Wanda Nara e Mauro Icardi "storditi dalla fama e dai soldi": l'accusa del padre della showgirl

Parole pesanti di Andrés Nara per la figlia e il calciatore: "Sono confusi dalla situazione in cui vivono, hanno paura di tutte le persone che si avvicinano"

Andrès Nara, padre della showgirl Wanda, è stato ospite di 'Confrontados' e 'Radio Mitre', due programmi della tv e della radio argentina. Il padre parla della figlia e del calciatore "Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale. Non è che mi piaccia o meno, non lo conosco. Non mi interessa la sua fama né i suoi soldi".

Poi ha aggiunto: "Quello successo tra lui e Wanda è stato un disastro, però non dimentico il tipo di persona che lui è stato con me, così come non dimentico che lui è il padre di tre dei miei nipoti”. Alla fine Andrés ha provato a spiegare cosa ne rimane del rapporto con la figlia: “Non ci parliamo più. È un insieme di molti fattori. Gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi, anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione”.

