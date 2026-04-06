Smog, l’Enea brevetta un dispositivo per monitorare i gas inquinanti in tempo reale

Test in collaborazione con Arpa Puglia e il Joint research center della commissione Europea a Ispra.

Lotta allo smog e controllo della qualità dell’aria. L’Enea brevetta un dispositivo per monitorare i gas inquinanti presenti nell’aria in tempo reale.

Si tratta di un innovativo dispositivo elettronico che misura gli inquinanti atmosferici gassosi. Oltre a permettere la misurazione di concentrazioni di gas disperse in atmosfera – viene spiegato – consente l’osservazione costante della qualità dell’aria e la calibrazione o ricalibrazione di sensori elettrochimici per gas. Caratterizzato dal tasso di maturità tecnologica più alto (TRL 9), è composto da una scheda elettronica e almeno un sensore elettrochimico che genera un segnale alla presenza di gas.

“A differenza dei dispositivi di uso comune – osserva l’inventore del brevetto Domenico Suriano, ricercatore Enea del laboratorio modelli e misure per la qualità dell’aria del dipartimento Sostenibilità al Centro ricerche di Brindisi – quello che noi abbiamo realizzato permette di utilizzare contemporaneamente fino a 4 sensori alla volta e di calibrarli senza ricorrere ai servizi di ricalibrazione offerti dalle case produttrici dei sensori”.

Questa caratteristica del nuovo dispositivo – ovvero l’utilizzo contemporaneo dei sensori e la possibilità di una loro ricalibrazione senza modifiche della componentistica elettronica del circuito – permette un risparmio sia di tempo che economico.

“L’originalità dell’invenzione sta nella struttura e nella configurazione del blocco analogico dell’elettronica abbinato col blocco digitale sullo stesso substrato della scheda – rileva Suriano – permette di ricalibrare il sensore senza alterare la tipologia del circuito o sostituire i componenti elettronici che caratterizzano i due parametri essenziali, ovvero, l’impostazione del livello di amplificazione delle correnti elettriche di uscita del sensore e l’impostazione del livello di zero elettronico del sensore”.

Le potenzialità del dispositivo sono state oggetto di test in collaborazione con Arpa Puglia e il Joint research center della commissione Europea (Jrc) a Ispra (Varese).