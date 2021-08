Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Le Stelle – lunedì e martedì – amplificano la “curiosità”.. stuzzicando il desiderio di “muoversi”. L’idea di ritagliarsi qualche ora di svago o decidere di andare a trovare (o ricevere) qualcuno che non vedete da tempo .. non si rivelerà sbagliata. Occhio alla dispettosa Luna che – mercoledì, giovedì e venerdì – porta con sé un po’ di fermento nelle relazioni. In queste ore, crescerà la voglia di andare a divertirsi e magari di trascorrere una notte di bagordi .. forse spinti dal desiderio di esorcizzare quella strana sensazione di vuoto e di solitudine, che si è venuta a creare in quelle unioni che sono in crisi. Cogliete l’attimo per “decifrare” il lato più costruttivo di queste Stelle, per rinnovare i legami che sono degni di essere protetti e migliorati .. e per spezzare le catene di quelli che, invece, vi opprimono. Durante queste ore, forse sarà più salutare rimandare le decisioni importanti che coinvolgono il vostro futuro lavorativo. Affidatevi fiduciosi e speranzosi alla magica Luna che, nel weekend, pretenderà di colorare la complicità con la persona prescelta di intrigante, sensuale e ardimentosa trasgressione. Il fine settimana riporta il buonumore e riaccende la voglia di fare. Intraprendenza e forza fisica raggiungeranno il loro massimo livello .. ma non pensate che tutto sia possibile. Dosate le vostre energie, senza disperderle in sterili iniziative.

TORO

Le Stelle sono pronte a regalarvi una sorprendente e rivitalizzante ventata di eccitamento .. un vero e proprio mix di idee innovative, in materia di seduzione, che si riveleranno a dir poco originali per svecchiare la monotonia. Mercoledì, giovedì e venerdì, in particolar modo, avrete modo di scoprire meglio voi stessi, pregi e difetti compresi .. attraverso l’effetto che suscitate su chi fa parte della vostra vita. Scegliere di “rivoluzionare” profondamente il vostro personale modo di relazionarvi con chi vive con voi, magari facendo emergere le risorse più creative, innovative e insolite che sono custodite nel vostro animo .. sarà una scelta avvincente nonché estremamente rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Scegliere di isolarsi, magari rimuginando sulle solite delusioni del passato, significherà sprecare tutte quelle straordinarie opportunità che, invece, vi aiuterebbero a tirare fuori il vostro lato più hippy .. che danni non fa. La complicità con il partner si rinnoverà nella sensualità, per rinforzarsi sempre di più nella reciproca comprensione. Nel lavoro, la vostra imperturbabile determinazione produrrà risultati gratificanti. Dare retta al vostro istinto, che non vi deluderà. Nel fine settimana, fate i bravi .. se non volete gettare alle ortiche tutto ciò che avete conquistato fin qui.

GEMELLI

La dolcissima Venere, concorrerà, col vostro aiuto però, a rendervi più morbidi, affettuosi e premurosi nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. Vi riscoprirete più sentimentali .. perché si risvegliano i ricordi. Cercate però di far sì che questi ricordi possano amplificare il desiderio di amare .. e non scatenare l’inferno. Non date retta a Marte, che invece cercherà di annuvolare la vostra serenità, disseminando paturnie che non hanno un reale motivo di essere .. ma che però ci saranno. Via i brutti pensieri .. non vi si addicono !! Per fortuna la quasi totalità della settimana che vi spetta, non presenta insormontabili momenti di stress, anzi .. Quindi cercate di trasformare i giorni che saranno, in una vera e propria festa per gli innamorati .. la Stella dell’Amore, metterà la ciliegina sulla torta. Il vostro potenziale di seduzione si arricchirà di argomentazioni accattivanti .. sarà impossibile resistervi ! Occhio però a non fare come le farfalle .. che vogliono volare di fiore in fiore. Per chi è solo saranno molteplici le opportunità per fare colpo. Nel lavoro, se volete far girare i vostri impegni per il verso giusto., allontanate chi o cosa insidia la vostra spumeggiante creatività. Le Stelle vi offrono l’opportunità di scoprire se chi collabora con voi ha le stesse vostre aspettative. Sfruttate l’intera settimana per dare sostanza ai progetti .. il buon raccolto non si farà attendere.

