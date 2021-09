Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

Le Stelle lasciano intravedere un costruttivo momento per esternare tutto ciò che disturba il buon andamento delle vostre relazioni, sentimentali e professionali. Avrete modo di tirare fuori quelle lagnanze che non vi fanno più dormire sogni tranquilli .. nel tentativo di rendere più limpida e sincera quella relazione che effettivamente necessita di una profonda revisione. Tenete bene a mente che, anche se non è corretto e rispettoso, si può mentire alle persone .. ma non certo alle Stelle ! L’emotività si manifesterà in tutta la sua potenza .. e sarà davvero una missione impossibile “mordersi la lingua” prima di parlare e chiarirsi. Occhio a non scatenare accese controversie (soprattutto legali). Non siate precipitosi .. e laddove fosse possibile, sforzatevi nel cercare un dignitoso compromesso, che perlomeno vi aiuterà ad evitare procedimenti dispendiosi e complicati. Ovviamente se nel vostro rapporto, sentimentale o lavorativo che sia, esiste un’armonia davvero solida, non incontrerete nessuna crisi di rilievo, anzi .. vi adopererete a trasferire in essa, una grande quantità di energia (davvero unica nel suo genere) per convivere o lavorare assieme .. l’uno per l’altro. E allora sì che raccoglierete grandiosi risultati e gratificanti conferme ! La settimana – tranne il pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì compreso – vuole essere rassicurante e generosa. Attenzione ai possibili sbalzi di umore .. che, tra le altre cose, rischiano di farvi perdere di vista ciò che volete conquistare.

TORO

Il conflitto astrale che si viene a creare tra Venere (dallo Scorpione) e Saturno (dall’Acquario), tenterà di annuvolare la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita. Le esigenze pratiche collegate alla casa (amministratore e vicinato compresi) e forse anche qualche preoccupazione di troppo per questioni economiche, rischiano di mandare in tilt il quieto vivere. Fate appello alla vostra rinomata pazienza, via i brutti pensieri e soprattutto cercate di non impuntarvi .. sul niente. E se proprio non ci riuscite a stare tranquilli, sforzatevi nello sfruttare il lato più costruttivo della vostra ostinazione, che è dato dalla perseveranza, dalla tenacia e dalla determinazione che normalmente utilizzate quando dovete conquistare un obbiettivo preciso .. per ritrovare la fiducia in voi stessi, nei vostri sentimenti, nelle vostre potenzialità .. e soprattutto nel vostro domani. Il lasso di tempo che va dal pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì .. rappresenta il momento più congeniale per risolvere al meglio le problematiche, sciogliere le interferenze e rendere più sbrigativo il vostro operato. Domenica sarà la ciliegina sulla torta : per favorire la serenità nella coppia, trovare un nuovo amore .. e rendere più redditizie le vostre idee sul da farsi.

GEMELLI

Si parte col botto .. per proseguire con i fuochi d’artificio ! Spumeggianti Gemelli vi aspettano 7 giorni che vogliono essere davvero indimenticabili per l’amore .. e generosi di gratificanti riconoscimenti nel lavoro. Sembra non esserci una giornata nera ! Grazie al buon e vigoroso Marte dalla Bilancia, l’energia e l’entusiasmo con cui affrontate la vita di tutti i giorni, rapporti sentimentali compresi, raggiungeranno il massimo livello di espansione .. permettendovi così di fare di ogni giorno un’effervescente festa per gli innamorati. La complicità nel rapporto di coppia si arricchirà di romanticismo, per rinforzarsi sempre di più nell’erotismo. Il desiderio di maternità o paternità sarà ben accolto e favorito .. da questo “fertile” Cielo. Per chi è solo, saranno molteplici le opportunità per fare di un’incontro un’indimenticabile innamoramento .. senza precedenti. Certo è che la vostra compagnia sarà contesa da più parti : vi accorgerete che sarete perfettamente capaci di travolgere chiunque, senza annoiare mai. Nel lavoro avrete modo di affrontare tutte quelle situazioni che necessitano una certa prontezza nella decisione e tempestività nell’azione. Mercurio, si rivelerà un efficace messaggero di buone nuove, farà lievitare le vostre idee .. senza dimenticarsi di suggerirvi quelle azzeccate intuizioni che profumano di fortuna.

