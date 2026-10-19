Milano, in Bicocca incontro su prospettive per la mobilità sostenibile di area vasta

Lunedì 26 ottobre all’Università degli Studi di Milano–Bicocca si terrà l’incontro Pianificazione della mobilità di area vasta e Mobility management, dedicato al ruolo delle istituzioni e delle aziende nella gestione degli spostamenti e nella promozione di una mobilità sostenibile, che integri interventi strategici sulla rete dei nodi urbani in una prospettiva europea e transnazionale di ampio raggio.

L’evento, che si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Marco Emilio Orlandi, vede il coordinamento del professor Matteo Colleoni, Mobility Manager di Ateneo e Presidente del Tavolo tecnico sul Mobility Management del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il confronto si articolerà in due direzioni. Il primo tavolo di discussione sarà dedicato al ruolo delle istituzioni nella pianificazione della mobilità di area vasta. Il secondo al rapporto tra pianificazione territoriale e mobility management aziendale. L’incontro analizzerà le opportunità offerte dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio, attraverso l’esperienza di sperimentazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile che coinvolge Milano, Bergamo, Monza e Brianza. Si approfondirà il ruolo giocato dal mobility management nella raccolta analitica dei dati e nell’analisi dei flussi che supportano le scelte strategiche e le politiche di intervento sulla gestione degli spostamenti e dei trasporti tra casa e lavoro. Interverranno rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli enti territoriali, tra cui gli Assessori alla mobilità dei comuni di Milano, Monza e Bergamo, dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, insieme a referenti e mobility manager di importanti aziende e organizzazioni lombarde. L’evento è aperto alla cittadinanza e gratuito.