Energia, linee guida sul riscaldamento di casa: ecco come risparmiare

In vista dell’inverno e dell’accensione dei termosifoni l’Enea mette a punto una strategia in quattro punti per provare a contenere la spesa e abbassare le bollette.

Energia e inverno, ora tocca al riscaldamento di casa cercare di contenere le spese. L’Enea mette a punto delle linee guida, con una strategia in quattro punti, in occasione dell’accensione dei riscaldamenti in grandi comuni del nord come Milano e Torino. Obiettivo dell’Enea è contenere la spesa energetica delle famiglie che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese, mantenendo il benessere domestico e riducendo l’impatto ambientale.

Termosifoni accesi dal primo novembre

Dopo l’accensione delle zone alpine e di quelle più fredde tra nord Italia e Appennino, il primo novembre i riscaldamenti potranno essere accesi, salvo deroghe e slittamenti locali, anche al Centro con città come Roma e Firenze. Al Sud invece si dovrà aspettare il 15 novembre e fino al primo dicembre per le città più calde come Reggio Calabria, Palermo o Agrigento.

Possibile risparmio di quasi un miliardo di metri cubi di gas

Secondo uno studio Enea rispetto al 2025 si potrebbe ottenere nel settore residenziale una riduzione dei consumi di gas pari a 0,8 miliardi di standard metri cubi (smc), una quantità necessaria a riscaldare quasi 700mila case, solo riapplicando le misure di contenimento messe in atto per fronteggiare la crisi energetica del 2022.

Tecnologia e stile di vita

“Le ultime tensioni geopolitiche hanno acceso una nuova emergenza energetica che ha riportato al centro dell’attenzione l’efficienza e la necessità di ridurre i consumi di gas – osserva la direttrice del dipartimento Enea di Efficienza energetica, Ilaria Bertini – per il riscaldamento domestico è quanto mai importante che cittadini e professionisti scelgano le soluzioni tecnologiche migliori e soprattutto adottino comportamenti consapevoli”.

Nelle linee guida sono inserite una serie di buone pratiche volontarie e disposizioni obbligatorie che tra l’altro prevedono di ridurre di 15 giorni il periodo di riscaldamento, di un’ora al giorno l’accensione, e di un grado la temperatura interna.

Quattro linee guida

Le quattro linee guida Enea: imposta la giusta temperatura e fai attenzione agli orari di accensione; evita le dispersioni di calore; scegli tecnologie ad alta efficienza; esegui manutenzione e check-up periodici.

“Bastano 19 gradi centigradi per avere in casa il comfort necessario – dice l’autore dello studio Nicolandrea Calabrese, responsabile del laboratorio Enea di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano – per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui consumi di combustibile. Queste misure di contenimento offrono maggiori volumi di risparmio nel breve termine mentre per avere una riduzione stabile e costante sono fondamentali interventi di efficienza più strutturali che vanno pianificati per tempo, come la sostituzione di impianti obsoleti o l’isolamento degli edifici. Da questi interventi di efficientamento energetico potrebbe arrivare un ulteriore risparmio di 0,1 miliardi di smc, che sommato al precedente porterebbe a un risparmio complessivo per il residenziale di 0,9 miliardi di smc”.

Controllo degli impianti e digitale per i consumi

Tra gli accorgimenti, prestare attenzione alle caldaie, sostituire i vecchi impianti con pompe di calore elettriche di ultima generazione garantisce elevata efficienza, oltre a ridurre le emissioni, la digitalizzazione dei consumi permette di risparmiare in bolletta. E poi viene ricordato che il benessere termico in casa non dipende solo dalla temperatura segnata dal termostato ma dal comfort termoigrometrico, ovvero dal modo in cui il corpo scambia calore con l’ambiente. Infine, bisogna considerare anche il tipo di abbigliamento e l’attività metabolica.