Wanda Nara bomba sexy a Ibiza

Lady Icardi si mostra di spalle con lato b esplosivo in evidenza. Fans in delirio

E' sempre così, quando Wanda Nara decide di sparare, non manca mai il bersaglio. In vacanza a Ibiza con famiglia la moglie di Mauro Icardi posta su Instagram uno scatto che infiamma la timeline: di spalle, cappello sulla chioma sciolta bionda, Wanda solleva sapientemente il fondo schiena in favore di obiettivo. Il mini costume alla brasiliana fa il resto: in delirio i quasi 7 milioni di followers

