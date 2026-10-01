Svizzera, nel 2026 i ghiacciai hanno perso il 5,5% volume: la striscia di ghiaccio è sempre più sottile

Quest’anno i ghiacciai in Svizzera hanno perso il 5,5% del loro volume di ghiaccio a causa delle ondate di caldo e delle scarse nevicate invernali, registrando la seconda perdita annuale più consistente mai registrata dopo quello del 2022. Lo riferiscono il servizio di monitoraggio dei ghiacciai Glamos e l’Accademia svizzera delle scienze, che avvertono che “in tali condizioni i ghiacciai alpini non hanno alcuna possibilità di sopravvivere a lungo termine”. Il report sottolinea le preoccupazioni relative all’impatto del riscaldamento globale sull’Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente. Il ritiro record dei ghiacciai in Svizzera – dove si trova il maggior numero di ghiacciai delle Alpi – si è verificato nel 2022. La tendenza si è aggravata negli ultimi anni: solo negli ultimi 5 anni, il volume di ghiaccio in Svizzera è diminuito di quasi un quinto, affermano gli esperti. Questo scioglimento accelerato ha ripercussioni sulla Svizzera e sui principali fiumi del continente.