CANCRO

Il buon Marte, vi esorta a modificare l’atteggiamento che avete nei confronti dell’amore .. senza dimenticarsi anche delle aspettative che riponete in chi fa parte della vostra vita. Venere, dal canto suo, tenterà di esasperare il senso del dovere, stuzzicando la voglia di farvi scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità. Cercate di ristabilire il giusto ordine, laddove c’è incertezza e malcontento .. senza trincerarvi nel vostro impenetrabile guscio di riservatezza. Cercate di esorcizzare l’irritazione che si viene a creare soprattutto intorno a voi .. senza litigare per stupidate, con chi non centra nulla. Sfruttate la vostra settimana per dare vita a quegli indispensabili, quanto rigeneranti, chiarimenti che aprono a nuove prospettive. Della serie : o dentro o fuori .. senza più fingere che tutto va bene. Le relazioni immuni a colpi maldestri, si fortificheranno sempre di più nella reciproca complicità, senza riservare spiacevoli sorprese. Nel lavoro curate più da vicino le trattative, senza rilegare gli altri a farlo per voi .. e non dimenticatevi anche di controllare le spedizioni e gli spostamenti, onde prevenire intoppi e ritardi. Poi non dite che non siete stati avvisati !?

LEONE

Le Stelle vi concedono una super settimana .. per sorridere alla vita ! Grazie al benestare stellare di Venere, sono davvero tante le opportunità, sottoforma di sensazioni gradevoli, che vi saranno regalate .. per far ringiovanire il vostro ardimentoso e generoso cuore. Le Stelle potenziano quell’altruismo che solo voi sapete sfoggiare con disinvoltura quando siete innamorati e quando volete bene a qualcuno .. ma sappiate che anche l’orgoglio e la suscettibilità rischiano di essere punzecchiati. Lunedì, martedì, sabato e domenica, sono le giornate migliori che la settimana vi offre .. per far sì che la cordialità e la simpatia che indirizzerete su chi fa parte della vostra vita, possano essere ampiamente ricambiate. La complicità nel rapporto di coppia sarà rinvigorita nell’intrigante gioco della seduzione. Per chi è solo, Cupido si darà un gran da fare per scoccare le sue frecce incantate. Sarete irresistibili ! Nel lavoro, un ritrovato entusiasmo e un rinnovato ottimismo vi aiuteranno ad avere più fiducia in voi, nelle vostre potenzialità .. e nei progetti che volete far partire. Le buone nuove si moltiplicheranno, così come le favorevoli opportunità per metterle in pratica si manifesteranno a voi. Lasciatevi guidare dal vostro istinto .. ora più che mai fertile, produttivo e vincente.

VERGINE

Le Stelle lasciano intravedere un susseguirsi di piacevoli opportunità che vi consentiranno di rendere la vostra vita sentimentale ricca di eccitamento. Il vigoroso Marte che impera nel vostro segno, promette amore, comprensione e serenità .. starà solo a voi far sì che tutto questo possa realizzarsi. Lunedì e martedì, sono due giornate che si annunciano un pochino nervosette, forse a causa di qualche ingigantita preoccupazione che proviene da o per il lavoro. Le Stelle amplificano le emozioni .. cercate di trasformarle in disponibilità e spensieratezza, perché in caso contrario .. si salvi chi può !? Mercoledì, giovedì e venerdì, invece, lasciano ben sperare nell’arrivo di rigeneranti opportunità che vi aiuteranno a ritrovare il buonumore e riconquistare quella serenità che forse ha tentato di vacillare. Il momento è interessante anche per prendervi cura di voi stessi, grazie a diete, palestra e a un rinnovato taglio di capelli. Nel lavoro, avrete modo di far vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare ! Grazie a Marte, la voglia di mettersi in discussione sarà irresistibile. Puntate il tutto per tutto sulle tre giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete rilanciare la vostra immagine e collocazione professionale .. con più fortuna. Potenziate il gioco di squadra, rendendolo più efficiente .. e decisamente più produttivo.

