Da un clima estivo si è passati repentinamente all'autunno. Piogge e temperature instabili in tutto il Paese

La “lunga estate” sembra volgere al termine. Nei prossimi giorni le temperature in Italia subiranno un crollo. Secondo le previsioni de ilmeteo.it su alcune regioni scenderanno anche di 10°C rispetto ai giorni scorsi.

Le diminuzioni più consistenti durante le ore diurne si registreranno soprattutto sul medio Adriatico e al Sud e questo anche per via dei capricci del meteo che via via investiranno anche questa parte del Paese, dopo aver già provocato diverse conseguenze al Nord. L’importante calo termico si può notare molto bene nella cartina che vi mostriamo qui sotto, relativa alla giornata di Sabato 5 Novembre e che mostra le differenze con il giorno precedente (Venerdì 4). Il blu scuro indica differenze in negativo tra gli 8 ei 10°C.

Anche sul resto del Paese farà decisamente più fresco, anche se il calo delle temperature sarà meno marcato, specie di giorno, per via di un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche che avverrà nel corso del weekend. Su queste zone, tuttavia, ci sarà un rovescio della medaglia. Se al Nord avremo di giorno un calo termico più contenuto rispetto al Centro e al Sud, esso sarà invece ben più evidente di notte e al primissimo mattino, proprio per effetto del rasserenamento previsto e della conseguente dispersione del calore verso la libera atmosfera. A causa di ciò le temperature minime crolleranno, fino a raggiungere valori quasi da Inverno: basti pensare che sulla Val Padana non si supereranno i 4/5°C! (evidenziato con i colori tra il bianco e il verde chiaro nella cartina qui sotto, che mostra le temperature minime di Domenica 6 Novembre). La prossima settimana è atteso un ritorno dell’alta pressione e una conseguente moderata ripresa delle temperature massima su tutto il Paese.

