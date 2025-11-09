Sudafrica, da rifiuti a opere d’arte: pneumatici trasformati in sculture sul fiume Jukskei

Da rifiuti ad opere d’arte: queste sculture realizzate con vecchi pneumatici abbelliscono il fiume Jukskei a Johannesburg, in Sudafrica, attualmente in fase di riqualificazione. Un gruppo di circa 13 artisti locali, noto come Alexandra River Collective, ha trasformato pneumatici, mattoni, rocce, tronchi e altri rifiuti raccolti lungo il fiume che attraversa il quartiere Alexandra in opere d’arte uniche. Le sculture fanno parte della serie Alexandra River Creature Series e sono state inaugurate quest’anno nell’ambito del progetto SUNCASA, finanziato dal governo canadese, che mira a riqualificare tre siti, incluso il fiume Jukskei. Il progetto SUNCASA (Scaling Urban Nature-Based Solutions for Climate Adaptation in Sub-Saharan Africa) promuove soluzioni naturali urbane per l’adattamento climatico in Africa subsahariana.