BILANCIA

Le Stelle lasciano presagire una rivitalizzante boccata di ossigeno che vi aiuterà a far ringiovanire la vostra vita affettiva e amorosa. Con Venere al fianco, l’amore e la serenità vogliono bussare alla vostra porta di casa. Fatele entrare e ricevetele come si fa quando arrivano gli ospiti illustri .. perché saranno proprio loro a voler scandire la vostra settimana. Ma prima però non dimenticatevi di “digerire” (e di far digerire) tutte le indelicatezze che fino a pochi giorni fa avete lanciato contro chi più amate. Lunedì e martedì, sono perfette se volete dedicarvi ad una’indispensabile e rigenerante autoanalisi .. che vi permetterà di tirare fuori il meglio ritrovato di voi e dei vostri sentimenti, nonché mettere a frutto i principi più sacri. Mercoledì, giovedì e venerdì, avrete modo di combattere i cosiddetti nemici nascosti (e palesi) che non solo cercano di spegnere il vostro entusiasmo .. ma continuano a voler condizionare il vostro desiderio di felicità. Sabato e domenica, farete luce nel vostro cuore .. pronti ad inaugurare la scelta di percorso più azzeccata, che conduce alla tanto ricercata serenità. Nel lavoro, grazie a Mercurio, anch’esso nel vostro segno, la gestione degli impegni registrerà una fortunata botta di vita. Puntate tutto, sulle numerose giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete trasformare un’intuizione in un gratificante successo.

SCORPIONE

Le Stelle vi offrono l’opportunità per scoprire se chi avete accanto è la persona giusta che fa per voi .. e questo vale anche all’inverso. Cioè nel senso che chi vi sta accanto valuterà se voi siete la persona che fa per lui o lei. Eventi, circostanze e persone non esattamente armoniche vi chiederanno di dimostrare l’effettiva autenticità dei vostri sentimenti .. nonché la reale affidabilità delle vostre unioni. L’ipocrisia, l’ambiguità e le menzogne avranno le ore contate. Non perdetevi d’animo per nessun motivo, dato il coraggio che vi appartiene dalla nascita .. ma affidatevi fiduciosi e speranzosi alla conciliante Luna che – mercoledì, giovedì, e venerdì – vuole sostenervi dal Cancro, se siete curiosi di scoprire cosa volete davvero dalla vita. Nonché se avete voglia di circondarvi dell’affetto e della stima di chi vi vuole veramente bene .. e ha passato a pieni voti le vostre verifiche. Idem nel lavoro. infatti il momento è determinate per “rivedere” la vostra collocazione professionale .. e capire se va bene così oppure se dovete cambiare qualcosa. Le tre giornate favorevoli che incontrerete, non solo beneficiano il vostro lavoro, ma vi aiuteranno anche a fere una buona impressione su chi collabora con voi .. per trovare insieme la risposta giusta alle vostre mille domande.

SAGITTARIO

Le Stelle – capitanate dalla splendida Venere dalla Bilancia – non vedono l’ora di inaugurare una super settimana per gli innamorati. Lunedì e martedì, non perdete tempo prezioso per allontanare da voi tutti i brutti pensieri e anche le preoccupazioni che provengono dall’ambiente di lavoro, per chi ha il lavoro .. e per mettere a tacere i pettegolezzi che circolano nei vostri confronti. Solo così riuscirete a trovare la forza giusta per lasciarvi amare e coccolare da chi, di voi, ha stima e affetto incondizionati. Le Stelle oltre ad attrarre nuove conoscenze .. concorreranno ad arricchire la complicità, con quanti fanno parte della vostra vita, di rassicurante amicizia. Nel fine settimana, non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che custodite nel vostro cuore .. condividendo anche con loro le ansie e i malumori che hanno osato minare la vostra serenità. Nel lavoro, dopo aver fato chiarezza laddove regnano incomprensioni e invidie, è arrivato il momento giusto per incominciare a lavorare a quel progetto che ultimamente avete dovuto accantonare per ovvie circostanze. Circondatevi delle persone giuste, senza perdere ulteriore tempo, nel tentativo di far cambiare idea a chi non vuole condividere le vostre aspettative.

