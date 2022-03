Appuntamento il 7 marzo alle 18, in diretta su sito LaPresse e canali social eprcomunicazione

La guerra in Ucraina, la crisi dell’energia con le bollette alle stelle, e la pandemia da Covid-19. Si muove tra questi tre fronti la transizione ecologica oggi. Ed è da questi tre elementi che – lunedì 7 marzo, alle 18, in diretta streaming sulla pagina facebook di eprcomunicazione e sul sito di LaPresse – partirà un confronto ad hoc, declinato nel format ‘eprtalks’ (lanciato da eprcomunicazione, l’agenzia di relazioni pubbliche specializzata nella comunicazione della sostenibilità).

All’appuntamento – in occasione della presentazione del nuovo libro di uno dei paladini dell’ecologismo nostrano, e direttore scientifico di eprcomunicazione,– prenderanno parte Francesco Rutelli, Marcello Masi, Chicco Testa, e Rossella Muroni. Il titolo del libro ‘Ecologista a chi?’ (edito da Salerno editrice), che è anche una domanda diretta al mondo dell’ambientalismo, sarà il filo conduttore del dibattito, moderato dalla direttrice di LaPresse Alessia Lautone . Il confronto si articolerà, naturalmente, sull’evoluzione che il movimento ecologista ha vissuto nel tempo e sulla sua relazione, in alcuni casi controversa, con la modernità e le sue sfide. Spazio poi a una riflessione sullo stato del pensiero e dell’azione green, per esempio di fronte all’urgenza di una transizione ecologica, oppure ai pericoli di un crescente greenwashing, e a post-moderne posizioni anti-scientifiche.