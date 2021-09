Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Giovedì, venerdì e sabato giornate fortunate per i nati sotto il segno di Cancro e Capricorno secondo le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti della settimana che va dal 20 al 26 settembre 2021.

CANCRO – Un’intuizione dell’ultimo minuto, si rivelerà vincente in tutto e per tutto. Inaspettati colpi di fulmine per chi è solo. Sogni premonitori che profumano di fortuna.

La settimana si apre sotto il segno della magia! Lunedì, la vostra amatissima Stella, la Luna, che si fa Piena dai Pesci, lascia ben sperare in un autentico momento per far sbocciare i sentimenti, anche quelli che, per pudore, vi ostinate a custodire nel vostro sensibilissimo cuore. E’ un eccellente momento per tentare una riconciliazione, rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo e, se lo volete, inaugurare una bella storia d’amore. Approfittate di tutta questa deliziosa magia che vi sarà concessa, per fare un’indigestione di coccole, perché nei giorni a seguire, l’antipatica Luna dall’Ariete cercherà di farvi dimenticare tutte le delicatezze fin qui assaporate. E poi da una parte sarete punzecchiati da un Marte avverso che porta con sé un’aggressività che minaccia la serenità, mentre dall’altra parte, sarete invogliati da un’intrigante Venere che non vede l’ora di risvegliare la passione. Scegliete voi da che parte stare! Nel lavoro la Luna Piena è perfetta per ritrovare la grinta giusta per affrontare al meglio la vostra settimana con una carica che promette successo e soddisfazioni. Il ritmo degli impegni si preannuncia piuttosto movimentato, forse anche snervante. Le opposizioni alle vostre idee non tarderanno ad arrivare ma voi – soprattutto dal pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato – saprete bene come ammorbidirle e renderle molto meno antipatiche di come appaiono.

CAPRICORNO – Tutto ciò che profuma di novità avrà un effetto a dir poco rigenerante per il cuore, la mente e anche il portafoglio. Splendido momento per l’amore, creatività produttiva e non si escludono dei veri e propri colpi di fortuna, del tutto inaspettati.

La settimana si apre sotto il segno delle sorprese, quelle belle! Lunedì, la Luna che si fa Piena dai Pesci, è pronta a donarvi una rigenerante boccata di positività, che vi aiuterà a fortificare la complicità con chi amate e a mettere a segno una vera e propria rivincita nel lavoro. Approfittatene, perché già da martedì, mercoledì e fino al primo pomeriggio di giovedì, Marte storto dalla Bilancia porta tensioni che minacciano il quieto vivere. Avrete modo di capire quanto sia importante circondarsi dell’affetto sincero e della stima delle persone che fanno parte della vostra vita. Ovviamente questo ingarbugliato presagio, si manifesterà solo e se la vostra relazione non rappresenta più nessuna garanzia di affidabilità e necessita di una profonda (e indispensabile) revisione. Dal pomeriggio di giovedì e fino a sabato compreso, la meravigliosa Luna che vi fa l’occhiolino dal Toro, lascia ben sperare in una fulminea ripresa dalle crisi, perché si rivelerà una vera e propria fonte di goderecce emozioni che riscaldano il cuore e rinforzano le certezze. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia sfiancante, ma voi sarete imbattibili. Le interferenze non mancheranno. Puntate il tutto per tutto sulle giornate favorevoli che incontrerete, per rilanciare fortunate trattative di affari, mettere a segno un’azzeccata iniziativa .. e far sì che il vostro formidabile fiuto per gli affari possa rivelarsi particolarmente redditizio.

Guarda le previsioni per la settimana

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata