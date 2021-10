Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Giovedì e venerdì 21 e 22 ottobre sono giornate fortunate per i nati sotto il segno del Capricorno: solo se non vi lasciate sorprendere da qualche preoccupazione (ingigantita) che proviene da o per il lavoro le Stelle vi offrono un fertile terreno per seminare azzeccate iniziative e ambiziosi progetti, meritevoli di attenzione.

Le previsioni settimanali per il Capricorno

L’ingestibile collocazione astrale di Marte stuzzicata dall’insidioso zampino della Luna che si fa Piena dall’Ariete, rappresenta una fase delicata, da prendere con le pinze, ma che però si rivelerà altamente costruttiva, chiarificatrice .. e forse anche liberatoria. Le Stelle mettono alla prova la sincerità e l’affidabilità di ciò che avete e di ciò che fate. Tutto dipenderà da come siete capaci di affrontare gli imprevisti. Certo è che il rischio di diventare scontrosi e irritabili è davvero alto .. e qui è facile andare fuori dai gangheri senza un motivo serio. Sarà come scatenare la lite solo per il piacere di farlo. Oddio se dovete chiarirvi, anche animatamente, con chi lo merita, fatelo pure .. così non vi mangiate il fegato, per niente. Ma sempre con i dovuti modi, però. Lunedì, martedì e mercoledì, fanno venire alla luce quel qualcosa che cova da tempo sotto la cenere .. non per penalizzarvi, ma per permettervi di affrontarlo e sistemarlo come si deve .. e si spera una volta per tutte. Giovedì e venerdì, si annunciano a dir poco incantate .. dove sarà bello fare la pace e favorire la tanto desiderata serenità. Idem nel lavoro, la prima parte della settimana si preannuncia a dir poco elettrica e avara di soddisfazioni. Mentre la seconda parte, lascia intravedere un fertile momento per seminare interessanti iniziative .. meritevoli di attenzione.

