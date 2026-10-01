Allarme ghiacciai in Svizzera: in 5 anni hanno perso il 20% del loro volume

Quest’anno i ghiacciai svizzeri hanno perso il 5,5% del loro volume di ghiaccio a causa delle ondate di caldo e delle scarse nevicate invernali, registrando la seconda perdita annuale più consistente mai registrata dopo quello del 2022. Lo riferiscono il servizio di monitoraggio dei ghiacciai Glamos e l’Accademia Svizzera delle scienze, che avvertono che “in tali condizioni i ghiacciai alpini non hanno alcuna possibilità di sopravvivere a lungo termine”. Il report sottolinea le preoccupazioni relative all’impatto del riscaldamento globale sull’Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente. Il ritiro record dei ghiacciai in Svizzera – dove si trova il maggior numero di ghiacciai delle Alpi – si è verificato nel 2022. La tendenza si è aggravata negli ultimi anni: solo negli ultimi 5 anni, il volume di ghiaccio in Svizzera è diminuito di quasi un quinto, affermano gli esperti. Questo scioglimento accelerato ha ripercussioni sulla Svizzera e sui principali fiumi del continente.

Svizzera, il ghiacciaio di Morteratsch il 14 luglio 2026. Foto di: Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images

Nel 2022 il ritiro record dei ghiacciai in Svizzera

“Il riscaldamento che stiamo vivendo ora può essere attribuito al 100% al cambiamento climatico antropogenico. È semplice”, ha affermato Matthias Huss, responsabile di Glamos, “senza le emissioni umane o i combustibili fossili, al momento non avremmo alcun riscaldamento”. Il ritiro record dei ghiacciai in Svizzera si è verificato nel 2022, quando il caldo estivo, le scarse nevicate invernali e un insolito arrivo di polvere rossastra trasportata dal Sahara hanno scurito i ghiacciai, facendo assorbire loro più calore. Huss ha spiegato che il manto nevoso invernale è importante per due motivi: “Da un lato protegge il ghiaccio nudo dallo scioglimento, più a lungo rimane la neve, più a lungo si evita la perdita del ghiaccio più antico”, ha dichiarato Huss in un’intervista al Politecnico Federale ETHZ, dove è professore di glaciologia; “dall’altra parte la neve è importante anche per generare nuovo ‘alimento’ per il ghiacciaio. Maggiore è la quantità di neve, maggiore è il potenziale di mantenerne una parte ad alta quota e di formare nuovo ghiaccio”.

Il volume dei ghiacciai pari a un terzo di quello di 23 anni fa

Il grande disgelo nelle leggendarie Alpi europee non è un caso isolato: secondo gli esperti, il riscaldamento globale ha contribuito a destabilizzare il versante himalayano che è franato ad agosto scatenando inondazioni catastrofiche e mortali in tutto il Nepal. I satelliti hanno mostrato un’enorme contrazione dei ghiacciai in luoghi come la Groenlandia e l’Antartide nell’ultimo mezzo secolo circa. In Svizzera, in termini assoluti, il volume perso è stato inferiore a quello del 2003, ma la percentuale di calo quest’anno è maggiore. Questo perché il volume totale attuale è pari a circa un terzo di quello di 23 anni fa. All’epoca la perdita relativa era pari al 3,5% del volume totale di ghiaccio dei ghiacciai svizzeri. Tale accelerazione dello scioglimento dei ghiacci ha avuto un impatto in Svizzera: la perdita di 2,2 trilioni di litri da luglio a settembre equivale a quattro volte il consumo annuale di acqua nel Paese, che conta circa 9,1 milioni di abitanti. La Svizzera ricava più della metà della propria energia elettrica dall’idroelettrico. Ma l’impatto dello scioglimento accelerato dei ghiacciai si estende ben oltre: la Svizzera è la riserva idrica d’Europa e alimenta alcuni dei fiumi più importanti del continente: il Danubio, il Po, il Reno e il Rodano.

Matthias Huss, glaciologo dell’ETH (Politecnico federale di Zurigo) e responsabile della rete svizzera di monitoraggio Glamos, controlla lo spessore del ghiacciaio del Rodano nei pressi di Goms, in Svizzera, il 16 giugno 2023. (AP Photo/Matthias Schrader, File)

Glamos: “Ridurre le emissioni per salvare almeno il ghiaccio ai Poli”

Gli esperti affermano che lo “scioglimento estremo” che i ghiacciai svizzeri hanno subito quest’anno ha comportato una diminuzione dello spessore medio dei singoli ghiacciai compresa tra 2,5 e 4 metri e una riduzione fino a 10 metri sulla lingua di alcuni ghiacciai. I team di esperti si sono dispiegati sul territorio per valutare il deflusso e le fessure causate dall’acqua che scorre attraverso i ghiacciai, in parte versando colorante rosso nei corsi d’acqua per tracciarne il percorso. I ghiacciai di Allalin, Clarident, Rodano e Aletsch – quest’ultimo il più grande delle Alpi – sono stati tra quelli che quest’anno hanno registrato il maggiore scioglimento mai osservato. “Dobbiamo semplicemente stabilizzare il clima riducendo le emissioni di CO2 e questo aiuterà i ghiacciai”, ha affermato Huss, di Glamos, pur aggiungendo che è “quasi troppo tardi” per salvare quelli delle Alpi svizzere. “Per il ghiaccio nelle regioni polari, come le calotte glaciali, non è ancora troppo tardi”, ha detto, “lì possiamo fare la differenza e dobbiamo farlo per limitare, ad esempio, l’innalzamento del livello del mare, un fattore che rappresenta una minaccia fondamentale per miliardi di persone che vivono lungo la costa”.