Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Martedì 5 (a partire dal pomeriggio), mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre sono giornate fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti della settimana che va dal 4 al 10 ottobre 2021.

GEMELLI

La settimana parte sottotono. Da lunedì fino a mezzogiorno di martedì, nell’aria c’è una certa baruffa che rischia di annebbiare le vostre aspettative. Non disperatevi, perché alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione… e niente più. Puntate il tutto per tutto, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, perché la generosa Luna Nuova dalla Bilancia è perfetta per farvi assaporare un universo di romantiche emozioni… in un unico abbraccio. Per chi è solo si intravedono delle superlative opportunità per concretizzare il proprio desiderio di amore… e forse determinare l’incontro magico del Destino. Se siete intrappolati in una relazione che fa acqua da tutte le parti, prima di mettere la parola fine… provate a renderla più equilibrata nello scambio e nelle attenzioni. Se il tentativo di riconciliazione dovesse fallire… allora non esitate a ricostruirvi una nuova felicità. Marte vi vuole sereni e appagati fin nel profondo del vostro cuore. Nel lavoro, le idee si moltiplicano così come la voglia di rivincita si risveglia. Cercate di non sciupare le buone occasioni… per non aver saputo attendere il momento più propizio. La Luna Nuova si rivelerà una vera e propria miniera di fortunatissime opportunità! Le vostre iniziative produrranno un gratificante raccolto… e le vostre intuizioni saranno assecondate e premiate dalle Buona Sorte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata