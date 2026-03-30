La Life company annuncia il riconoscimento di 60 euro all’anno per il 2026 e il 2027.

A2a aderisce al decreto Bollette, arrivano gli sconti sulla luce.

A2a, attraverso A2a Energia, annuncia il riconoscimento di uno sconto in bolletta fino a 60 euro all’anno sulla bolletta dell’energia elettrica.

La società commerciale del gruppo – attiva su tutto il territorio nazionale nella vendita di luce, gas, prodotti e servizi per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica – aderisce così alle misure introdotte dal decreto Bollette prevedendo un contributo volontario, valido per il 2026 e il 2027, che estende il supporto alla fascia di reddito esclusa dai bonus sociali ordinari.

Per l’anno 2026 il bonus straordinario sarà erogato automaticamente ai clienti di A2a Energia o agli utenti che attiveranno una fornitura di energia elettrica entro il prossimo 31 maggio (per contratti sottoscritti successivamente sarà riconosciuto solo per l’anno 2027). La normativa riguarda i titolari di un’utenza domestica residente, con un Isee annuale non superiore a 25mila euro e non già beneficiari del bonus sociale.

Inoltre per il calcolo del contributo sono richiesti un consumo di energia elettrica non superiore a 500 kWh (kilowattora) nel bimestre gennaio-febbraio per i clienti attivi al primo gennaio (oppure nei primi due mesi di fornitura per i nuovi utenti attivati entro il 31 maggio di ciascun anno) e consumi complessivi inferiori a 3mila kWh nei 12 mesi antecedenti al termine del bimestre di riferimento.