaspettate opportunità che vi potrebbero aiutare ad ammorbidire quei lati spigolosi del vostro carattere .. spingendovi a scoprire un modo del tutto nuovo per vivere l’amore. Nel lavoro, avrete modo di far emergere un perfetto gioco di squadra. La settimana offre poche, ma fruttuose, opportunità per portare a casa quei gratificanti riconoscimenti .. che vi spettano di diritto.

BILANCIA

La perfetta alchimia astrale che si viene a creare fra Marte e Venere, entrambi desiderosi di rendervi felici e appagati, si rivelerà una miscela esplosiva per assaporare un universo di goderecce complicità .. in un unico abbraccio. Lunedì, apre la settimana sotto il segno della passione ! Martedì e mercoledì, invece, portano in superficie quel malessere che non gioca a favore della serenità .. ma solo e se la vostra relazione non è più capace di farvi sorridere di serenità. Cogliete l’attimo, trovando la forza in voi, per spezzare l’incantesimo dei ricordi spiacevoli che vi legano al passato .. e di reagire nel tentativo di ricostruirvi una nuova felicità e regalarvi una nuova vita. Non siete soli e abbandonati .. le Stelle fanno il tifo per voi ! Non è più tempo per dare retta ai ma, ai se e ai forse. Giovedì, venerdì e sabato, sono tre giornate pazzesche .. per fare dell’amore, la danza dell’anima. La complicità nella coppia, si rinnoverà nell’amicizia per rinforzarsi sempre più nella reciproca comprensione. Nel lavoro, ci sono delle azzeccate iniziative da rilanciare e redditizie trattative da portare a casa. Non fatevi trovare impreparati, se volete acchiappare al volo le super circostanze e le favorevoli coincidenze per metterle in pratica .. sotto il segno della Fortuna. Aiutati che il Ciel ti aiuta .. se vuoi vincere in tutto e per tutto.

SCORPIONE

La settimana si profila, dapprima conturbante e generosa di soddisfazioni .. dopodiché, rischia di far emergere delle difficoltà, anche in quelle situazioni che pensavate girassero per il verso giusto. Se così fosse, cercate di non complicarvi l’esistenza. Martedì e mercoledì, lasciano ben sperare in un super momento per vivere intensamente i vostri sentimenti, riscoprendovi passionali e ardimentosi come non mai. Giovedì , venerdì e sabato, però, sono da prendere con le pinze, perché c’è il rischio di strafare .. fino a diventare intransigenti, quasi prepotenti. Sarà vietato cadere nel sospetto e nella gelosia .. o farvi sorprendere da inutili e improduttivi battibecchi. Solo così riuscirete a controbattere quel malandrino di Saturno contro, con tutte le demotivanti prove che porta con sé .. e che magari vogliono mettere alla prova la vostra (combattiva) capacità di affrontare eventuali imprevisti. Halloween, si annuncia generoso di soddisfazioni e ricco di spensieratezza. Tanto nei sentimenti quanto nel lavoro, lasciatevi ispirare dal Sole che è ritornato nella posizione che aveva al momento della vostra nascita .. per fare nuove tutte le cose. Incominciando a sciogliere le interferenze e annientare le problematiche che osano spegnere il vostro entusiasmo. Avrete modo, se solo lo vorrete, di prendere in mano la vostra vita lavorativa .. per darla quella sonora botta di vita che si merita di avere.

SAGITTARIO

Le Stelle, concedono una super settimana per rinforzare la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita .. e recuperare quei rapporti che avete trascurato. Venere, che comanda nel vostro segno, è una garanzia di amore, armonia e spensieratezza. La Stella dell’amore, amplifica la creatività nei sentimenti .. rendendovi più socievoli, affettuosi, premurosi e contenti. Il suo magnetismo astrale favorisce i divertimenti e le feste .. e attira le persone giuste, quelle più piacevoli, verso di voi. Giovedì, venerdì e sabato, sono in assoluto le giornate più propizie per assaporare un universo di cordialità .. in un unico abbraccio. La complicità nella coppia, si arricchirà di insaziabile sensualità. L’idea di ritagliarvi qualche ora per stare in compagnia della persona amata, lontano dallo stress, per godervi spensierati indimenticabili momenti di puro amore, non si rivelerà sbagliata, anzi .. I cuori solitari, saranno audaci nel corteggiamento .. pronti a lanciarsi verso nuove conquiste. Sarà una missione impossibile, resistere alla vostra accattivante simpatia. Nel lavoro, sfruttate la seconda parte della settimana, se dovete proporre qualche progetto a chi può aiutarvi a concretizzarlo. L’entusiasmo e l’intraprendenza che già per nascita vi appartengono, raggiungeranno il top. Le fortunate circostanze e le propizie coincidenze non si faranno attendere .. per accompagnarvi verso gratificanti riconoscimenti.

