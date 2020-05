Winnie Harlow, la vitiligine è super sexy

Servizio fotografico super sexy per Winnie Harlow, dal tetto di casa sua in California posa e posta un'anteprima su Instagram. La top model internazionale in un 2 pezzi rosa in tutto il suo splendore. Winnie ancora una volta sfoggia con giusto orgoglio la sua pelle maculata dalla vitiligine. Proprio la sua ipomelanosi ha contribuito alla sua celebrità e ne ha fatto un testimonial della diversità in un mondo edonistico come quello dell'alta moda. Pioggia di like sui social per 3 scatti che ipnotizzano

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata