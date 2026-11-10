Dalla scuola al mare, il progetto di Marevivo per le nuove generazioni

Dai banchi di scuola al mare, il passo è breve quando si parla di ricerca e scienza. Torna, con questo obiettivo, la decima edizione di ‘NauticinBlu’, il progetto della Fondazione Marevivo dedicato agli studenti che coinvolge oltre 1.800 ragazzi di 28 istituti nautici e tecnici italiani: la direzione è quella di formare le nuove generazioni alla tutela del mare.

‘La scienza incontra le nuove generazioni per costruire un futuro più sostenibile’, è il messaggio della Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo che si celebra oggi e che quest’anno ha per tema ‘Bridging science and society” (Costruire ponti tra scienza e società): avvicinare la conoscenza scientifica ai cittadini e trasformarla in consapevolezza e azione. Ed è con questo spirito che ‘NauticinBlu’ attraverso lezioni interattive, incontri con esperti ed esperienze sul campo avvicina i giovani alla conoscenza del mare, del clima e delle sfide ambientali.

Grazie alla partnership con Msc foundation – viene spiegato – sono già oltre 7.200 gli studenti raggiunti. Realizzato con il sostegno del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il progetto si propone di formare cittadini e futuri professionisti consapevoli del ruolo del mare nella regolazione del clima, delle conseguenze delle attività umane e delle opportunità offerte da un’economia rispettosa dell’ambiente.

I dati – spiega Marevivo – confermano “l’urgenza di questa sfida. Nel 2026 Copernicus ha rilevato che la temperatura media degli oceani ha raggiunto il valore più alto mai osservato nel mese di agosto, oltre 21 gradi centigradi. Il Mediterraneo continua a riscaldarsi in superficie più rapidamente della media globale, superando in alcune aree i 28 gradi, con gravi conseguenze su coste, infrastrutture, turismo e sicurezza alimentare”.

‘NauticinBlu’ – rileva Marevivo – punta “a trasformare la preoccupazione per la crisi climatica in consapevolezza e capacità di agire”.

Secondo Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo, “educare al mare significa dare ai giovani gli strumenti per capire il mondo in cui vivranno e per prendersene cura. Con ‘NauticinBlu’ portiamo nelle scuole l’ambiente marino, il confronto con gli esperti e l’esperienza sul campo, perché possano sviluppare pensiero critico e competenze per operare responsabilmente nel mondo. Renderli protagonisti delle soluzioni è il modo più concreto per avvicinare conoscenza e società”.

“Il futuro del Mediterraneo dipende anche dalle scelte delle nuove generazioni – dichiara Daniela Picco, direttore esecutivo di Msc foundation – con ‘NauticinBlu’ abbiamo già coinvolto oltre 7.200 studenti in Italia, investendo nella loro formazione e offrendo conoscenze ed esperienze che possano tradursi in azioni concrete per la tutela del mare. Perché proteggere gli ecosistemi marini oggi non basta più: dobbiamo imparare a rigenerarli. E per farlo abbiamo bisogno di giovani preparati, consapevoli e pronti a raccogliere questa sfida”.

Il percorso formativo del progetto comprende attività di laboratorio, iniziative di pulizia ambientale, visite alle Aree marine protette e incontri con esperti del settore marino, coinvolgendo scuole, enti locali, università, centri di ricerca e organizzazioni ambientali e scientifiche.

Nel 2025 ‘NauticinBlu’ ha ricevuto la menzione speciale della Blue mission med ‘Society4Med award’ ed è stato accreditato dalla missione dell’Ue ‘Restore our ocean and waters by 2030’, che punta a proteggere e riportare in salute oceani e acque entro il 2030, promuovendo la partecipazione dei cittadini, la ricerca e l’innovazione nell’economia blu.