CAPRICORNO

Questa è l’ultima settimana che vede quell’antipatico di Marte dalla Bilancia, scagliarsi contro al vostro desiderio di essere felici e appagati. Lo so che a voi le sfide piacciono tantissimo .. ma adesso vi sarà più facile controbattere tutte le interferenze e gli ostacoli che hanno osato intromettersi nei vostri piani. E qui entra in gioco il provvidenziale sostegno astrale del Sole che, dallo Scorpione, non solo vi aiuterà a recuperare punti preziosi in amore .. ma vi suggerirà anche che cosa dovete fare per recuperare una relazione che è in crisi .. oppure per chiuderla definitivamente, senza rimpianti. La complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, si potenzierà nell’amicizia .. e le amicizia si rinnoveranno nella reciproca lealtà. Ma questo accadrà solo in quelle unioni che ormai sono collaudate dal tempo e soprattutto sono immuni da qualsiasi provocazione. Idem nel lavoro. Avrete modo di scoprire cosa non funziona come dovrebbe .. e capire cosa, invece, può ancora riservarvi felicità e soddisfazioni. Sarà un po’ come quando si tagliano i rami secchi .. per far sbocciare quelli nuovi. La settimana non concede giornate eclatanti, su cui puntare il tutto per tutto .. ma sfruttatela, per potenziare il lavoro di gruppo, al fine di renderlo più competitivo e decisamente più produttivo. Non dimenticatevi di allontanare chi vi rema contro.

ACQUARIO

La settimana parte col botto ! Lunedì, sarà la giornata più fortunata e propizia che la settimana può regalarvi .. per stravincere nel vostro lavoro e per assaporare un universo di appaganti complicità in amore. Venere è sempre lì, pronta a far risplendere il vostro disinibito desiderio di amare. Marte, ancora per questa settimana, sarà ben lieto di amplificare l’audacia e regalarvi non pochi momenti di intraprendente erotismo. Approfittatene .. anche perché già dalla prossima settimana, la musica cambia. Giovedì, venerdì e sabato, sono tre giornate che si annunciano un pochino agitate .. ma se prese per il verso giusto, vi aiuteranno a togliervi le fette di salame dagli occhi, per tutto ciò che è una relazione. Tanto nei sentimenti quanto nel lavoro, avrete modo di scoprire chi è davvero meritevole delle vostre premure e della vostra dedizione .. nonché di smascherare chi invece vuole solo tramare alle vostre spalle. Sfruttate queste tre giornate cosiddette delicate, per fare piazza pulita di tutto ciò che non vi fa più stare bene o spegne il vostro entusiasmo .. perché dopo, sarete come costretti a farlo, senza tralasciare un qualche colpo di scena a riguardo. Se siete imprigionati in un lavoro che vi degrada e non mette in luce le vostre potenzialità, le divergenze con i collaboratori si amplificheranno .. ma solo per farvi aprire gli occhi.

PESCI

La settimana sembra partire al rallentatore, probabilmente per l’effetto della Luna storta che, lunedì, cercherà di mandarvi in tilt. Fate finta di niente, perché subito dopo, avrete sicuramente modo scoprire un universo di goderecce emozioni .. da degustare in un unico abbraccio. La meravigliosa Luna che, martedì e mercoledì, risplende orgogliosa e generosa dal Cancro, lascia intravedere delle magiche opportunità per far ringiovanire la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita. In queste due favorevoli giornate, ma anche nella notte di Halloween .. la complicità con il partner, pretenderà di incendiarsi nell’intrigante, passionale e sensuale gioco della trasgressione. Se, invece, siete come imprigionati in uno stile di vita che non è più capace di farvi sorridere di serenità .. avrete modo di capire cosa dovete fare per recuperare chi merita ancora di essere amato. Chi non è più degno di starvi accanto, deve essere lasciato andare al suo inevitabile destino. Venere, vi aiuterà a trovare la forza giusta per spezzare l’incantesimo dei ricordi spiacevoli che vi legano al passato .. per favorire una vera e propria rinascita sentimentale. Nel lavoro, sarà la super Luna dal Cancro che vi aiuterà a trasformare un’intuizione in un redditizio successo. Le migliori soddisfazioni arrivano da altre città, l’estero e il mondo dei social.

