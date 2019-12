Wanda shock su Icardi: "Voglio essere sexy perché con lui soffro…"

Wanda Nara si racconta a 360 gradi in un'intervista apparsa su Repubblica. "Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Sono una persona solare, divertente". Con questi aggettivi si è definita la moglie e manager di Mauro Icardi che da gennaio parteciperà al Grande Fratello Vip, non come concorrente ma come opinionista insieme a Pupo.

"Al Grande fratello potrò farmi conoscere per come sono", ha assicurato Wanda che prima di cominciare la sua nuova esperienza al reality di Canale 5 ha voluto rivelare il motivo del suo tormento: "Soffro molto la differenza di età con Mauro, ho sette anni più di lui e per questo tengo molto a mostrarmi sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Perché se ti fai conoscere poi capiscono il tuo punto debole e sanno dove colpirti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata