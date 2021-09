Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Martedì, mercoledì e fino al primo pomeriggio di giovedì per il segno dei Gemelli progetti vincenti e persuasivi .. e intuizioni che profumano di fortuna !

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza .. ma si chiuderà sotto il segno della serenità! La dispettosa Luna che, lunedì, si fa Piena dai Pesci, non solo cercherà di gonfiare le ansie per il futuro, ma tenterà anche di scatenare delle stupide rivalità nell’ambiente di lavoro. Niente panico, perché subito dopo, come per incanto, l’atmosfera si alleggerisce. Marte complice dalla Bilancia, rappresenta un efficace sostegno per fortificare il rapporto di coppia, rinnovandolo nell’erotismo. Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Magari sarete chiamati a “rivalutare” alcune amicizie, ma non temete .. la delusione scomparirà nel momento esatto in cui vi sentirete liberi. Per chi è solo, saranno molteplici le opportunità per conoscere una persona davvero intrigante. Nel lavoro, lasciando in disparte lunedì, che si prospetta elettrico e avaro di soddisfazioni, le Stelle rappresentano la miscela giusta per rilanciare le vostre idee e iniziative .. con più entusiasmo e produttiva determinazione. Martedì, mercoledì e in parte anche giovedì, avrete modo di revisionare anche il lavoro di squadra .. nel tentativo di renderlo più efficiente. L’ingegno, la creatività e anche la vostra innata capacità di persuasione, si riveleranno gli ingredienti principali per portare a casa tutte quelle soddisfazioni che meritate. Cogliete l’attimo per mettere a segno una bella rivincita.

