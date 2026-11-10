Cop31 in Turchia, al vertice Onu sul clima 2026 assenti i leader dei Paesi più inquinanti: ecco quali

La Cop31 ha preso il via in Turchia: dal 9 al 20 novembre 2026 leader mondiali, delegati e attivisti per il clima si riuniscono ad Antalya per avviare i negoziati per arginare il cambiamento climatico che, nell’ultimo anno, ha causato un aumento delle temperature e ondate di caldo letali in Europa e altrove, contribuendo inoltre a disastri come le devastanti inondazioni in Nepal.

#COP31Türkiye is underway, bringing together world leaders, activists, scientists, business, Indigenous Peoples, civil society to address climate change. Taking place every year, UN Climate Change Conferences (COPs) are the only 🌐 forum where countries agree on #ClimateAction. https://t.co/6zikF2Ap6Q — United Nations Geneva (@UNGeneva) November 9, 2026

I grandi assenti alla Cop31

Il vertice delle Nazioni Unite sul clima, noto come Conferenza delle Parti (Cop31), si svolge in un contesto segnato dalla guerra in Iran, che ha di fatto bloccato lo Stretto di Hormuz, provocando un rialzo dei prezzi globali di benzina, petrolio e di una miriade di prodotti derivati, come fertilizzanti e pesticidi. Tale situazione ha spinto i governi a ripensare le proprie politiche energetiche, sia a breve che a lungo termine, puntando tra l’altro a maggiori investimenti in fonti di energia rinnovabile, come quella eolica e solare. La maggior parte dei leader mondiali non arriverà prima di mercoledì 11 novembre, tuttavia molti nomi di peso, che guidano i Paesi che più inquinano, saranno assenti: dal presidente cinese Xi Jinping, al premier indiano Narendra Modi, al presidente Usa Donald Trump che ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi. Secondo quanto riporta il Guardian saranno assenti anche il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier del Canada Mark Carney.

I delegati, riuniti nella località turca di Antalya, sulla costa mediterranea, saranno chiamati a definire nuovi impegni per l’azione climatica, dando al contempo seguito alle promesse precedentemente formulate. La posta in gioco è alta: secondo gli scienziati del clima, l’aumento della temperatura media globale supererà la soglia di 1,5°C rispetto ai livelli dell’inizio del XIX secolo. Limitare l’aumento della temperatura entro tale soglia era uno degli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi del 2015 e, da allora, è rimasto al centro dei negoziati internazionali sul clima. Il fatto che tale obiettivo non sia più realistico evidenzia quanto sia stato difficile, a livello globale, ridurre le emissioni di gas serra, rilasciati nell’atmosfera dalla combustione di fonti fossili come petrolio, gas e carbone, che sono la causa del cambiamento climatico.

Obiettivi e agenda di Cop31

“Questa è la prima COP in cui appare chiaro, oltre ogni ragionevole dubbio, che il mondo supererà il limite di 1,5 gradi”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente turco, Murat Kurum, “Non volgeremo lo sguardo altrove e non ridurremo le nostre ambizioni”. Kurum, presidente della Cop31, ha sottolineato che, anziché fissare nuovi obiettivi, intende concentrare i lavori del vertice sulla trasformazione degli impegni climatici già presi in azioni concrete. Il ministro ha annunciato un’”Agenda d’azione” che prevede, tra le altre cose, la riduzione delle emissioni di metano, un potente gas serra, e la costruzione di città resilienti ai cambiamenti climatici. Un tema centrale è l’elettrificazione, con l’obiettivo di incrementare l’uso dell’energia elettrica, proveniente preferibilmente da fonti rinnovabili, come quella solare ed eolica, dal 21% al 35% entro il 2035, al fine di ridurre le emissioni di gas serra. Nel corso dei negoziati, previsti dal 9 al 20 novembre, i delegati affronteranno probabilmente anche la questione del sostegno ai paesi più poveri, sia per far fronte ai costi di adattamento all’aumento delle temperature e agli eventi meteorologici estremi, entrambi legati al cambiamento climatico, sia per favorire la transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili.

I precedenti: Cop30 e Cop29

Gli ultimi due vertici, la COP30 in Brasile e la COP29 in Azerbaigian, sono stati oggetto di critiche per essersi conclusi con scarsi accordi su come ridurre le emissioni di gas serra. Nei testi finali di tali intese non si faceva nemmeno menzione dei combustibili, in occasione della COP28 a Dubai, i delegati avevano invece concordato di avviare una transizione per abbandonare i combustibili fossili. A indebolire il vertice contribuisce l’assenza degli Stati Uniti, il secondo maggior inquinatore al mondo dopo la Cina. Durante il suo primo mandato, e nuovamente al momento del suo insediamento per un secondo mandato nel gennaio 2025, il presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dai negoziati sul clima.

“Nessuna COP, presa singolarmente, rappresenta la soluzione miracolosa in grado di arrestare il cambiamento climatico dall’oggi al domani”, ha dichiarato Simon Stiell, segretario esecutivo dell’Unfccc, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, “Tuttavia, ogni COP recente ha compiuto progressi fondamentali. Lo stesso accadrà per la Cop31 ad Antalya”. A differenza dei vertici precedenti, la Cop31 è organizzata congiuntamente da Turchia e Australia, dopo una contesa tra i due paesi per aggiudicarsi il ruolo di ospitante. Come compromesso, la Turchia figura come paese ospitante ufficiale, mentre l’Australia è alla guida dei negoziati. Entrambi i paesi, tuttavia, sono stati criticati per la loro forte dipendenza dal carbone.

Pichetto: “A Cop31 per capire lo stato dell’arte”

La Cop31 al via oggi in Turchia arriva “in un momento difficile, in cui abbiamo diverse guerre in corso che incidono sul prezzo dell’energia. Cop31 ha la missione di capire lo stato dell’arte rispetto a quelli che erano gli impegni precedenti. L’Italia è tra i Paesi che si impegnano di più per aiutare anche i Paesi più vulnerabili. È importante che 195 Paesi continuino a incontrarsi per cercare soluzioni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a Radio Anch’io su Rai Radio1, a proposito della Cop31 al via oggi.