Alla Cop17 sulla biodiversità, il progetto sulle chiome degli alberi di Milano

Educazione ambientale, attenzione al verde nelle città, per le nuove generazioni. E’ approdato sul palco della Cop17 sulla biodiversità il progetto ‘Tra le chiome’ di Forestami academy di Milano.

La Cop17 (Conferenza delle parti) è il vertice delle Nazioni Unite dedicato alla natura che nell’ultimo appuntamento si è concluso a Yerevan in Armenia. Ed è qui che il progetto di forestazione della città metropolitana di Milano è stato due volte protagonista: da un lato ha ottenuto il riconoscimento delle Nazioni Unite come World restoration flagship, tra i progetti di riferimento a livello internazionale per il ripristino degli ecosistemi, dall’altro la Conferenza Onu ha potuto conoscere il progetto educativo di Forestami academy in collaborazione con il Gruppo Prada.

Per tutto l’anno scolastico 2026-2027, il progetto ‘Tra le chiome’ accompagnerà le bambine e i bambini di 100 classi IV e V della scuola primaria della Città metropolitana di Milano alla scoperta del ruolo delle piante e, in particolare, delle loro chiome nel contesto urbano, anche attraverso un diario scolastico dedicato, pensato per guidarli mese dopo mese. Al centro del progetto didattico c’è la Tree canopy cover – la copertura arborea degli alberi, le chiome – analizzata non più come semplice elemento decorativo ma come una vera e propria

infrastruttura urbana in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità della vita cittadina.

Diventa quindi fondamentale l’educazione ambientale delle nuove generazioni. Elementi, questi, al centro della presentazione di Maria Chiara Pastore, direttrice Scientifica di Forestami e docente del Politecnico di Milano. La presentazione di Pastore è andata in scena al China pavilion, il padiglione che ha ospitato alla Cop17 il programma della delegazione cinese, tra i Paesi che insieme all’Italia figurano tra i World restoration flagship 2026.

“Portare Forestami academy in un contesto internazionale come la Cop17 – dichiara Pastore – è stata un’occasione importante per condividere un’esperienza nata sul territorio della città metropolitana di Milano e confrontarsi con realtà che stanno lavorando sulle stesse sfide. Questo ci permette di dare visibilità a un progetto che riconosce nell’educazione ambientale uno strumento fondamentale per costruire una maggiore consapevolezza sul valore della natura nelle città”.

“La presentazione del progetto didattico ‘Tra le chiome’ alla Cop17 – dice Lorenzo Bertelli, head of Sustainability del Gruppo Prada – conferma quanto l’educazione possa rappresentare un terreno comune su cui sviluppare una maggiore consapevolezza delle sfide ambientali. Siamo orgogliosi che il percorso portato avanti insieme a Forestami, rivolto quest’anno alle nuove generazioni, possa essere condiviso anche al di fuori del territorio in cui è nato, contribuendo a promuovere la conoscenza come punto di partenza per un rapporto più consapevole con l’ambiente che ci circonda”.

“Il riconoscimento internazionale di queste esperienze – conclude Pastore – conferma quanto sia importante continuare a investire nella diffusione della cultura del verde, coinvolgendo cittadini, scuole e istituzioni. Ringrazio partner come il Gruppo Prada che affiancano Forestami in questa missione”.