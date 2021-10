Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

Le Stelle dicono che avete bisogno di certezze! La settimana non offre giornate eclatanti, ma questo non significa che vi andrà male, anzi .. Oramai, avete sperimentato sulla vostra pelle che Marte contro accentua il nervosismo, l’impazienza e l’aggressività .. suscitando contemporaneamente una certa tendenza ad attaccare. Cercate di non diventare troppo intransigenti e possessivi con chi fa parte della vostra vita .. perché anche loro hanno bisogno dei propri spazi. Se la vostra unione, sentimentale o professionale che sia, non è più capace di rendervi sereni e appagati, è probabile che si possa arrivare a pensare a una separazione o divorzio. Se così fosse, mettete in preventivo che le ostilità o le rivalità rischiano davvero di moltiplicarsi. Marte non vuole la guerra, chiede soltanto la “conferma” e la “prova” della vostra felicità .. pur mettendo in discussione l’attendibilità e l’affidabilità delle vostre personali relazioni. Sforzatevi a utilizzare il suo lato più costruttivo, rinnovando e rinforzando tutto ciò che merita di essere protetto e portato avanti .. e allontanare, invece, ciò che spegne la serenità e annienta l’entusiasmo. Nel lavoro, non impuntatevi a tutti i costi su avventate prese di posizione che magari non sono nemmeno costruttive .. ma cercate di scoprire cosa va migliorato e cosa, invece, va lasciato andare. Per questa settimana, sarà meglio dedicarsi alla realizzazione di un progetto alla volta .. per non rischiare di disperdere energie e tempo in mille idee.

TORO

La settimana si apre sotto il segno dell’amore e della fortuna! Le Stelle inaugureranno una splendida parentesi per gli innamorati .. senza dimenticarsi anche di chi è alla ricerca di un amore. Questa deliziosa parentesi celeste vi aiuterà ad assaporare un universo di rassicuranti conferme, in un unico abbraccio .. e rilanciare azzeccate intuizioni che favoriranno redditizie gratificazioni. Approfittatene, perché nei subito dopo, la dispettosissima Luna che vi punzecchia dallo Scorpione, farà di tutto per rovinarvi le aspettative. Non cadete nel suo tranello, ma guardate fiduciosi nel vostro cuore e non perdete la speranza nel domani .. perché siete imbattibili, quando lo volete. Non isolatevi nei vostri pensieri neri, ma cercate, invece, di esternare le vostre ansie e il vostro malcontento .. per essere rassicurati da chi vi ama e vi stima davvero. Solo così facendo, riuscirete a capire quanto avete bisogno degli altri per riscoprirvi “completi”. Nel lavoro, avrete modo di alleggerire le tensioni e risolvere i malintesi .. che negli ultimi tempi si sono venuti a creare. L’ambizione e la determinazioni si amplificheranno, cercate di utilizzare questa possente carica di energia, per ricostruire il vostro futuro professionale .. senza troppe pretese e con un pizzico di umiltà in più.

GEMELLI

La settimana parte sottotono. Da lunedì fino a mezzogiorno di martedì, nell’aria c’è una certa baruffa, che rischia di annebbiare le vostre aspettative. Non disperatevi, perché alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Puntate il tutto per tutto, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, perché la generosa Luna Nuova dalla Bilancia è perfetta per farvi assaporare un universo di romantiche emozioni .. in un unico abbraccio. Per chi è solo si intravedono delle superlative opportunità per concretizzare il proprio desiderio di amore .. e forse determinare l’incontro magico del Destino. Se siete intrappolati in una relazione che fa acqua da tutte le parti, prima di mettere la parola fine .. provate a renderla più equilibrata nello scambio e nelle attenzioni. Se il tentativo di riconciliazione dovesse fallire .. allora non esitate a ricostruirvi una nuova felicità. Marte vi vuole sereni e appagati fin nel profondo del vostro cuore. Nel lavoro, le idee si moltiplicano così come la voglia di rivincita si risveglia. Cercate di non sciupare le buone occasioni .. per non aver saputo attendere il momento più propizio. La Luna Nuova, si rivelerà una vera e propria miniera di fortunatissime opportunità ! Le vostre iniziative produrranno un gratificante raccolto .. e le vostre intuizioni saranno assecondate e premiate dalle Buona Sorte.

