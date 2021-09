Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Martedì, mercoledì e venerdì sono giornate fortunate per i nati sotto i segni dei Pesci e del Toro secondo le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti della settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

PESCI – Un’intuizione improvvisa .. o un sogno premonitore .. si rivelerà rigenerante, gratificante e redditizio .. sotto tutti i punti di vista. Felice risoluzione di una situazione affettiva. Per chi è solo, ci sono delle sorprendenti sorprese.

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza! Non fatevi prendere dallo sconforto, ma cercate invece di cogliere la palla al balzo, perché vi accorgerete che è arrivato il momento giusto per rinnovare o cambiare la vostra vita sentimentale, matrimonio compreso. Dal pomeriggio di martedì, mercoledì e tutto giovedì, avrete modo di ricostruire un rapporto, eliminando le esitazioni e i turbamenti che lo rendono statico .. e non lo fanno più essere vivo e gratificante come desiderate. Vi accorgerete, o perlomeno si spera, che sarà difficile dissimulare i sentimenti che provate .. belli o brutti che siano. Di sicuro vi riscoprirete più premurosi e protettivi del solito .. perché tutti sanno che chi nasce Pesci, mette i desideri di chi ama prima dei suoi. Ma se a qualcuno tutto questo dovesse dare fastidio, allora significa che è ora di levare l’ancora .. e dirigere il vostro sguardo altrove. Non temete, la sensazione di rimpianto svanirà in un battito di ciglia .. appena vi sentirete liberi. Per chi è solo, ci saranno delle super opportunità per incontrare un amore intrigante e speciale : “lo capterete a pelle”. Nel lavoro, la settimana è perfetta per elaborare nuovi e originali progetti .. che custodiscono il seme di un’autentica rinascita professionale. Cercate solo di non aver fretta di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perduto. L’intuito vi guiderà verso le scelte di azzeccate.

TORO – Il conflitto astrale che si viene a creare tra Venere (dallo Scorpione) e Saturno (dall’Acquario), tenterà di annuvolare la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita. Le esigenze pratiche collegate alla casa (amministratore e vicinato compresi) e forse anche qualche preoccupazione di troppo per questioni economiche, rischiano di mandare in tilt il quieto vivere. Fate appello alla vostra rinomata pazienza, via i brutti pensieri e soprattutto cercate di non impuntarvi .. sul niente. E se proprio non ci riuscite a stare tranquilli, sforzatevi nello sfruttare il lato più costruttivo della vostra ostinazione, che è dato dalla perseveranza, dalla tenacia e dalla determinazione che normalmente utilizzate quando dovete conquistare un obbiettivo preciso .. per ritrovare la fiducia in voi stessi, nei vostri sentimenti, nelle vostre potenzialità .. e soprattutto nel vostro domani. Il lasso di tempo che va dal pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì .. rappresenta il momento più congeniale per risolvere al meglio le problematiche, sciogliere le interferenze e rendere più sbrigativo il vostro operato. Domenica sarà la ciliegina sulla torta : per favorire la serenità nella coppia, trovare un nuovo amore .. e rendere più redditizie le vostre idee sul da farsi.

