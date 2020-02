Wanda Nara, video a forte impatto sexy per i suoi cosmetics

di Byron

'Che colore scegli?'. Scherza Wanda Nara su Instagram e gioca maliziosa per promuovere la sua linea di cosmetici. Equivoci sul mix della sua carnagione bianca diafana e quella ambrata della splendida compagna di video. Gli sguardi sono languidi e provocanti, un marchio di fabbrica per la signora Icardi. Le pose delle due bellezze stuzzicanti. L'effetto, come al solito, è riuscito. D'altro canto lo shooting è di quelli professionali, niente snap video o selfie classico social. Alla macchina da presa e alla regia ci sono Kennis Palacios e Gaia Marconi, due rinomati professionisti della moda e del Beauty. Questo per il dietro le quinte. Ciò che si vede neanche a dirlo è sapientemente studiato, financo l'esposizione del celebrato seno di Wanda, evidentemente nature sotto la sottile canotta nera. Il particolare d'impatto più celebrato nei commenti degli attenti estimatori online

