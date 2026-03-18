Il Conai stima il riciclo di imballaggi al 75% per il 2026. Il Consorzio nazionale imballaggi annuncia le previsioni di riciclo degli imballaggi in Italia per il 2026, in occasione della Giornata mondiale del riciclo che si celebra oggi 18 marzo.

“Per l’anno in corso la percentuale di riciclo degli imballaggi in Italia dovrebbe attestarsi attorno al 75%, quasi 11 milioni di tonnellate – dice il Conai – l’incertezza geopolitica attuale potrebbe però incidere negativamente sul settore”. Rispetto agli ultimi dati consolidati, pari al 76,7% al 2024, potrebbe esserci infatti una lieve flessione.

Anche se c’è da tener presente che – come viene spiegato nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) – l’Italia va meglio sulla raccolta differenziata, con il Sud che ingrana la marcia e accelera.

“Stime che, quest’anno, obbligano a una grande prudenza – afferma il presidente di Conai, Ignazio Capuano – la dinamica che osserviamo nei tassi di riciclo è influenzata da fattori di contesto, oltre che di natura statistica. E a questo si aggiungono dinamiche di mercato particolari, che stanno interessando anche le singole filiere”.