CANCRO

Grazie a Venere che vi sorride dallo Scorpione, la complicità con il partner si arricchirà di intrigante sensualità, le amicizie si rinforzeranno nella reciproca comprensione e gli affetti beneficeranno delle vostre ineccepibili premure .. ma solo e se, nella vostra unione c’è una concreta armonia, capace di equilibrare perfettamente il dare e ricevere. Se invece la vostra relazione, sia sentimentale che professionale, va avanti per inerzia .. e non è più capace di ricambiare adeguatamente e dignitosamente la vostra dedizione .. entra in gioco il dispettoso Marte (dalla Bilancia), che farà di tutto per far lievitare le problematiche, creandone anche delle nuove. Questa non vuole essere una punizione, anzi .. rappresenta una di quelle irripetibili opportunità che vi portano a scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è davvero quella che fa per voi. Quindi ben vengano le iniziative indirizzate a premiare chi è meritevole delle vostre attenzioni .. senza tralasciare anche quelle che mettono la parola fine a chi non è più degno di starvi accanto. La gestione degli impegni rischia di diventare frenetica e poco produttiva. Affidatevi alla vostra fertile sensibilità, se volete scansare i trabocchetti, scongiurare le provocazioni che non tarderanno a manifestarsi .. e ancor più se volete “anticipare” un qualche snervante intoppo. Dal pomeriggio di martedì, mercoledì e fino a tutto giovedì, le vostre intuizioni si riveleranno provvidenziali .. e azzeccate.

LEONE

Vi siete accorti che da qualche giorno a questa parte avete più grinta e lucidità per controbattere Saturno contro con tutte le sue demotivanti prove ? Nel Cielo ci sono ben 3 super Stelle che, dalla Bilancia, si danno un gran da fare per permettervi di riprendervi tutto ciò che vi è stato negato .. o perlomeno vi è stato concesso con il contagocce. Le Stelle vi spingeranno alla ricerca del divertimento e del piacere, piuttosto che richiamarvi alle responsabilità di tutti i giorni. Questo è un bene .. ancor più se volete esorcizzare definitivamente tutte le crisi che, fino a poco tempo fa, vi hanno visti protagonisti di repentini cambiamenti di umore alternati a episodi di totale intransigenza .. ma occhio a non strafare però. Avete presente .. “Bacco, Tabacco e Venere“ ? Chi è solo e anche chi è uscito malconcio da qualche recente delusione, potrà contare su non poche opportunità per dare vita a intriganti e trasgressivi innamoramenti .. senza precedenti. Occhio ai ritorni di fiamma ! Nel lavoro, sarete sostenuti a “far scorrere” al meglio la gestione dei vostri impegni. Le trattative e le iniziative si moltiplicheranno, lasciando ben sperare nella loro perfetta risoluzione pratica. Dovreste essere meno impulsivi, meno precipitosi e decisamente molto meno permalosi. Non dimenticatevi mai di guardare cosa c’è dietro a un accordo .. prima di mettere la vostra firma.

VERGINE

Anche questa settimana si apre con l’ansia da prestazione ! Niente panico, alla mal parata, si tratterà solo di poche ore di agitazione e niente più. Puntate il tutto per tutto, nel lasso di tempo che va dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, se volete sentirvi col “cuor leggero” in amore .. e partire col piede giusto nel vostro lavoro. Gli amici, beneficeranno alla grande della vostra protettiva disponibilità che vi spingerà ad “ascoltare” le loro confidenze e richieste di aiuto. Vi accorgerete anche che le Stelle non vedono l’ora di incendiare il vostro riservatissimo desiderio di emozioni. Avete presente il motore diesel ? Magari ci vuole un pochino a riscaldarsi, ma poi quando parte .. non c’è ne più per nessuno. E questo vale soprattutto per chi è solo e vuole trovare un amore .. dal sapore intrigante e suggestivo. Ma Venere, che non si occupa solo di questioni sentimentali, rappresenta anche un efficace sostegno astrale che lascia ben sperare nell’arrivo di fortunate circostanze e preziose coincidenze che, se acchiappate al volo, vi aiuteranno a stravincere nelle iniziative e nei progetti che state perseguendo. Se dovete organizzare una riunione di lavoro, partecipare a un congresso o tenere una conferenza, allora dovete sapere che sarete favoriti in partenza .. il buon raccolto non si farà attendere.

