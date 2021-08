Le previsioni segno per segno a cura di Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 16 agosto a domenica 22 agosto 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Le Stelle tenteranno di alimentare le crisi, gonfiando le incomprensioni .. ma solo dove regna incertezza e malcontento. Venere, la Stella dell’amore, anche se sembra non guardarvi con benevolenza, vi aiuterà a gettare “acqua sul fuoco” .. nel tentativo di favorire la riconciliazione, laddove fosse ancora possibile. Illuminati dalla sua “diplomatica” influenza astrale, sia voi che la persona che avete davanti, non avrete voglia di litigare, anzi .. Mercoledì e giovedì, vi sarà facile trattare anche con la persona più difficile. Certo è che scegliere di mettere la testa sotto la sabbia e fingere che tutto va bene, non solo vi farà sentire ancora più soli di quello che siete .. ma significherà sprecare delle irripetibili opportunità che vi aiuteranno a fare pace con la vita. Se mettete a tacere l’orgoglio e vi lasciate guidare da ciò che vi suggerisce il cuore, vi accorgerete che avete bisogno di qualcuno al vostro fianco, per sentirvi completi. Ovviamente le storie d’amore che sono praticamente immuni dai colpi maldestri del Destino, non incontreranno nessuna crisi di cui preoccuparsi. Nel lavoro, la gestione degli impegni magari procederà al rallentatore .. ma di certo non sarà fermata. E anche qui vi accorgerete che l’unione fa la forza !

TORO

Le Stelle hanno una gran voglia di illuminarsi di amore per risplendere di serenità .. ma starà solo a voi far sì che questo possa accadere. Come ? Magari incominciando a smetterla di rivivere delle situazioni, perlopiù delusioni, che appartengono al passato .. e darvi una mossa per raccogliere invece tutto il bello e tutto il buono che il Cielo ha in progetto di regalarvi. Sì perché la quasi totalità della settimana si candida al meglio per permettervi di raccogliere un universo di rassicuranti emozioni .. in un unico abbraccio. Se siete alle prese con qualcuno che vi ha ferito, cercate di guardare oltre. Non rimuginate su cose ormai passate .. ne va della vostra serenità. Lunedì e martedì, sono due giornate da dedicare agli amici, quelli sinceri si intende, per trascorrere insieme a loro dei piacevolissimi momenti di divertimento. Se lavorate, sfruttatele per elaborare una rinascita professionale .. e potenziare il gioco di squadra. Il fine settimana, invece, amplifica le emozioni .. cercate però di renderle costruttive e non certo distruttive. Approfittatene per fare un qualcosa totalmente diverso dal solito, perché la routine risveglia i ricordi e spegne l’entusiasmo. Ritagliatevi un fine settimana di relax, ovviamente da trascorrere con chi vi fa stare bene .. per il lavoro ci sarà tempo dopo.

GEMELLI

L’armonioso sostegno astrale di Venere dalla Bilancia, dice che è arrivato il momento per brindare alla serenità. Starà solo a voi scrollarvi da dosso tutte le paturnie che Marte contrario e contrariato dalla Vergine continua a infliggervi. La settimana – in particolar modo mercoledì e giovedì – vi aiuterà a rinnovare la complicità con quanti fanno parte della vostra, nel tentativo di riacquistare un nuovo mordente. Con la persona amata si profila un buon feeling .. perché vi sarà difficile avvertirete il peso del legame. Sarete favoriti a rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo .. nonché a provvedere, con più diplomazia, alle incalzanti richieste di aiuto che provengono dalla famiglia e dai figli. Sarete anche ispirati a trovare la soluzione migliore che vi aiuterà a mettere la parola fine a tutti quei rapporti che vi hanno deluso. Occhio ai soldi, o perlomeno alle spese .. che possono lievitare in un battito di ciglia. Nel lavoro, le Stelle vi daranno una mano se volete fare una buona impressione su qualcuno .. nonché a mettere in pratica delle geniali idee che vogliono profumare di redditizie gratificazioni. Il vostro telefono non smetterà un attimo di squillare …

