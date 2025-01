Finanziamento da 67,9 milioni per cinque impianti da costruire entro il 2025 in Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia

Metlen si rafforza in Italia con una serie di progetti per oltre 71 Megawatt (MW) di solare fotovoltaico.

Metlen energy & metals espande così la sua presenza in Italia assicurandosi “un finanziamento di 67,9 milioni di euro per la costruzione di 71,5 MW in cinque impianti fotovoltaici di grandi dimensioni”. Questi progetti saranno realizzati “in regioni strategicamente importanti tra cui Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia; e saranno completati entro il 2025“.

Si stima che in questo modo si potranno produrre “circa 135 GWh (Gigawattora) di energia pulita all’anno, soddisfacendo il fabbisogno energetico di oltre 55mila famiglie italiane ed evitando l’emissione di 65mila tonnellate di CO2 all’anno”.

Questa iniziativa – spiega Metlen – “fa parte della più ampia strategia di sviluppo che mira a distribuire oltre 1,6-1,7 GW (Gigawatt) di energia solare e 300 MW di sistemi di accumulo di energia a batteria (Bess) entro il 2027, posizionando l’azienda come uno dei maggiori produttori indipendenti di energia nella regione”.

Il finanziamento di questi progetti è stato assicurato “da Piraeus, segnando una tappa significativa per le operazioni di Metlen in Italia e rafforzando il suo impegno strategico nella transizione energetica del Paese”.

Attualmente Metlen è attiva “in diverse regioni italiane tra cui Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna e Abruzzo”. L’azienda vanta “un portfolio di 180 progetti per un totale di 3,59 GW da sviluppare nei prossimi quattro anni”.