CANCRO

Dolcissimi Cancerini, questa è l’ultima settima in cui avete una Venere, super favorevole dallo Scorpione, dalla vostra parte. Approfittatene per fare il pieno di coccole .. ma soprattutto per stemperare, il più possibile, l’effetto disturbatore di Marte contro, che sembra non voler smettere di testare l’attendibilità della vostra felicità. Occhio alla dispettosa Luna che, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, si fa Nuova dalla Bilancia, perché farà di tutto per seminare tempesta .. ma ovviamente questo accadrà solo dove non c’è più un armonioso scambio di amore, premure e certezze. Adesso che lo sapete in anticipo, cercate di non fare i capricci, allontanandovi dagli obblighi e dalle responsabilità .. ma adoperatevi, come solo voi sapete fare, a provvedere alle richieste di aiuto che provengono dalla famiglia, o meglio da un familiare che forse “da i numeri”. Le Stelle, venerdì e sabato, vogliono premiare le vostre ineccepibili premure, regalandovi un mondo di amore e di serenità .. da assaporare in un unico abbraccio. Il lavoro si preannuncia piuttosto movimentato e forse anche frenetico più del dovuto. Puntate il tutto per tutto sulle giornate favorevoli che la settimana vi regala, per rendere più sbrigativa la gestione dei vostri impegni, scongiurare intoppi e ritardi .. e mettere a segno un’intuizione, dell’ultimo minuto, che profuma di fortuna.

LEONE

Ben tre Stelle dalla Bilancia, vogliono contribuire alla vostra rinascita! Non fatevi trovare impreparati .. e soprattutto smettetela di rimuginare su cose e delusioni ormai passate .. ma guardate al vostro domani, con gli occhi della speranza. Intanto, da venerdì, potrete contare anche sulla magnifica Venere che, iniziando il suo percorso, dal Sagittario .. lascia ben sperare in una rigenerante botta di vita, che andrà a beneficiare tutte le vostre personali relazioni sentimentali e non. Come per incanto, incomincerete ad essere più affettuosi e premurosi .. e decisamente meno intransigenti, orgogliosi e suscettibili .. nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. La complicità nella coppia, si rinnoverà nella reciproca comprensione. Le iniziative per spassarvela un po’, insieme agli amici di sempre, saranno favorite e premiate. La Stella dell’Amore, si rivelerà decisiva anche per quelle unioni che fanno fatica a reggersi in piedi da sole. E se non ci dovesse essere più “trippa per gatti”.. fate vostro il detto : chi non mi ama, non mi merita più ! Nel lavoro, avrete modo di elaborare nuovi programmi per il futuro. L’unica raccomandazione viene da Saturno contro che vi suggerisce di controllare sempre ogni più piccolo dettaglio che c’è dietro un accordo .. prima di mettere la vostra firma. Non fatevi abbagliare da quelle cosiddette soluzioni miracolose che fanno credere che tutto è facile da conquistare.

VERGINE

Carissimi amici della Vergine, le Stelle – capitanate dalla sensuale Venere che rispende, ancora per pochi giorni, dallo Scorpione – vogliono brindare alla vostra felicità ! La settimana si rivelerà una vera e propria miniera di opportunità per ritrovare quella complicità che promette appagamento e serenità .. nonché per uscire da qualche crisi irrisolta. Questo vuole essere un momento perfetto, per scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona giusta che fa per voi ! Avrete modo di spezzare la monotonia, se volete farlo, nel tentativo di rinnovare profondamente il vostro riservato desiderio di emozioni. Effettivamente il desiderio di cambiare la vostra esistenza, si intensifica .. perché avete voglia di renderla più interessante, eccitante .. e decisamente più “viva”, sotto tutti i punti di vista. E questo vale anche per il lavoro. Quindi ben vengano tutte quelle iniziative volte a far ringiovanire il vostro cuore, la vostra mente .. e anche il vostro portafoglio. Scegliere di farsi prendere dall’insicurezza, magari per paura di cambiare le cose .. significherà sprecare tutte quelle magnifiche opportunità che aprono a nuove realtà e a stimolanti aspettative di vita. Lunedì, venerdì e sabato, sono le giornate più generose che vi attendono.