CAPRICORNO

Con Marte che vi carica di energia buona e Venere che farà di tutto per tentarvi con le sue maliziose provocazioni .. sarà una missione impossibile resistere al vostro corteggiamento ! Avrete modo di far ringiovanire la vostra relazione, d’amore o di amicizia che sia, grazie ad un rinnovato modo di sperimentare i sentimenti. Sarete più intriganti e insolitamente accattivanti nel gioco della seduzione. Se, invece, la vostra unione non è più capace di tenere botta, potrete contare su tutte quelle strategiche opportunità che vi aiuteranno a mettere la parola fine, con chi è diventato scomodo .. nonché per trovare la forza giusta per rompere con chi non fa per voi. Le Stelle vi aiuteranno ad essere meno rabbiosi e molto più convinti sul da farsi .. senza innalzare insormontabili barricate tra voi e la persone che vi hanno deluso. Forse avrete a che fare con un avvocato donna che potrebbe fare al caso vostro !? Nel lavoro si risveglia l’ambizione ! E anche se la settimana non offre giornate eclatanti su cui fare totale affidamento, incomincerete ad adoperarvi per ottenere maggiori risultati. La determinazione si mescola alla creatività del momento, permettendovi di elaborare innovative iniziative che aprono a nuove realtà. Occhio alle possibili maldicenze che possono circolare nell’ambiente di lavoro, per effetto di maliziosi pettegolezzi .. si tratta solo di stupida invidia.

ACQUARIO

Venere ha una gran voglia di vedervi sorridere di serenità ! La Stella dell’amore concorrerà – col vostro impegno ovviamente – a farvi assaporare un universo di amore e di comprensione .. in un unico abbraccio. Se non dovesse essere così, allora è probabile che la vostra unione è giunta al capolinea. Lunedì e martedì, puntate il tutto per tutto, se volete tentare una riconciliazione .. che possa riunire le anime che si sono smarrite. La spumeggiante Luna dai Gemelli è pazzesca, se volete fare un’indigestione di coccole. L’idea di ritagliarsi qualche ora di svago, magari organizzando una piacevole gita fuori città, non si rivelerà sbagliata, anzi .. Andrà benissimo anche stare a casa, magari a guardare un buon film alla tv .. che avrà un effetto a dir poco rigenerante. Approfittatene, perché col fine settimana, la dispettosissima Luna dal Leone, farà di tutto per agitare il quieto vivere, innescando elettrici malumori. Nel lavoro, grazie a Mercurio, sarete più convincenti nell’esporre le vostre idee e decisamente più intraprendenti nel portarle avanti. Cercate solo di abbandonare la fretta e l’impazienza che, oltre ad essere delle pessime consigliere, rischiano di farvi perdere le buone chance che il Destino ha in progetto per voi. Le buone giungeranno a voi da altre città, l’estero e i social.

PESCI

Le Stelle sono pronte a offrirvi l’opportunità di scoprire che cosa volete dalle persone e dalla vita .. per riscoprirvi appagati e completi come meritate. La Luna balorda di lunedì martedì, si annuncia a dir poco “elettrica” .. perché tenterà di disseminare un’immotivata aggressività che, alla fine della fiera, non ha un reale motivo di essere .. ma che però ci sarà. Sarà un po’ come sentirsi scontenti e sfiduciati .. col rischio di innescare vivaci battaglie col mondo intero. Cercate di esorcizzare questo malessere, anche perché già con mercoledì e fino a venerdì compreso, la dolcissima Luna dal Cancro farà di tutto per stemperare gli animi .. e regalarvi tre giornate ricche di incantate emozioni. Ecco già che ci siete rimediate a qualche vostra indelicatezza di troppo che si è venuta a creare qualche giorno fa .. dopodiché lasciatevi abbracciare dall’amore e avvolgere dalla serenità. Per chi è solo, si apre la stagione degli amori .. e i vostri occhi brilleranno di luce propria. Nel lavoro, sfruttate le giornate favorevoli se volete trasformare una vostra intuizione in un redditizio successo .. e non si esclude anche la possibilità di ricevere un inaspettato colpo di fortuna ! Ascoltate il vostro istinto .. e cogliete al volo i “segnali” che possono arrivarvi da una donna.

