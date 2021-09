Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Martedì 14 e mercoledì 15 settembre coincidenze fortunate e intuizioni redditizie per il segno della Vergine: non si esclude anche una inattesa vincita al gioco.

Le previsioni per la Vergine per tutta la settimana

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza. Non date troppo peso e importanza alle provocazioni che, lunedì e forse anche martedì, tenteranno di bussare alla vostra porta di casa .. ma guardate fiduciosi e speranzosi al vostro domani, che vuole essere gratificante e luminoso. Sì perché grazie al favorevole e intrigante abbraccio stellare di Venere dallo Scorpione, sarete più che audaci nel gioco della seduzione. La complicità nel rapporto di coppia si rinnoverà nell’erotismo… e gli affetti riceveranno molte più attenzioni e premure da parte vostra. Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Certo è che vi divertirete un mondo nel far ricredere quanti vi accusano che non siete capaci di amare… e che pensate solo al lavoro. Per i cuori solitari – dal pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì – si apre la stagione degli amori. Sarà impossibile resistere al vostro ardimentoso e accattivante corteggiamento. Nel lavoro, la settimana porta con sé quelle azzeccate circostanze e quelle fortunate occasioni che vi aiuteranno a stravincere nella gestione degli impegni… e portare a casa tutte quelle conferme che desiderate tanto ricevere. Drizzate bene le vostre antenne, perché è molto probabile che un’intuizione dell’ultimo minuto possa regalarvi delle redditizie sorprese.