BILANCIA

La settimana si apre sotto il segno dell’armonia e della spensieratezza ! Approfittatene perché, nei giorni a seguire, sarete chiamati a riprogrammare la vostra personale scaletta della priorità .. e scegliere se per voi è più importante il successo e la carriera nel lavoro .. oppure metter al primo posto la serenità che solo l’amore vero e gli affetti sinceri riescono a donare. Libero arbitrio !? Certo è che un benefico disegno del Destino – con Marte che impera indisturbato nel vostro segno, in pole position – amplifica l’ottimismo e crea una coinvolgente energia che si rivelerà un vero e proprio toccasana sia per voi .. che per le persone che fanno parte della vostra vita. L’unica raccomandazione sarà quella di saper “gestire” con particolare saggezza, tutta la potenza di fuoco che Marte infonde. Il vostro ego sarà così forte, da non permettere a niente e a nessuno di intromettersi nei vostri piani .. e tantomeno di approfittarsi di voi. Ovviamente questa super energia, se mal gestita, rischia di scatenare dispute e litigi .. che poi risulterebbero essere difficili da digerire. Se non vi sentite al top .. e dovete prendere delle decisioni importanti .. aspettate venerdì e sabato, che vogliono essere due giornate pazzesche e ricche di favorevoli opportunità. Nel lavoro vi accorgerete che riuscirete a offrire un rendimento maggiore del solito .. starà solo a voi saper trasformare un’intuizione in un autentico successo .. senza aver premura.

SCORPIONE

Grazie a Venere .. e grazie soprattutto alla magica Luna che, dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì, vi sostiene alla grande dal segno a voi altamente affine del Cancro .. riuscirete a manifestare con disinvoltura i sentimenti di amore di affetto che si affacciano prepotenti nel vostro cuore. Chi vi ama, saprà ricambiare le vostre attenzioni con la stessa intensità. La settimana non è male, anzi .. vi offre l’opportunità di allargare il cerchio delle amicizie .. permettendovi anche di vedere facce nuove e frequentare ambienti diversi dai soliti. L’unica raccomandazione è data da un’altra Luna che, venerdì e sabato, diventando noiosa e antipatica dal Leone .. potrebbe risvegliare (e non poco) la vostra rinomata possessività e spingervi ad impersonare il tanto amato ruolo di detective. Fate i bravi, godetevi questo momento che vuole essere davvero magico. Resistete alla tentazione di sbirciare il telefono del vostro partner, quando è sotto la doccia .. nel tentativo di trovare un ipotetico pelo nell’uovo, per poi scatenare l’inferno. Nel lavoro, avrete modo di rilanciare azzeccate iniziative e mettere a segno ingegnosi progetti .. ma non prima di aver “attivato” il vostro formidabile istinto. La prima parte della settimana vuole premiare la vostra indomabile indole competitiva, lasciando ben sperare in un’idea che si rivelerà sorprendentemente redditizia.

SAGITTARIO

L’inizio della settimana tenterà di scatenare snervanti sfide che ovviamente cercheranno di ingarbugliare il quieto vivere all’interno delle vostre vicende sentimentali, matrimonio compreso. fate scivolare le provocazioni sul nascere, facendo appello agli ideali che più vi affascinano. Non esitate a confidarvi con chi vi ama e rispetta .. senza scappare a gambe elevate da tutto ciò che può essere “confuso” come una responsabilità o un obbligo .. che vi toglie il respiro. Venerdì e sabato, vogliono essere due giornate pazzesche, ricche di favorevoli opportunità .. e che magari solleticheranno in voi anche l’idea di ritagliarvi una breve, ma indimenticabile, vacanza d’amore. Nel lavoro, le poche, ma fruttuose giornate favorevoli che la settimana vi concede, sono perfette per smaltire, nel modo più concreto e produttivo, ciò che volete portare avanti .. il buon raccolto non si farà attendere. Il momento è fertile anche per “potenziare” il lavoro di gruppo, nel tentativo di renderlo più efficiente, sbrigativo e decisamente più produttivo, sotto tutti i punti di vista. Circondatevi di persone energiche e volenterose .. e state alla larga da chi si lamenta per ogni stupidata. La vostra capacità che vi porta a sfidare il Destino, laddove gli altri si fermano ad aspettare che arrivi la fatina con la bacchetta magica e le ali blu .. si manifesterà in tutto il suo splendore.