CANCRO

Dopo un inizio settimana che si annuncia a dir poco entusiasmante .. dovrete scegliere se stare con Marte o con Venere. Marte concorrerà a stimolare la vostra vitalità, mentre Venere cercherà di insinuare un qualche dubbio sul da farsi. Sarete molto ospitali con gli amici .. e amichevoli verso tutti. Il rapporto di coppia riceverà una rivitalizzante botta di vita. Mercoledì e giovedì, invece, tenteranno, in ogni modo possibile, di mandare in tilt le vostre “lune” .. fino a farvi perdere di vista tutto ciò che, in verità, volete da chi vi sta accanto. Se siete circondati da limitazioni e condizionamenti, questo è un buon momento per darci un taglio .. e prendere una piena coscienza di ciò che effettivamente volete dalla vostra vita affettiva. Tutte le iniziative o scelte di percorso che custodiscono il seme del rinnovamento, nonché del cambiamento, saranno ben accette e favorite. Attenti alle promesse che fate .. e non fidatevi delle apparenze. Il fine settimana si annuncia piacevolmente “movimentato” e generoso di inaspettate sorprese .. anche per chi è in cerca di una storia d’amore. La gestione del lavoro si preannuncia un pochino “nevrotica” .. perché sembrerà difficile tenere il passo in tutto quello che fate o che volete fare. Calma e sangue freddo, le circostanze favorevoli non tarderanno ad arrivare .. basterà solo saperle individuare e metterle in pratica.

LEONE

Con Venere dalla Bilancia, al vostro servizio, avrete modo di recuperare punti preziosi in amore .. nonché trovare tutte quelle giuste argomentazioni che vi aiuteranno a mettere la parola fine a tutte le paturnie che continuano a perseguitarvi. Vi sarà più facile ad essere socievoli e predisposti con chi vive con voi .. anche se magari prima qualcuno vi stava proprio sulle scatole, per non dire altro .. Ora dovreste essere più convinti sul da farsi. Vi adopererete tantissimo per ottenere quello che vi siete prefissati di ottenere. Ci sarà più feeling e comprensione da ambo due le parti. Puntate il tutto per tutto su mercoledì e giovedì, perché vi riscoprirete coinvolgenti e accattivanti nel corteggiamento. Il rapporto di coppia riceverà una vera e propria “carezza dal Cielo” .. nel tentativo di ringiovanire nella complicità. L’idea di ritagliarsi una breve vacanza, lontano da tutto e da tutti .. non si rivelerà sbagliata, anzi .. Avrete modo di rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo .. nonché sanare qualche rancore che avete creato, magari involontariamente, con chi vi sta più vicino. La simpatia, la positività e l’amorevolezza che trasmetterete, sarà sicuramente ricambiata da chi sarà in grado di percepirla. I cuori solitari saranno audaci .. e particolarmente birbanti. Nel lavoro è tempo per rilanciare fortunate trattative di affari .. il buon raccolto non si farà attendere.

VERGINE

Le Stelle si annunciano “goderecce” .. sotto tutti i punti di vista. Porgete la dovuta attenzione alla Luna che, lunedì e martedì si annuncia a dir poco “elettrica”. La voglia di scatenare l’inferno sarà (quasi) irresistibile. Se c’è un reale motivo di arrabbiarsi (forse) sarà meglio sfogare la vostra energia senza però fare danni di cui pentirvi .. e senza mangiarvi il fegato per niente. Avete presente “la classica goccia che fa traboccare il vaso“ ?! Suvvia siete il segno più realista dello Zodiaco .. non cedete alle provocazioni. La settimana si chiude col botto ! Grazie alla super Luna dal Toro, il vostro fine settimana, non vede l’ora di essere altamente rigenerante, quasi incantato. Venerdì, sabato e domenica promettono una fulminea ripresa dalle crisi. Le Stelle – con il vigoroso Marte che avete “sulla pelle” in pole position – daranno il via a un’ardimentosa complicità che promette scintille .. tra le lenzuola. Senza ombra di dubbio vi divertirete un mondo a scioccare chi ha sempre avuto la convinzione che voi pensate solo ai soldi e al lavoro. Se siete alle prese con la gestione degli impegni quotidiani, puntate il tutto per tutto proprio su questo weekend .. che vuole essere sorprendentemente produttivo, fino a diventare più che generoso di gratificanti riconoscimenti.

