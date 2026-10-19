Eventi climatici estremi, Panetta: “Nel 2025 danni per 200 miliardi di dollari”

Gli eventi meteorologici nel 2025 hanno causato danni diretti per oltre 200 miliardi di dollari. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, a Manila, in occasione della quinta edizione della “Green Swan Conference: navigating climate risks amid uncertainties”, organizzata dalla Bankitalia insieme alla Banca dei regolamenti internazionali (Bis), alla Banca centrale delle Filippine e al Network for Greening the Financial System (Ngfs).

“In un mondo caratterizzato da una maggiore incertezza climatica, è fondamentale comprendere meglio i rischi, condividerli e gestirli in modo più efficace, e investire con maggiore decisione nella riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità”, ha affermato ancora Panetta nell’intervento dal titolo “Don’t Stop Thinking About Tomorrow: Building Resilience to Climate Shocks Today”. “Le ragioni economiche a favore del rafforzamento della resilienza sono evidenti. Il cambiamento climatico sta riducendo la produttività, distruggendo il capitale fisico e mettendo sotto pressione le finanze pubbliche. Gli eventi meteorologici estremi hanno causato danni diretti per oltre 200 miliardi di dollari nel 2025, più del doppio rispetto al livello registrato all’inizio degli anni 2000″.