CAPRICORNO

Il vigoroso e ardimentoso abbraccio stellare di Venere dallo Scorpione, risveglia i sentimenti .. e le emozioni più nascoste. Sotto le sue ali protettive, la complicità con la persona amata e l’intesa negli affetti, amicizie comprese, si farà particolarmente intensa. Tutto sta a capire se la persona che avete davanti è davvero quella che fa per voi !? Se avete un qualche dubbio, ci penserà Marte a farvi aprire gli occhi .. moltiplicando le magagne che si nascondono all’interno delle vostre relazioni. E se dovesse trovare un qualcosa che non va, state certi che ve lo farà notare. Questo accadrà solo per aiutarvi a premiare chi vi merita .. e allontanare chi non è degno di starvi accanto. Magari mettete in preventivo una qualche possibile delusione, che vi cadrà sulla testa con la delicatezza di un mattone .. ma di sicuro, una volta smaltita, vi riscoprirete più forti di prima e decisamente più predisposti a cercare qual che fa per voi. Niente e nessuno può mettere all’angolo un vero Capricorno. Nel lavoro, siete imbattibili .. e questo già lo sapete. Magari la gestione degli impegni sarà più movimentata del solito, forse con qualche imprevisto in più, che rischia di creare snervanti ansie sul da farsi .. ma la ricompensa finale, sarà decisamente appagante, sotto tutti i punti di vista. Concentrate le energie su un obiettivo alla volta, senza disperderle in mille e sterili iniziative .. che non portano a nulla di concreto.

ACQUARIO

La settimana si apre nel segno dell’amore .. e anche della Fortuna ! Sì, lunedì e la mattina di martedì, vogliono essere generose di armonia, spensieratezza e sensualità .. senza tralasciare anche quel pizzico di fortuna in più che può determinare improvvise, ma redditizie, gratificazioni. Approfittatene, perché avrete modo di favorire un’incantata magia in amore .. e se siete soli, di incontrare una persona speciale. Occhio al sopraggiungere del fine settimana, perché la malandrina Luna storta dal Leone, vuole mettere l’accento sull’emotività. Ormai sapete bene che le decisioni e le scelte fatte in preda a un eccesso di emozioni .. non sempre si rivelano azzeccate. Sforzatevi a percepire gli umori di chi vi sta accanto .. e a rispondere in modo adeguato. Nel lavoro, dopo un inizio settimana sfavillante, dove vi è concesso di tutto per stravincere nella gestione degli impegni .. prendete del tempo, rimandate le decisioni importanti e le inaugurazioni. Se no, un domani vi chiederete il perché mai avete preso una determinata decisione. Saturno nel segno, oltre a moltiplicare le responsabilità, “vigila” attentissimo su ogni vostra scelta di percorso. Se avete infranto le regole del gioco, sarete costretti a ricominciare tutto da capo .. ma questa volta senza barare però. Non rattristatevi, farete meglio di prima.

PESCI

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza ! Non fatevi prendere dallo sconforto, ma cercate invece di cogliere la palla al balzo, perché vi accorgerete che è arrivato il momento giusto per rinnovare o cambiare la vostra vita sentimentale, matrimonio compreso. Dal pomeriggio di martedì, mercoledì e tutto giovedì, avrete modo di ricostruire un rapporto, eliminando le esitazioni e i turbamenti che lo rendono statico .. e non lo fanno più essere vivo e gratificante come desiderate. Vi accorgerete, o perlomeno si spera, che sarà difficile dissimulare i sentimenti che provate .. belli o brutti che siano. Di sicuro vi riscoprirete più premurosi e protettivi del solito .. perché tutti sanno che chi nasce Pesci, mette i desideri di chi ama prima dei suoi. Ma se a qualcuno tutto questo dovesse dare fastidio, allora significa che è ora di levare l’ancora .. e dirigere il vostro sguardo altrove. Non temete, la sensazione di rimpianto svanirà in un battito di ciglia .. appena vi sentirete liberi. Per chi è solo, ci saranno delle super opportunità per incontrare un amore intrigante e speciale : “lo capterete a pelle”. Nel lavoro, la settimana è perfetta per elaborare nuovi e originali progetti .. che custodiscono il seme di un’autentica rinascita professionale. Cercate solo di non aver fretta di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perduto. L’intuito vi guiderà verso le scelte di azzeccate.