BILANCIA

Avere Marte sulla pelle, significa avere la consapevolezza di ciò che volete dalla vita .. ma la cosa più promettente è quella che vi batterete per ottenerlo.

Certo è che il livello di energie sarà davvero alto. Cercate di utilizzare questo meraviglioso surplus energetico per dimostrare a tutti chi siete .. e quanto valete. Il vostro carattere e la vostra personalità, si manifesteranno in tutto il loro splendore, permettendovi di difendere i vostri diritti .. e si spera, senza scatenare conflitti o alimentare rancori. Apriti Cielo, se qualcuno dovesse avere la malaugurata idea di mettervi i bastoni tra le ruote o tentare di condizionare il vostro desiderio di felicità : si salvi chi può ! Se giocate bene le vostre carte, senza avere fretta di recuperare il tempo e le occasioni che “pensate” di aver perduto per sempre .. avrete modo di riorganizzare la vostra intera esistenza, dando vita a quel perfetto equilibrio nel dare e ricevere. In amore, si risvegliano gli appetiti ! La complicità nella coppia, si svecchierà nell’erotismo. Nel lavoro, la competizione si risveglia .. ma cercate di non essere irrequieti e insofferenti. Per ottenere il meglio e il massimo, cercate di unire l’impegno alla dedizione in un obiettivo che vi soddisfa. La Luna che, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, si fa Nuova nel vostro segno, vi consentirà di trasformare le vostre idee in gratificanti riconoscimenti.

SCORPIONE

La settimana si apre sotto il segno dell’amicizia .. e della collaborazione ! Ben vengano tutte quelle iniziative indirizzate ad organizzare una spensierata rimpatriata con gli amici di sempre .. così come sarà particolarmente favorito il gioco di squadra, nel lavoro. Venere che, ancora per pochi giorni, impera nel vostro segno, vi aiuterà ad esternare, a chi avete al vostro fianco, tutto ciò che gelosamente custodite nel vostro cuore. La complicità nel rapporto di coppia, si arricchirà di intriganti e sensuali emozioni. Per i cuori solitari, ci saranno non poche opportunità per innamorarsi dell’amore .. senza escludere la possibilità che una vecchia fiamma si riaffacci nella vostra vita. In questo caso, sarete solo voi a decidere se ne vale la pena coltivare nuovamente questo amore.. oppure lasciarlo li dove si trova. La musica cambia, se siete intrappolati in uno stile di vita che non vi si addice più. Sì perché tutto ciò che avete dovuto sopportare, senza muovere un dito, ora dovrà essere preso di petto .. al fine di premiare chi merita il vostro amore e allontanare chi non è più degno. Nel lavoro, avrete modo di scoprire se chi collabora con voi, vuole davvero cooperare per favorire la vostra carriera. Il vostro formidabile istinto, non solo vi guiderà verso le scelte di percorso più azzeccate .. ma vi permetterà di smascherare chi trama alle vostre spalle. Ne scoprirete delle belle!

SAGITTARIO

Dopo un breve inizio di settimana, dettato dal caos .. le Stelle, oltre ad amplificare l’ottimismo e a risvegliare l’intraprendenza, si riveleranno delle efficaci dispensatrici di armonia, spensieratezza e amore. La Luna che, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, si fa Nuova dalla Bilancia, vi regalerà il piacere di vivere alla giornate .. senza curarvi troppo delle preoccupazioni. Queste magico lasso di tempo, è super se volete arricchire di amicizia e comprensione la complicità con quanti vivono con voi. Approfittatene, se dovete chiarirvi con qualcuno .. o prestare la vostra spalla a chi magari si trova in difficoltà. Se, invece, siete alle prese con un rapporto che è in crisi da tempo, questo è un buon momento per cercare di appianare le divergenze .. e trovare “insieme” la via di uscita migliore per rinsaldarlo o per chiuderlo civilmente. Da venerdì, non fatevi trovare impreparati, perché arriva Venere ! La Stella dell’amore, si rivelerà una straordinaria messaggera di serenità per chi è felice. I cuori solitari saranno più che mai favoriti nel desiderio di trovare l’anima gemella. Nel lavoro, le idee si moltiplicano così come le favorevoli opportunità per metterle in pratica si manifesteranno .. il buon raccolto non si farà attendere. La Luna Nuova, è ideale per prendere quelle importanti decisioni .. che custodiscono il seme della rinascita.