BILANCIA

La vostra settimana vuole profumare di soddisfazioni ! Grazie a Venere, che risplende fiera e orgogliosa nel vostro segno, vi sentirete in armonia, deliziosamente pacifici e accomodanti .. nonché affettuosi e coinvolgenti con chiunque. Una sorta di incantesimo ! Le responsabilità e le insoddisfazioni degli ultimi tempi, sembreranno non intaccare il vostro buonumore .. perché saranno accantonate per favorire il relax e lo svago. E se non volete proprio lasciare in disparte i doveri e gli obblighi, almeno per qualche giorno, vi sorprenderete nello scoprire che le Stelle porteranno a voi le persone e i divertimenti. Fate i bravi, mercoledì e giovedì, se non volete bruciare, in un secondo, tutte le delicatezze fin qui assaporate. Sotto il tiro incrociato della Luna dall’Ariete, si rischia di innervosirsi per le richieste di aiuto che arrivano dalla famiglia .. quasi a percepirle come delle imposizioni. Nel lavoro, la settimana non offre delle giornate eclatanti su cui fare totale affidamento, ma non per questo il vostro operato incontra ostacoli e interferenze per la sua perfetta risoluzione pratica, anzi .. Ma, nelle giornate dove la Luna è storta, forse sarà meglio rimandare le trattative di affari, perché sembrerà che qualcuno possa non essere così chiaro e sincero come sperate.

SCORPIONE

La settimana parte col botto ! La dolcissima Luna che si illumina dai Pesci, lascia presagire un incantata parentesi per assaporare romantiche e succulenti emozioni .. in un unico abbraccio. Avrete modo di rinverdire la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita .. nonché di recuperare terreno, per chiarirvi, con chi magari vi ha deluso. Sarete più forti nel tentativo di controbattere Saturno contro con tutte le sue demotivanti provocazioni .. nonché a tentare di sciogliere le magagne che si trascinano. Marte, dal canto suo, si rivelerà un efficace messaggero di passionalità, per permettervi di alimentare l’intesa col partner di insaziabile e ardimentosa trasgressione. La prima parte della settimana è strategica se volete dedicarvi ad un’indispensabile, quanto rigenerante, introspezione, che vi aiuterà ad analizzare tutte quelle sfaccettature del vostro carattere che ultimamente sono venute a galla. Non perdete questa opportunità se volete liberarvi di inutili paturnie. Col fine settimana, fate di tutto per non lasciarvi coinvolgere dai soliti sospetti e da ingigantite gelosie .. che poi, non portano a nulla di costruttivo, soprattutto a voi stessi. Nel lavoro, la vostra mente si rivelerà un’inesauribile fonte di trovate geniali e strategie originali. Sarete più incisivi nell’esposizione dei vostri punti di vista, suscitando ammirazione e rispetto.

SAGITTARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza .. per poi proseguire sotto il segno di un autentica rivincita. La Luna balorda di lunedì e martedì, cercherà di esasperare il malcontento, spingendovi a vedere solo quello che volete vedere. Gli umori saranno perlopiù “ballerini”. Qui si rischia di prendere delle decisioni avventate .. che poi, una volta passato l’effetto, vi chiederete il perché mai le avete prese. Cambiate le vostre Stelle 1 Cogliete l’attimo per dedicarvi ad una sana e indispensabile introspezione, che vi spingerà a sondare il profondo del vostro animo, per analizzare i sentimenti e gli umori che si sono venuti a creare .. allo scopo di esorcizzarli. L’idea di ritagliarvi una pausa per stare in compagnia di voi stessi .. non si rivelerà una scelta sbagliata. Mercoledì e giovedì, come per incanto, regalano spensieratezza e fiducia nel vostro domani. Con gli affetti, partner compreso, sarete meravigliosamente protettivi. La complicità nel rapporto di coppia si rinnoverà nella sensualità. E per chi è solo ci sono delle chance che profumano di insaziabili sorprese. La gestione degli impegni si profila frenetica e forse anche snervate. Ma sarà grazie al perfetto gioco di squadra che riuscirete a portare a casa i risultati sperati.

CAPRICORNO

Le Stelle indicano un gran fermento nelle vostre relazioni sentimentali.