CAPRICORNO

La settimana si apre sotto il segno dell’armonia ! Fate il pieno di coccole e di rassicurazioni, perché subito dopo un insidioso, seppur costruttivo, gruppetto di Stelle, vi chiederà di dimostrare l’effettiva autenticità dei vostri sentimenti, senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Avrete modo di scoprire se chi avete scelto di aver al vostro fianco è capace di offrirvi quella sicurezza e quella protezione che, da qualche settimana a questa parte, andate cercando. Non trascurate le vostre relazioni affettive e amorose per un esagerata ansia di prestazione nel lavoro .. ne va della vostra felicità. Cercate, invece, di cogliere il messaggio più costruttivo che queste Stelle lasciano intravedere, per chiarirvi una volta per tutte con chi magari vi ha deluso .. al fine di scoprire se vale la pena coltivare ancora la relazione oppure è meglio lasciarla andare al suo inevitabile destino. Anche il ritmo del lavoro si preannuncia frenetico, snervante e un pochino faticoso. È vero che a voi le sfide piacciono tantissimo, ma quando è troppo è troppo. Sì perché è facile creare malintesi e incompatibilità con chi collabora con voi .. nonché di far valere, a tutti i costi, il vostro punto di vista .. che non è detto sia quello giusto. Dedicatevi a un progetto alla volta, portandolo a termine, prima di concentrare energia e tempo al successivo.

ACQUARIO

La settimana parte alla grande ! La strepitosa Luna che, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, si fa Nuova dalla Bilancia, vi aiuterà a portare a compimento tutto ciò che finora è andato bene .. o per cercare di salvare il salvabile, laddove le cose non sono andate come si sperava. Avrete dalla vostra degli efficienti alleati stellari, che vi aiuteranno a premiare tutte quelle relazioni, affettive e lavorative che siano, che meritano di essere migliorate, protette e portate avanti .. nonché di allontanare chi o cosa rappresenta solo un condizionamento o un limitazione al vostro desiderio di felicità. Ma forse la cosa più gratificante che potete aspettarvi da questo rigenerante disegno del Destino, è quella di non considerare dei fallimenti completi, le cose che non hanno funzionato bene, anzi .. vi accorgerete che dalle macerie si può fare e ricostruire ancor meglio di prima. In amore, il vostro disinibito desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore .. ancor più dove regna armonia, stabilità e concretezza. Nel lavoro, avrete modo di seminare importanti iniziative nonché di discutere i problemi che si sono venuti a creare, al fine di arrivare a scelte di percorso importanti, da inaugurare al più presto. Da venerdì, grazie a una super Venere, incomincerete ad essere dei veri leader nel lavoro di squadra .. il buon raccolto non si farà attendere.

PESCI

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza .. per proseguire sotto il segno di un autentico risveglio delle emozioni ! Le Stelle vi offrono delle irripetibili opportunità, che le responsabilità e gli impegni di tutti i giorni non concedono tanto facilmente .. che vi spingono a scendere nel profondo del vostro cuore, per scoprire se siete felici e soddisfatti di quello che avete e di quello che fate. Avrete modo di “ascoltare” più l’istinto che la ragione .. e questo si rivelerà estremamente rigenerante e costruttivo, sotto tutti i punti di vista. La risposta che troverete ai vostri dubbi, non solo vi aprirà gli occhi su inaspettate realtà che, magari per quieto vivere, non volevate vedere e affrontare .. ma vi consentirà anche di esorcizzare tutti quei brutti pensieri (alimentati dalle preoccupazioni da o per il lavoro .. da o per i soldi) che vi imprigionano in uno stile di vita che non è quello che volete. Venerdì e sabato, sono le giornate giuste per sciogliere i dubbi .. e trovare la ricetta giusta per sconfiggerli, per sempre. Occhio a non dare troppo peso a qualche fastidioso pettegolezzo, dettato dalla stupida invidia, che circola nell’ambiente di lavoro .. se non volete ingarbugliare la gestione del lavoro. Il vostro formidabile intuito, si rivelerà la chiave giusta per stravincere .. in tutto e per tutto.