Il Destino sarà particolarmente favorevole per tutte quelle relazioni in cui regna armonia e rispetto tra i partner .. ma, laddove ci sono delle tensioni sepolte, si possono creare dei malintesi e delle difficoltà, difficili da digerire. La meravigliosa Luna che, lunedì e martedì, vi protegge dai Pesci, lascia presagire una parentesi altamente rigenerante per i sentimenti. Vi accorgerete che la compatibilità di coppia va a braccetto con la sensualità.

Se così non fosse, allora cogliete l’attimo per rottamare il vecchio per il nuovo. Per le coppie in crisi, la dispettosa Venere dalla Bilancia porta in superficie tutte le incomprensioni che minacciano la vostra felicità. La Stella dell’amore non vuole penalizzarvi, tutt’altro .. vi aiuterà a scoprire chi o cosa turba il vostro desiderio di felicità. Mercoledì e giovedì, sono da prendere con le pinze, perché sembreranno ingarbugliare il quieto vivere .. fino a farvi diventare intransigenti con chi vive con voi. Fate affidamento sul fine settimana, che si annuncia magico. Il rapporto di coppia si arricchirà di godereccia complicità .. e per i cuori solitari sarà impossibile rimanere soli.

Il lavoro promette bene .. ancor più se avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social. Il vostro infallibile fiuto per gli affari promette redditizi riconoscimenti.

ACQUARIO

Il provvidenziale sostegno astrale di Venere dalla Bilancia, regala una rigenerante botta di vita per le questioni di cuore. Riuscirete a trovare le argomentazioni giuste per prendere quelle decisioni che hanno bisogno di una vostra forza interiore .. e che custodiscono il seme di una vera e propria rinascita. Le unioni solide si rinforzeranno nella reciproca comprensione. Le relazioni in crisi, invece, potranno contare su tutte quelle “costruttive” sollecitazioni che vi daranno il coraggio di mettere la parola fine, laddove ci vuole .. ma non prima di averle tentate tutte per cercare di migliorarle, proteggerle e portarle avanti. Starà solo a voi, “ricostruire le vostra felicità” ! Mercoledì e giovedì, sono eccellenti per ricaricare le pile e per prendervi un meritatissimo break, in compagnia di chi riesce a far sorridere il vostro cuore. Approfittatene .. perché col sopraggiungere del weekend, la balorda Luna dal Toro cercherà di spargere zizzania per tutto ciò che rappresenta una “costrizione”. Rispolverate gli ideali che ricercate, e che offrite, in una relazione .. per non scatenare inutili litigi, che poi risulterebbero essere difficili da digerire. Nel lavoro, puntate il tutto per tutto sulle due giornate favorevoli che vi saranno concesse, se volete far girare gli impegni per il verso giusto .. ma ancor più se non volete gettare alle ortiche anni e anni di dedizione.

PESCI

La settimana si apre sotto il segno della sensibilità ! La magica Luna che si congiunge al vostro Sole natale, non solo vi spingerà a ricercare tutto ciò che vi fa stare bene .. ma vi aiuterà a mettere in un angolo quel malandrino Marte che continua imperterrito a punzecchiarvi, disseminando ansie e malumori. Lasciatevi coccolare da chi vi ama e vi stima, frequentate quei luoghi che evocano piacevoli ricordi .. e semmai state in vostra compagnia fino a quando l’atmosfera sarà più “morbida”. Effettivamente il lato più costruttivo di queste Stelle è quello di farvi scoprire chi o cosa non è più capace di rendervi felici e appagati come desiderate .. ma sta solo a voi saper cogliere il meglio da queste opportunità, per reagire di conseguenza. Voi siete, in assoluto, il Segno più altruista dell’intero Zodiaco .. ma forse è arrivato il momento giusto per adottare quel pizzico di sano egoismo, che magari vi aiuta a togliere le fette di salame dagli occhi. Il fine settimana si candida al meglio per farvi trascorrere piacevolissimi momenti in compagnia di chi vi merita .. nonché per mettere a frutto il meglio ritrovato di voi stessi. Per chi è solo, o magari è uscito malconcio da qualche delusione, non mancheranno le opportunità per fare di un inaspettato incontro .. una sensuale storia d’amore.

